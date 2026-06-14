Doug Hammaker wins at Port Royal

Port Royal.Pa (June 13,2026)- Doug Hammaker took the lead late in the 25 lap feature and won at Port Royal Speedway Saturday night. Behind Hammaker was Derek Hauck, Logan Wagner, Domenic Melair and Kody Lehman.
Chris Dolan won the 305 sprint main.
410 Sprints – Winged
410 A Feature (25 Laps): 1. 22-Doug Hammaker[6]; 2. 12J-Derek Hauck[1]; 3. 55-Logan Wagner[7]; 4. 55M-Domenic Melair[2]; 5. 47K-Kody Lehman[4]; 6. 11A-Austin Bishop[5]; 7. 35B-Buddy Schweibinz[18]; 8. 6-Ryan Smith[8]; 9. 8-Lance Dewease[19]; 10. 11T-Mike Thompson[3]; 11. 77-Michael Walter[9]; 12. 22E-Nash Ely[15]; 13. 17B-Steve Buckwalter[12]; 14. 11-TJ Stutts[22]; 15. 5-Dylan Cisney[11]; 16. 28-Tyler Brehm[21]; 17. 17-Mark Smith[17]; 18. 7-Chris Smith[10]; 19. 45S-Samuel Miller[24]; 20. 2C-Cory Thornton[20]; 21. 88J-Joey Amantea[13]; 22. 19-Tyler Esh[23]; 23. 10-Jake Waters[16]; 24. 99-Devin Adams[14]
410 B Feature (8 Laps): 1. 8-Lance Dewease[3]; 2. 2C-Cory Thornton[1]; 3. 28-Tyler Brehm[2]; 4. 11-TJ Stutts[6]; 5. 19-Tyler Esh[5]; 6. 45S-Samuel Miller[8]; 7. 22M-Matt Miller[4]; 8. D57-Jeff Miller[7]; 9. (DNS) 9-Ryan Linder
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 47K-Kody Lehman[4]; 2. 11A-Austin Bishop[8]; 3. 22-Doug Hammaker[9]; 4. 7-Chris Smith[3]; 5. 88J-Joey Amantea[5]; 6. 10-Jake Waters[1]; 7. 2C-Cory Thornton[7]; 8. 22M-Matt Miller[2]; 9. D57-Jeff Miller[6]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 77-Michael Walter[2]; 2. 12J-Derek Hauck[1]; 3. 55M-Domenic Melair[3]; 4. 5-Dylan Cisney[7]; 5. 99-Devin Adams[5]; 6. 17-Mark Smith[9]; 7. 28-Tyler Brehm[8]; 8. 19-Tyler Esh[4]; 9. (DNS) 9-Ryan Linder
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 55-Logan Wagner[1]; 2. 6-Ryan Smith[2]; 3. 11T-Mike Thompson[3]; 4. 17B-Steve Buckwalter[8]; 5. 22E-Nash Ely[5]; 6. 35B-Buddy Schweibinz[9]; 7. 8-Lance Dewease[7]; 8. 11-TJ Stutts[6]; 9. 45S-Samuel Miller[4]
410 Hot Laps (2 Laps): 1. 55-Logan Wagner, 16.542[3]; 2. 11-TJ Stutts, 16.773[18]; 3. 77-Michael Walter, 16.920[5]; 4. 6-Ryan Smith, 16.948[6]; 5. 17-Mark Smith, 16.967[26]; 6. 17B-Steve Buckwalter, 16.984[24]; 7. 28-Tyler Brehm, 17.034[23]; 8. 99-Devin Adams, 17.092[14]; 9. 22E-Nash Ely, 17.126[15]; 10. 35B-Buddy Schweibinz, 17.207[27]; 11. 12J-Derek Hauck, 17.232[2]; 12. 45S-Samuel Miller, 17.317[12]; 13. 55M-Domenic Melair, 17.323[8]; 14. 22-Doug Hammaker, 17.398[25]; 15. 19-Tyler Esh, 17.566[11]; 16. 47K-Kody Lehman, 17.582[10]; 17. 11T-Mike Thompson, 17.639[9]; 18. 8-Lance Dewease, 17.684[21]; 19. 11A-Austin Bishop, 17.690[22]; 20. 88J-Joey Amantea, 17.836[13]; 21. 22M-Matt Miller, 17.935[4]; 22. 10-Jake Waters, 18.373[1]; 23. 7-Chris Smith, 18.427[7]; 24. 2C-Cory Thornton, 19.850[19]; 25. D57-Jeff Miller, 20.787[16]; 26. (DNS) 9-Ryan Linder; 27. (DNS) 5-Dylan Cisney
305 Sprints – Winged
