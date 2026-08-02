Abreu and Brown Win Features at Knoxville Raceway

KNOXVILLE, IA (August 1, 2026) — Rico Abreu and Brian Brown picked up feature victories Saturday night at Knoxville Raceway during the Weiler Tribute to the Lasoski Family presented by Iowa Lottery / 410 Border Battle with 102 total entries in the 360 and 410 classes.
Brown, who is Danny Lasoski’s nephew and George Lasoski’s Grandson, was greeted by both in victory lane after his 360 sprint car feature victory.
Rico Abreu prevented Brown from sweeping both races, charging through the field and passed Brown for the lead with five laps to go for the victory.
Rico Abreu tot he lead on lap 21 in the 410 feature in traffic.
Winged 410 Sprint Cars
410 Qualifying Flight A
1. 24R-Rico Abreu, 14.961[10]
2. 33-Brian Brown, 15.168[1]
3. 14-Corey Day, 15.190[22]
4. 21T-James McFadden, 15.199[4]
5. 55-Kerry Madsen, 15.204[3]
6. 88W-Austin McCarl, 15.225[8]
7. 87-Aaron Reutzel, 15.251[6]
8. 28-Jace Park, 15.313[15]
9. 71-Parker Price Miller, 15.331[21]
10. 10-Ryan Timms, 15.381[5]
11. 17GP-Brock Zearfoss, 15.418[7]
12. 4-Kasey Kahne, 15.463[17]
13. 45X-Rees Moran, 15.511[16]
14. 24-Terry McCarl, 15.561[2]
15. 1K-Kelby Watt, 15.569[14]
16. 24T-Christopher Thram, 15.593[18]
17. 6-Zach Hampton, 15.656[23]
18. 45D-Derek Hagar, 15.667[12]
19. 121-RJ Johnson, 15.688[9]
20. 7B-Ben Brown, 15.819[20]
21. 26R-Levi Hillier, 15.867[19]
22. 53-Jack Dover, 15.877[13]
23. 44X-Scotty Johnson, 16.095[11]
410 Qualifying Flight B
1. 11-Justin Henderson, 14.991[2]
2. 2K-Lynton Jeffrey, 15.306[10]
3. 27-Carson McCarl, 15.355[5]
4. 17A-Jack Anderson, 15.401[17]
5. 19-Kaleb Johnson, 15.426[20]
6. 2M-JJ Hickle, 15.458[15]
7. 9P-Daison Pursley, 15.467[18]
8. 44-Chris Martin, 15.481[12]
9. 42-Sye Lynch, 15.490[7]
10. 1TZ-Tasker Phillips, 15.521[14]
11. 09-Matt Juhl, 15.524[6]
12. 4W-Jamie Ball, 15.545[13]
13. 2KS-Hank Davis, 15.567[9]
14. 3P-Sawyer Phillips, 15.612[4]
15. 22-Riley Goodno, 15.614[16]
16. 25-Jy Corbet, 15.645[22]
17. 2MD-Darin Naida, 15.825[11]
18. 15JR-Cole Mincer, 15.857[1]
19. 40-Clint Garner, 15.969[21]
20. 56-Joe Simbro, 16.240[19]
21. 14T-Brooke Tatnell, 16.268[8]
22. 10V-Joe Beaver, 16.269[3]
410 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[1]
2. 24R-Rico Abreu[4]
3. 55-Kerry Madsen[2]
4. 14-Corey Day[3]
5. 17GP-Brock Zearfoss[6]
