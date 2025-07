Jason Blonde wins Tri-State Sprints feature at Corrigan

Mason,Mi (July 11,2025) Jason Blonde came from his 8th starting spot to win the 30 Lap Tri-State Sprints feature at Corrigan Oil Speedway Friday night. Blonde worked his way through traffic on the tight quarter mile oval to grab the point and then maneuvered around lapped cars en route to the checkers.

Following Blonde was Teddy Alberts, John Trudell, George Gustafson and Andrew Bogusz.

A Feature (30 Laps): 1. 42-Jason Blonde[8]; 2. 44-Teddy Alberts[1]; 3. 7-John Trudell[7]; 4. 97-George Gustafson[6]; 5. 17-Andrew Bogusz[5]; 6. 45S-Colton Stepke[3]; 7. 23-Charlie Baur[4]; 8. 18H-Jim Heeney[9]; 9. 11G-Tom Geren[2]; 10. (DNF) 99S-Craig Sharfenberg Sr[10]; 11. (DNS) 26-Jeff Bloom

Heat #1 (10 Laps): 1. 42-Jason Blonde[11]; 2. 7-John Trudell[10]; 3. 17-Andrew Bogusz[7]; 4. 97-George Gustafson[9]; 5. 23-Charlie Baur[5]; 6. 99S-Craig Sharfenberg Sr[1]; 7. 45S-Colton Stepke[2]; 8. 11G-Tom Geren[4]; 9. (DNF) 44-Teddy Alberts[8]; 10. (DNF) 18H-Jim Heeney[3]; 11. (DNS) 26-Jeff Bloom

Heat #2 (10 Laps): 1. 97-George Gustafson[3]; 2. 7-John Trudell[4]; 3. 42-Jason Blonde[6]; 4. 23-Charlie Baur[2]; 5. 44-Teddy Alberts[9]; 6. 17-Andrew Bogusz[5]; 7. 45S-Colton Stepke[7]; 8. 18H-Jim Heeney[10]; 9. 11G-Tom Geren[8]; 10. (DNS) 99S-Craig Sharfenberg Sr; 11. (DNS) 26-Jeff Bloom

Qualifying: 1. 42-Jason Blonde, 00:12.213[3]; 2. 7-John Trudell, 00:12.428[11]; 3. 97-George Gustafson, 00:12.481[7]; 4. 44-Teddy Alberts, 00:12.891[1]; 5. 17-Andrew Bogusz, 00:12.939[5]; 6. 26-Jeff Bloom, 00:13.066[4]; 7. 23-Charlie Baur, 00:13.085[2]; 8. 11G-Tom Geren, 00:13.190[6]; 9. 18H-Jim Heeney, 00:13.325[8]; 10. 45S-Colton Stepke, 00:13.388[10]; 11. 99S-Craig Sharfenberg Sr, 00:13.404[9]