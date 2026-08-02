Bruno Wins USAC East Coast Sprint Car Series Feature at Selinsgrove

SELISNGROVE, PA (August 1, 2026) — Christian Bruno won the USAC East Coast Sprint Car Series feature Saturday night at Selinsgrove Speedway. Bruno was able to move forward from the seventh starting position to pass Kenny Miller III with five laps to go for the victory.
Miller, Kyle Spence from 10th starting spot, Steven Drevicki, and Curt Stroup from 14th starting spot rounded out the top five.
Chad Phillips won the PA Sprint Series feature.
Selinsgrove Speedway
Selinsgrove, Pennsylvania
Saturday, August 1, 2026
USAC East Coast Sprint Car Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 3-Christian Bruno[1]
2. 71-Chris Allen Jr[3]
3. 19-Steven Drevicki[4]
4. 42-Kyle Spence[8]
5. 91-Mick D’Agostino[6]
6. 35-Shane Braxton[7]
7. 67C-Jason Cherry[5]
8. 64-Rich Carnathan[2]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 23M-Kenny Miller III[7]
2. 39T-Olivia Thayer[4]
3. 27G-Jacob Galloway[6]
4. 45-Brett Rose[3]
5. 26-Curt Stroup[2]
6. 75-Greg Shepsis[5]
7. 44-Gary Huston[8]
8. 12D-Steve Downs[1]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 7-Ed Aikin[3]
2. 10-Joe Kata[5]
3. 2K-Jakob Stitzel[1]
4. 39X-Scott Frack[2]
5. 83-Bruce Buckwalter Jr[6]
6. 51-Tyler Brehm[4]
7. H20-Dan Malley[7]
A-Main (25 Laps)
1. 3-Christian Bruno[7]
2. 23M-Kenny Miller III[2]
3. 42-Kyle Spence[10]
4. 19-Steven Drevicki[3]
5. 26-Curt Stroup[14]
6. 2K-Jakob Stitzel[8]
7. 71-Chris Allen Jr[6]
8. 51-Tyler Brehm[18]
9. 35-Shane Braxton[16]
10. 27G-Jacob Galloway[1]
11. 39T-Olivia Thayer[4]
12. 45-Brett Rose[11]
13. 91-Mick D’Agostino[13]
14. 83-Bruce Buckwalter Jr[15]
15. 67C-Jason Cherry[19]
16. 39X-Scott Frack[12]
17. H20-Dan Malley[21]
18. 75-Greg Shepsis[17]
19. 10-Joe Kata[5]
20. 44-Gary Huston[20]
21. 12D-Steve Downs[22]
DNS: 7-Ed Aikin
DNS: 64-Rich Carnathan
PA Sprint Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5S-Logan Spahr[2]
2. 1J-Reece Raudabaugh[1]
3. 25-Dustin Young[8]
4. 01-Timmy Bittner[6]
5. 11E-Tyler Erdley[7]
6. 35-Colby Womer[5]
7. 19K-Paul Moyer[3]
8. 17C-Jason Wagner[4]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 98-Chad Phillips[1]
2. 46-Mike Alleman[3]
3. 5V-Braeden Varner[2]
4. 89D-Chris Dolan[5]
5. 88-Fred Arnold[4]
6. 85-Tyler Schell[7]
7. 70G-Maynard Glass[8]
8. 28R-Jason Roush[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 36-Mike Melair[1]
2. 20-Doug Dodson[6]
3. 19-Kruz Kepner[3]
4. 56-Tyler Snook[4]
5. 67-Ken Duke Jr[7]
6. 4J-Jaxon Raudabaugh[8]
7. 21-Andrew Boyer[2]
8. 7-Drew Young[5]
A-Main (20 Laps)
1. 98-Chad Phillips[4]
2. 89D-Chris Dolan[9]
3. 36-Mike Melair[1]
4. 20-Doug Dodson[8]
5. 5S-Logan Spahr[12]
6. 46-Mike Alleman[5]
7. 5V-Braeden Varner[7]
8. 11E-Tyler Erdley[13]
9. 19-Kruz Kepner[11]
10. 67-Ken Duke Jr[15]
11. 56-Tyler Snook[3]
12. 01-Timmy Bittner[10]
13. 25-Dustin Young[6]
14. 35-Colby Womer[16]
15. 85-Tyler Schell[17]
16. 88-Fred Arnold[14]
17. 19K-Paul Moyer[19]
18. 1J-Reece Raudabaugh[2]
19. 7-Drew Young[24]
20. 21-Andrew Boyer[21]
21. 70G-Maynard Glass[20]
22. 4J-Jaxon Raudabaugh[18]
23. 17C-Jason Wagner[22]
DNS: 28R-Jason Roush