6. 71-Parker Price Miller[5]
7. 1K-Kelby Watt[8]
8. 6-Zach Hampton[9]
9. 45X-Rees Moran[7]
10. 26R-Levi Hillier[11]
11. 44X-Scotty Johnson[12]
12. 121-RJ Johnson[10]
410 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 28-Jace Park[1]
2. 88W-Austin McCarl[2]
3. 33-Brian Brown[4]
4. 21T-James McFadden[3]
5. 10-Ryan Timms[5]
6. 4-Kasey Kahne[6]
7. 45D-Derek Hagar[9]
8. 24-Terry McCarl[7]
9. 53-Jack Dover[11]
10. 24T-Christopher Thram[8]
11. 7B-Ben Brown[10]
410 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 19-Kaleb Johnson[2]
2. 11-Justin Henderson[4]
3. 9P-Daison Pursley[1]
4. 42-Sye Lynch[5]
5. 27-Carson McCarl[3]
6. 09-Matt Juhl[6]
7. 22-Riley Goodno[8]
8. 2KS-Hank Davis[7]
9. 40-Clint Garner[10]
10. 2MD-Darin Naida[9]
11. 14T-Brooke Tatnell[11]
410 Heat Race #4 (8 Laps)
1. 2M-JJ Hickle[2]
2. 2K-Lynton Jeffrey[4]
3. 44-Chris Martin[1]
4. 17A-Jack Anderson[3]
5. 1TZ-Tasker Phillips[5]
6. 25-Jy Corbet[8]
7. 3P-Sawyer Phillips[7]
8. 15JR-Cole Mincer[9]
9. 4W-Jamie Ball[6]
10. 56-Joe Simbro[10]
11. 10V-Joe Beaver[11]
B-Main (12 Laps)
1. 71-Parker Price Miller[1]
2. 4-Kasey Kahne[3]
3. 22-Riley Goodno[6]
4. 24-Terry McCarl[11]
5. 53-Jack Dover[15]
6. 3P-Sawyer Phillips[8]
7. 2KS-Hank Davis[10]
8. 15JR-Cole Mincer[12]
9. 6-Zach Hampton[9]
10. 26R-Levi Hillier[17]
11. 7B-Ben Brown[23]
12. 14T-Brooke Tatnell[22]
13. 2MD-Darin Naida[18]
14. 121-RJ Johnson[25]
15. 09-Matt Juhl[2]
16. 45X-Rees Moran[13]
17. 24T-Christopher Thram[19]
18. 45D-Derek Hagar[7]
19. 1K-Kelby Watt[5]
20. 56-Joe Simbro[20]
21. 4W-Jamie Ball[16]
22. 40-Clint Garner[14]
23. 25-Jy Corbet[4]
24. 44X-Scotty Johnson[21]
25. 10V-Joe Beaver[24]
410 A-Main (25 Laps)
1. 24R-Rico Abreu[7]
2. 33-Brian Brown[1]
3. 88W-Austin McCarl[5]
4. 55-Kerry Madsen[3]
5. 87-Aaron Reutzel[11]
6. 44-Chris Martin[2]
7. 14-Corey Day[13]
8. 10-Ryan Timms[19]
9. 21T-James McFadden[15]
10. 2M-JJ Hickle[10]
11. 28-Jace Park[9]
12. 9P-Daison Pursley[4]
13. 2K-Lynton Jeffrey[6]
14. 17GP-Brock Zearfoss[17]
15. 19-Kaleb Johnson[12]
16. 11-Justin Henderson[8]
17. 71-Parker Price Miller[21]
18. 4-Kasey Kahne[22]
19. 27-Carson McCarl[18]
20. 24-Terry McCarl[24]
21. 22-Riley Goodno[23]
22. 42-Sye Lynch[14]
23. 17A-Jack Anderson[16]
24. 1TZ-Tasker Phillips[20]
Winged 360 Sprint Cars
360 Qualifying Flight A
1. 09-Matt Juhl, 15.702[7]
2. 83-Kurt Mueller, 15.879[14]
3. 4-Cameron Martin, 15.892[10]
4. G2-Tony Rost, 15.939[24]
5. 21T-James McFadden, 15.943[13]
