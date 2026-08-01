Dale Blaney Wins His Father’s Memorial Race at Sharon Speedway

HARTFORD, OH (August 1, 2026) — Dale Blaney kept things in the family Saturday night at Sharon Speedway by winning the event that honors his late father, Lou Blaney Memorial.
The victory was not easy though as Blaney exchanged the lead back and forth with Bryce Lucius before Lucius fell off the pace with two laps to go.
A.J. Flick, Ricky Peterson, Zeth Sabo, and Carl Bowser rounded out the top five.
Lou Blaney Memorial
Sharon Speedway
Hartford, Ohio
Saturday, August 1, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 10-Dale Blaney, 14.001[4]
2. 11-Carl Bowser, 14.052[10]
3. 3-John Jerich, 14.073[7]
4. 45-Cale Thomas, 14.139[17]
5. 32-Bryce Lucius, 14.227[15]
6. 21S-Bryan Salisbury, 14.527[12]
7. 19-Tyler Esh, 14.533[5]
8. 3V-Chris Verda, 14.540[18]
9. 21-Carmen Perigo Jr, 14.623[6]
10. 47L-Dusty Larson, 14.654[13]
11. 22E-Nash Ely, 14.760[11]
12. 11J-David Kalb, 14.774[8]
13. 38-Leyton Wagner, 14.788[16]
14. 10X-Ryan Smith, 14.867[14]
15. 23JR-Jack Sodeman Jr, 15.344[3]
16. 33-Brent Matus, 15.390[9]
17. 7-Chris Smith, 15.642[2]
18. 20B-Cody Bova, 15.642[1]
Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 22-Brandon Spithaler, 14.292[1]
2. 49X-Zeth Sabo, 14.406[8]
3. 5-Jeremy Weaver, 14.414[10]
4. 2-AJ Flick, 14.538[3]
5. 08-Danny Kuriger, 14.551[6]
6. 70M-Henry Malcuit, 14.662[5]
7. 98-Ricky Peterson, 14.691[16]
8. 13-Brandon Matus, 14.699[7]
9. 29-Logan McCandless, 14.746[12]
10. 14-Zane DeVault, 14.755[14]
11. 3J-Jacob Begenwald, 14.836[11]
12. 32B-Jeremy Kornbau, 14.860[2]
13. 16-Jim Morris, 14.900[4]
14. 3JT-Trey Jacobs, 14.929[15]
15. W20-Greg Wilson, 15.035[17]
16. 5K-Adam Kekich, 15.063[13]
17. 81-Rayce Jacobs, 15.488[9]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 32-Bryce Lucius[2]
2. 10-Dale Blaney[4]
3. 3-John Jerich[1]
4. 22E-Nash Ely[6]
5. 19-Tyler Esh[3]
6. 38-Leyton Wagner[7]
7. 21-Carmen Perigo Jr[5]
8. 23JR-Jack Sodeman Jr[8]
9. 7-Chris Smith[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 45-Cale Thomas[1]
2. 3V-Chris Verda[3]
3. 11-Carl Bowser[4]
4. 10X-Ryan Smith[7]
5. 21S-Bryan Salisbury[2]
6. 20B-Cody Bova[9]
7. 33-Brent Matus[8]
8. 47L-Dusty Larson[5]
9. 11J-David Kalb[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 98-Ricky Peterson[3]
2. 08-Danny Kuriger[2]
3. 22-Brandon Spithaler[4]
4. W20-Greg Wilson[8]
5. 5-Jeremy Weaver[1]
6. 3J-Jacob Begenwald[6]
7. 29-Logan McCandless[5]
8. 81-Rayce Jacobs[9]
9. 16-Jim Morris[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 2-AJ Flick[1]
2. 49X-Zeth Sabo[4]
3. 13-Brandon Matus[3]
4. 14-Zane DeVault[5]
5. 3JT-Trey Jacobs[7]
6. 70M-Henry Malcuit[2]
7. 32B-Jeremy Kornbau[6]
8. 5K-Adam Kekich[8]
B Main (10 Laps)
1. 38-Leyton Wagner[3]
2. 21-Carmen Perigo Jr[1]
3. 20B-Cody Bova[5]
4. 3J-Jacob Begenwald[4]
5. 29-Logan McCandless[6]
6. 23JR-Jack Sodeman Jr[9]
7. 32B-Jeremy Kornbau[8]
8. 5K-Adam Kekich[12]
9. 47L-Dusty Larson[11]
10. 7-Chris Smith[13]
11. 81-Rayce Jacobs[10]
12. 70M-Henry Malcuit[2]
13. 33-Brent Matus[7]
14. 16-Jim Morris[14]
DNS: 11J-David Kalb
Hovis Auto Truck Supply A-Main (35 Laps)
1. 10-Dale Blaney[5]
2. 2-AJ Flick[3]
3. 98-Ricky Peterson[4]
4. 49X-Zeth Sabo[1]
5. 11-Carl Bowser[6]
6. 45-Cale Thomas[7]
7. 3-John Jerich[11]
8. 22-Brandon Spithaler[8]
9. W20-Greg Wilson[15]
10. 3V-Chris Verda[9]
11. 5-Jeremy Weaver[19]
12. 14-Zane DeVault[16]
13. 08-Danny Kuriger[10]
14. 13-Brandon Matus[12]
15. 10X-Ryan Smith[14]
16. 20B-Cody Bova[23]
17. 38-Leyton Wagner[21]
18. 22E-Nash Ely[13]
19. 19-Tyler Esh[17]
20. 3J-Jacob Begenwald[24]
21. 21S-Bryan Salisbury[18]
22. 32-Bryce Lucius[2]
23. 3JT-Trey Jacobs[20]
24. 21-Carmen Perigo Jr[22]