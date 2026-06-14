Rylan Gray takes Montpelier sprint car win

Montpelier,In (June 13.2026)- Rylan Gray held off Ricky Lewis for 25 lap non wing sprint car feature win at Montpelier Speedway Saturday night. Chasing Gray and Lewis was Jack Hoyer, Kole Kirkman and Stratton Briggs.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 1-Rylan Gray[3]; 2. 41-Ricky Lewis[2]; 3. 57-Jack Hoyer[6]; 4. 18K-Kole Kirkman[5]; 5. 71-Stratton Briggs[14]; 6. 91-Aidan Salisbury[16]; 7. 78-Rob Caho Jr[8]; 8. 6W-Chad Wilson[9]; 9. 87-Paul Dues[21]; 10. 61-Steve Irwin[7]; 11. 11A-Abby Hohlbein[1]; 12. 3L-Mike Landis[19]; 13. 22-Brian Heitkamp[11]; 14. 97A-Austin Nigh[23]; 15. 21B-Ryan Barr[13]; 16. 21-Bryar Schroeter[12]; 17. 18-Shawn Salisbury[24]; 18. 57B-Billy Briscoe[17]; 19. 24X-Levi Winget[20]; 20. 4-Brayden Clark[4]; 21. 21BB-Beau Brandon[10]; 22. 76S-Casey Samson[18]; 23. (DNS) 18B-Landon Butler; 24. (DNS) 37-Dave Gross; 25. (DNS) 7S-Jake Simmons
Heat 1 (8 Laps): 1. 57-Jack Hoyer[3]; 2. 18K-Kole Kirkman[4]; 3. 61-Steve Irwin[2]; 4. 21BB-Beau Brandon[5]; 5. 21B-Ryan Barr[6]; 6. 91-Aidan Salisbury[7]; 7. 3L-Mike Landis[1]; 8. 37-Dave Gross[8]; 9. (DNS) 7S-Jake Simmons
Heat 2 (8 Laps): 1. 4-Brayden Clark[3]; 2. 11A-Abby Hohlbein[1]; 3. 78-Rob Caho Jr[6]; 4. 22-Brian Heitkamp[2]; 5. 71-Stratton Briggs[7]; 6. 57B-Billy Briscoe[5]; 7. 24X-Levi Winget[8]; 8. (DNS) 97A-Austin Nigh
Heat 3 (8 Laps): 1. 1-Rylan Gray[3]; 2. 41-Ricky Lewis[4]; 3. 6W-Chad Wilson[1]; 4. 21-Bryar Schroeter[5]; 5. 18B-Landon Butler[6]; 6. 76S-Casey Samson[7]; 7. 87-Paul Dues[2]; 8. 18-Shawn Salisbury[8]
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 18K-Kole Kirkman, 14.770[7]; 2. 57-Jack Hoyer, 15.064[4]; 3. 61-Steve Irwin, 15.107[5]; 4. 3L-Mike Landis, 15.145[6]; 5. 21BB-Beau Brandon, 15.476[9]; 6. 21B-Ryan Barr, 15.500[3]; 7. 91-Aidan Salisbury, 15.680[1]; 8. (DNS) 37-Dave Gross; 9. (DNS) 7S-Jake Simmons
Qualifying 2 (99 Laps): 1. 97A-Austin Nigh, 14.789[6]; 2. 4-Brayden Clark, 14.951[8]; 3. 22-Brian Heitkamp, 15.368[4]; 4. 11A-Abby Hohlbein, 15.390[1]; 5. 57B-Billy Briscoe, 15.439[3]; 6. 78-Rob Caho Jr, 15.634[7]; 7. 71-Stratton Briggs, 15.712[5]; 8. 24X-Levi Winget, 16.421[2]
Qualifying 3 (99 Laps): 1. 41-Ricky Lewis, 14.707[7]; 2. 1-Rylan Gray, 14.717[2]; 3. 87-Paul Dues, 14.943[4]; 4. 6W-Chad Wilson, 14.953[5]; 5. 21-Bryar Schroeter, 15.334[8]; 6. 18B-Landon Butler, 16.591[3]; 7. (DNS) 76S-Casey Samson; 8. (DNS) 18-Shawn Salisbury