6. 9L-Laney Moore, 15.980[9]
7. 59-Evan Semerad, 16.033[1]
8. 24H-Kade Higday, 16.141[8]
9. 22-Ryan Leavitt, 16.144[3]
10. 47-Tony Shilling, 16.151[15]
11. 7S-Sawyer Phillips, 16.189[11]
12. 1TZ-Tasker Phillips, 16.196[18]
13. 6-Logan Moore, 16.216[19]
14. 71-Brandon Worthington, 16.227[5]
15. 01-Carson McCarl, 16.233[26]
16. 26R-Levi Hillier, 16.288[17]
17. 7G-Jackson Gray, 16.303[6]
18. 26-Chase Young, 16.327[25]
19. 63W-Josh Weller, 16.333[2]
20. 20AU-Brayden Cooley, 16.362[28]
21. 04-Mason Heimbaugh, 16.397[22]
22. 3Z-Cole Vanderheiden, 16.412[23]
23. 1S-Sammy Swindell, 16.436[21]
24. 33-Alan Zoutte, 16.455[4]
25. 1A-John Anderson, 16.542[20]
26. 14-Aidan Zoutte, 16.650[12]
27. T4-Tyler Graves, 16.684[29]
28. 63T-Jack Thomas, 16.869[27]
29. 52D-Skyler Daly, 16.874[16]
360 Qualifying Flight B
1. 10-Ryan Timms, 15.771[23]
2. 14M-Corey Day, 15.994[5]
3. 33L-Brian Brown, 16.020[3]
4. 55-Kerry Madsen, 16.113[25]
5. 11N-Darin Naida, 16.144[12]
6. 40-Clint Garner, 16.144[6]
7. 9R-Chase Randall, 16.155[1]
8. 86-Timothy Smith, 16.195[10]
9. 53-Joe Beaver, 16.209[7]
10. 2A-Austin Wood, 16.214[2]
11. 22X-Riley Goodno, 16.228[13]
12. 63-JJ Hickle, 16.259[27]
13. 7-Dustin Selvage, 16.313[20]
14. 71B-Brady Baker, 16.314[11]
15. 71P-Parker Price Miller, 16.318[28]
16. 17GP-Brock Zearfoss, 16.353[8]
17. 8M-Kade Morton, 16.361[17]
18. 57-Cam Sorrels, 16.391[22]
19. 22P-Jesse Pate, 16.395[19]
20. 5A-Alex Vande Voort, 16.404[24]
21. 4W-Jamie Ball, 16.446[9]
22. 11T-Trey Meredith, 16.451[26]
23. 77X-Alex Hill, 16.527[21]
24. 7T-Tyler Lee, 16.605[4]
25. 9JR-Derek Hagar, 16.621[18]
26. 6B-AJ Johnson, 16.649[16]
27. 56-Johnn Cressman, 16.830[14]
28. 87-Aaron Reutzel, 16.831[15]
360 Heat Race #1 (7 Laps)
1. 47-Tony Shilling[1]
2. 09-Matt Juhl[4]
3. 59-Evan Semerad[2]
4. G2-Tony Rost[3]
5. 26R-Levi Hillier[6]
6. 3Z-Cole Vanderheiden[8]
7. 6-Logan Moore[5]
8. 63T-Jack Thomas[10]
9. 1A-John Anderson[9]
10. 63W-Josh Weller[7]
360 Heat Race #2 (7 Laps)
1. 7S-Sawyer Phillips[1]
2. 24H-Kade Higday[2]
3. 21T-James McFadden[3]
4. 83-Kurt Mueller[4]
5. 7G-Jackson Gray[6]
6. 71-Brandon Worthington[5]
7. 20AU-Brayden Cooley[7]
8. 1S-Sammy Swindell[8]
9. 14-Aidan Zoutte[9]
10. 52D-Skyler Daly[10]
360 Heat Race #3 (7 Laps)
1. 1TZ-Tasker Phillips[1]
2. 4-Cameron Martin[4]
3. 22-Ryan Leavitt[2]
4. 9L-Laney Moore[3]
5. 01-Carson McCarl[5]
6. 26-Chase Young[6]
7. 04-Mason Heimbaugh[7]
8. 33-Alan Zoutte[8]
