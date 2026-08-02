Danley Uses Final Lap Pass to Win the Belleville 305 Nationals

BELLEVILLE, KS (August 1, 2026) — Joey Danley scored the $13,000 pay day Saturday night with the United Rebel Sprint Series for winning the Bellevile 305 Sprint car Nationals at the Bellevile High Banks.
Danley passed Justin Fifield on the final lap for the victory. Fifield, Garrett BEnson, JEremy Huiseh, and Jake Bubak rounded out the top five.
Belleville 305 Sprint Car Nationals
United Rebel Sprint Series
Belleville High Banks
Belleville, Kansas
Saturday, August 1, 2026
Qualifying
1. 9B-Jake Bubak, 16.437[1]
2. 88J-Jeremy Huish, 16.461[4]
3. 4J-Jacob Gomola, 16.511[3]
4. 5L-Joe Bob Lee, 16.519[8]
5. 112-Brayton Dewell, 16.671[2]
6. 7T-Landon Thompson, 16.709[5]
7. 72C-Kayden Cole, 16.834[6]
8. 9A-Hunter Hanson, 17.095[7]
Qualifying 2
1. 11J-Justin Fifield, 16.313[7]
2. 27B-Garrett Benson, 16.347[6]
3. 51-Jeremy Campbell, 16.541[1]
4. 10-Trevor Serbus, 16.607[4]
5. 98W-Taylor Velasquez, 16.640[2]
6. 07-Owen Carlson, 16.655[3]
7. 88-Jordan Knight, 16.836[5]
8. 88T-Kyle Tyler, 17.573[8]
Qualifying 3
1. 14-Joey Danley, 16.366[7]
2. 81-Jon Freeman, 16.498[1]
3. 911-Ty Williams, 16.502[3]
4. 9-Kyle Jones, 16.624[5]
5. 24B-Johnny Boos, 16.782[6]
6. 12-Tyler Drueke, 16.827[8]
7. 1O-Mike Oliver, 17.059[4]
8. 44-Ryan Rader, 17.344[2]
Qualifying 4
1. 5-Stuart Snyder, 16.393[4]
2. 23-Brandon Bosma, 16.544[1]
3. 20-Bryant Wiedeman, 16.673[3]
4. 20D-Jacob Dye, 16.682[5]
5. 2-Whit Gastineau, 16.753[6]
6. 31BW-Braxton Weger, 16.837[7]
7. 5S-Danny Smith, 16.843[2]
DNS: 22D-Danny Nekolite, 50.101
Qualifying 5
1. 88Z-Steven Richardson, 16.583[3]
2. 20B-Kaylee Bryson, 16.628[4]
3. 8R-Ryker Pacee, 16.692[7]
4. 32-Trefer Waller, 16.902[2]
5. 6-Mason Day, 16.931[6]
6. 17-Zac Millikin, 17.305[5]
7. 19-Ryan Oerter, 17.461[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 4J-Jacob Gomola[2]
2. 88J-Jeremy Huish[1]
3. 9B-Jake Bubak[4]
4. 5L-Joe Bob Lee[3]
5. 7T-Landon Thompson[6]
6. 72C-Kayden Cole[7]
7. 112-Brayton Dewell[5]
8. 9A-Hunter Hanson[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 27B-Garrett Benson[1]
2. 11J-Justin Fifield[4]
3. 51-Jeremy Campbell[2]
4. 07-Owen Carlson[6]
5. 88-Jordan Knight[7]
6. 10-Trevor Serbus[3]
7. 98W-Taylor Velasquez[5]
8. 88T-Kyle Tyler[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 14-Joey Danley[4]
2. 911-Ty Williams[2]
3. 81-Jon Freeman[1]
4. 9-Kyle Jones[3]
5. 12-Tyler Drueke[6]
6. 24B-Johnny Boos[5]
7. 44-Ryan Rader[8]
8. 1O-Mike Oliver[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 20-Bryant Wiedeman[2]
2. 5-Stuart Snyder[4]
3. 2-Whit Gastineau[5]
4. 22D-Danny Nekolite[8]
5. 31BW-Braxton Weger[6]
6. 20D-Jacob Dye[3]
7. 5S-Danny Smith[7]
8. 23-Brandon Bosma[1]
Heat Race #5 (8 Laps)
1. 20B-Kaylee Bryson[1]
2. 88Z-Steven Richardson[4]
3. 32-Trefer Waller[3]
4. 8R-Ryker Pacee[2]
5. 6-Mason Day[5]
6. 17-Zac Millikin[6]
7. 19-Ryan Oerter[7]
B-Main (15 Laps)
1. 12-Tyler Drueke[4]
2. 23-Brandon Bosma[1]
3. 31BW-Braxton Weger[6]
4. 10-Trevor Serbus[2]
5. 88-Jordan Knight[5]
6. 24B-Johnny Boos[9]
7. 7T-Landon Thompson[3]
8. 20D-Jacob Dye[8]
9. 72C-Kayden Cole[10]
10. 5S-Danny Smith[14]
11. 98W-Taylor Velasquez[12]
12. 9A-Hunter Hanson[18]
13. 112-Brayton Dewell[13]
14. 17-Zac Millikin[11]
15. 19-Ryan Oerter[16]
16. 44-Ryan Rader[15]
17. 6-Mason Day[7]
18. 88T-Kyle Tyler[19]
19. 1O-Mike Oliver[17]
A-Main (30 Laps)
1. 14-Joey Danley[4]
2. 11J-Justin Fifield[1]
3. 27B-Garrett Benson[8]
4. 88J-Jeremy Huish[9]
5. 9B-Jake Bubak[5]
6. 2-Whit Gastineau[14]
7. 20-Bryant Wiedeman[6]
8. 51-Jeremy Campbell[13]
9. 23-Brandon Bosma[22]
10. 12-Tyler Drueke[21]
11. 911-Ty Williams[10]
12. 81-Jon Freeman[12]
13. 07-Owen Carlson[18]
14. 4J-Jacob Gomola[2]
15. 20B-Kaylee Bryson[3]
16. 9-Kyle Jones[17]
17. 31BW-Braxton Weger[23]
18. 5L-Joe Bob Lee[16]
19. 10-Trevor Serbus[24]
20. 8R-Ryker Pacee[19]
21. 5-Stuart Snyder[7]
22. 32-Trefer Waller[15]
23. 22D-Danny Nekolite[20]
24. 88Z-Steven Richardson[11]