305 A Feature (20 Laps): 1. 89D-Chris Dolan[1]; 2. 01-Timmy Bittner[9]; 3. 46C-Colton Hendershot[2]; 4. 36-Mike Melair[6]; 5. 25-Dustin Young[3]; 6. 85-Tyler Schell[5]; 7. 21C-Jarrett Cavalet[4]; 8. 56-Tyler Snook[17]; 9. 90-Ken Duke Jr[14]; 10. 75-Dylan Shatzer[10]; 11. 25H-Chris Meleason[12]; 12. 97-Kenny Heffner[13]; 13. 20-Doug Dodson[19]; 14. 7-Drew Young[16]; 15. 11M-Mikell McGee[18]; 16. 26-Ryan Lynn[23]; 17. 5V-Braeden Varner[22]; 18. 5W-Kolby Weaver[25]; 19. 46-Mike Alleman[8]; 20. 7H-Kyle Hart[20]; 21. 19B-Tyler Ulrich[26]; 22. 88-Fred Arnold[21]; 23. 53W-Jimmy White[11]; 24. 71-Josh Spicer[15]; 25. 0Z-Zach Rhodes[7]; 26. 1J-Reece Raudabaugh[24]
305 B Feature (10 Laps): 1. 88-Fred Arnold[1]; 2. 5V-Braeden Varner[2]; 3. 26-Ryan Lynn[3]; 4. 19B-Tyler Ulrich[6]; 5. 1J-Reece Raudabaugh[8]; 6. 5W-Kolby Weaver[4]; 7. 2-Erin Statler[7]; 8. 21-Andrew Boyer[16]; 9. 69P-Landon Price[10]; 10. 80-Dave Wickham[5]; 11. 28R-Jason Roush[9]; 12. 07-Landon Tressler[14]; 13. 8-DJ Cassler[13]; 14. 2PA-Denny Gross[12]; 15. 4J-Jaxon Raudabaugh[11]; 16. (DNS) 61D-Cole Dewease
305 Heat 1 (8 Laps): 1. 25H-Chris Meleason[1]; 2. 25-Dustin Young[2]; 3. 0Z-Zach Rhodes[3]; 4. 97-Kenny Heffner[4]; 5. 56-Tyler Snook[7]; 6. 88-Fred Arnold[5]; 7. 80-Dave Wickham[9]; 8. 28R-Jason Roush[8]; 9. 8-DJ Cassler[6]
305 Heat 2 (8 Laps): 1. 75-Dylan Shatzer[1]; 2. 89D-Chris Dolan[3]; 3. 01-Timmy Bittner[5]; 4. 90-Ken Duke Jr[7]; 5. 11M-Mikell McGee[2]; 6. 5V-Braeden Varner[6]; 7. 19B-Tyler Ulrich[9]; 8. 69P-Landon Price[8]; 9. 07-Landon Tressler[4]
305 Heat 3 (8 Laps): 1. 46C-Colton Hendershot[2]; 2. 21C-Jarrett Cavalet[4]; 3. 46-Mike Alleman[3]; 4. 71-Josh Spicer[6]; 5. 20-Doug Dodson[7]; 6. 26-Ryan Lynn[8]; 7. 2-Erin Statler[5]; 8. 4J-Jaxon Raudabaugh[9]; 9. 61D-Cole Dewease[1]
305 Heat 4 (8 Laps): 1. 53W-Jimmy White[1]; 2. 36-Mike Melair[4]; 3. 85-Tyler Schell[2]; 4. 7-Drew Young[6]; 5. 7H-Kyle Hart[8]; 6. 5W-Kolby Weaver[5]; 7. 1J-Reece Raudabaugh[3]; 8. 2PA-Denny Gross[9]; 9. 21-Andrew Boyer[7]
305 Hot Laps (2 Laps): 1. 25-Dustin Young, 18.455[5]; 2. 75-Dylan Shatzer, 18.790[2]; 3. 61D-Cole Dewease, 18.878[3]; 4. 0Z-Zach Rhodes, 18.977[9]; 5. 46-Mike Alleman, 18.988[11]; 6. 01-Timmy Bittner, 18.993[18]; 7. 56-Tyler Snook, 19.029[25]; 8. 90-Ken Duke Jr, 19.047[26]; 9. 5V-Braeden Varner, 19.075[22]; 10. 21C-Jarrett Cavalet, 19.110[15]; 11. 69P-Landon Price, 19.164[30]; 12. 89D-Chris Dolan, 19.239[10]; 13. 28R-Jason Roush, 19.301[29]; 14. 25H-Chris Meleason, 19.318[1]; 15. 19B-Tyler Ulrich, 19.340[34]; 16. 88-Fred Arnold, 19.343[17]; 17. 26-Ryan Lynn, 19.372[31]; 18. 46C-Colton Hendershot, 19.385[7]; 19. 97-Kenny Heffner, 19.414[13]; 20. 20-Doug Dodson, 19.464[27]; 21. 21-Andrew Boyer, 19.485[28]; 22. 85-Tyler Schell, 19.557[8]; 23. 5W-Kolby Weaver, 19.723[20]; 24. 53W-Jimmy White, 19.746[4]; 25. 80-Dave Wickham, 19.813[33]; 26. 11M-Mikell McGee, 19.931[6]; 27. 2-Erin Statler, 19.967[19]; 28. 7H-Kyle Hart, 20.099[32]; 29. 1J-Reece Raudabaugh, 20.145[12]; 30. 07-Landon Tressler, 20.155[14]; 31. 7-Drew Young, 20.194[24]; 32. 4J-Jaxon Raudabaugh, 20.722[35]; 33. 71-Josh Spicer, 20.795[23]; 34. 2PA-Denny Gross, 22.905; 35. (DNS) 36-Mike Melair; 36. (DNS) 8-DJ Cassler