9. T4-Tyler Graves[9]
360 Heat Race #4 (7 Laps)
1. 2A-Austin Wood[1]
2. 9R-Chase Randall[2]
3. 10-Ryan Timms[4]
4. 55-Kerry Madsen[3]
5. 17GP-Brock Zearfoss[6]
6. 7-Dustin Selvage[5]
7. 11T-Trey Meredith[8]
8. 22P-Jesse Pate[7]
9. 9JR-Derek Hagar[9]
10. 87-Aaron Reutzel[10]
360 Heat Race #5 (7 Laps)
1. 22X-Riley Goodno[1]
2. 14M-Corey Day[4]
3. 86-Timothy Smith[2]
4. 71B-Brady Baker[5]
5. 11N-Darin Naida[3]
6. 5A-Alex Vande Voort[7]
7. 8M-Kade Morton[6]
8. 77X-Alex Hill[8]
9. 6B-AJ Johnson[9]
360 Heat Race #6 (7 Laps)
1. 53-Joe Beaver[2]
2. 33L-Brian Brown[4]
3. 63-JJ Hickle[1]
4. 57-Cam Sorrels[6]
5. 40-Clint Garner[3]
6. 71P-Parker Price Miller[5]
7. 7T-Tyler Lee[8]
8. 4W-Jamie Ball[7]
9. 56-Johnn Cressman[9]
C-Main (10 Laps)
1. 11T-Trey Meredith[2]
2. 8M-Kade Morton[4]
3. 7T-Tyler Lee[6]
4. 6-Logan Moore[1]
5. 63T-Jack Thomas[7]
6. 22P-Jesse Pate[8]
7. 77X-Alex Hill[10]
8. 9JR-Derek Hagar[14]
9. 20AU-Brayden Cooley[3]
10. 4W-Jamie Ball[12]
11. 1S-Sammy Swindell[9]
12. 63W-Josh Weller[19]
13. T4-Tyler Graves[17]
14. 56-Johnn Cressman[18]
15. 1A-John Anderson[13]
16. 6B-AJ Johnson[16]
17. 33-Alan Zoutte[11]
18. 04-Mason Heimbaugh[5]
19. 14-Aidan Zoutte[15]
20. 87-Aaron Reutzel[20]
21. 52D-Skyler Daly[21]
360 B-Main (10 Laps)
1. 55-Kerry Madsen[2]
2. 71B-Brady Baker[4]
3. 83-Kurt Mueller[1]
4. 26R-Levi Hillier[7]
5. 17GP-Brock Zearfoss[8]
6. 11N-Darin Naida[10]
7. 40-Clint Garner[12]
8. G2-Tony Rost[3]
9. 01-Carson McCarl[11]
10. 5A-Alex Vande Voort[16]
11. 9L-Laney Moore[5]
12. 63T-Jack Thomas[23]
13. 7G-Jackson Gray[9]
14. 3Z-Cole Vanderheiden[13]
15. 26-Chase Young[17]
16. 7-Dustin Selvage[14]
17. 22P-Jesse Pate[24]
18. 71-Brandon Worthington[15]
19. 6-Logan Moore[22]
20. 7T-Tyler Lee[21]
21. 11T-Trey Meredith[19]
22. 8M-Kade Morton[20]
23. 57-Cam Sorrels[6]
24. 71P-Parker Price Miller[18]
360 A-Main (20 Laps)
1. 33L-Brian Brown[2]
2. 9R-Chase Randall[6]
3. 10-Ryan Timms[14]
4. 4-Cameron Martin[1]
5. 21T-James McFadden[15]
6. 22X-Riley Goodno[10]
7. 63-JJ Hickle[18]
8. 09-Matt Juhl[5]
9. 1TZ-Tasker Phillips[7]
10. 17GP-Brock Zearfoss[23]
11. 55-Kerry Madsen[19]
12. 2A-Austin Wood[12]
13. 59-Evan Semerad[13]
14. 24H-Kade Higday[3]
15. 7S-Sawyer Phillips[9]
16. 11N-Darin Naida[24]
17. 26R-Levi Hillier[22]
18. 71B-Brady Baker[20]
19. 47-Tony Shilling[11]
20. 53-Joe Beaver[8]
21. 86-Timothy Smith[16]
22. 14M-Corey Day[4]
23. 22-Ryan Leavitt[17]
24. 83-Kurt Mueller[21]