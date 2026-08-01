Gravel Completes a Summer Nationals Clean Sweep for the Outlaws at Williams Grove

MECHANICSBURG, PA (August 1, 2026) — David Gravel completed a clean sweep for the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series regulars against the PA Posse during Saturday night’s finale of the C&D Rigging Summer Nationals at Williams Grove Speedway.
Gravel, from Watertown, Connecticut, led all 30-laps in route to his ninth feature victory of the 2026 season. Logan Schuchart, Logan Rumsey, Dylan Norris, and Sheldon Haudenschild rounded out the top five.
C&D Rigging Summer Nationals
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, Pennsylvania
Saturday, August 1, 2026
Honest Abe Roofing Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 71-Logan Rumsey, 16.927[2]
2. 12-Brent Shearer, 17.083[1]
3. 23D-Chase Dietz, 17.089[10]
4. 69K-Daryn Pittman, 17.158[12]
5. 11-TJ Stutts, 17.168[7]
6. 1S-Logan Schuchart, 17.198[21]
7. 1A-Cameron Smith, 17.198[6]
8. 23-Garet Williamson, 17.198[15]
9. 1X-Chad Trout, 17.263[14]
10. 39M-Anthony Macri, 17.275[19]
11. 22-Doug Hammaker, 17.312[3]
12. 39-Lucas Wolfe, 17.334[13]
13. 2C-Cole Macedo, 17.343[9]
14. X-JJ Loss, 17.384[4]
15. 6-Dylan Cisney, 17.404[8]
16. 83-Michael Kofoid, 17.479[18]
17. 7S-Chris Windom, 17.502[16]
18. 51R-Freddie Rahmer, 17.525[11]
19. 5-Tyler Ross, 17.543[5]
20. 16C-Skylar Gee, 17.665[20]
21. 51-Ashton Torgerson, 17.754[17]
Honest Abe Roofing Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 2-David Gravel, 17.273[11]
2. 17N-Dylan Norris, 17.316[20]
3. 48-Danny Dietrich, 17.452[4]
4. 67G-Justin Whittall, 17.476[2]
5. 41-Carson Macedo, 17.501[17]
6. 19-Brent Marks, 17.505[7]
7. 18-Sheldon Haudenschild, 17.538[3]
8. 91-Preston Lattomus, 17.544[12]
9. 17-Spencer Bayston, 17.573[1]
10. 66-Ryan Newton, 17.589[19]
11. 27W-Troy Wagaman Jr, 17.604[8]
12. 17B-Bill Balog, 17.673[21]
13. 27-Emerson Axsom, 17.677[5]
14. 11A-Austin Bishop, 17.726[16]
15. 1W-Buddy Schweibinz, 17.730[13]
16. 15-Donny Schatz, 17.764[9]
17. 45S-Samuel Miller, 17.806[6]
18. 8-Lance Dewease, 17.816[15]
19. 28M-Conner Morrell, 17.941[14]
20. 55-Domenic Melair, 18.075[10]
21. 45-Cory Eliason, 18.099[18]
NOS Energy Drink Heat Race #1 (8 Laps)
1. 71-Logan Rumsey[1]
2. 23D-Chase Dietz[2]
3. 11-TJ Stutts[3]
4. 1A-Cameron Smith[4]
5. 22-Doug Hammaker[6]
6. 1X-Chad Trout[5]
7. 2C-Cole Macedo[7]
8. 7S-Chris Windom[9]
9. 6-Dylan Cisney[8]
10. 51-Ashton Torgerson[11]
DNS: 5-Tyler Ross
Knoxville Bound Heat Race #2 (8 Laps)
1. 69K-Daryn Pittman[2]
2. 1S-Logan Schuchart[3]
3. 39M-Anthony Macri[5]
4. 23-Garet Williamson[4]
5. 39-Lucas Wolfe[6]
6. 51R-Freddie Rahmer[9]
7. X-JJ Loss[7]
8. 83-Michael Kofoid[8]
9. 16C-Skylar Gee[10]
10. 12-Brent Shearer[1]
WIX Filters Heat Race #3 (8 Laps)
1. 2-David Gravel[1]
2. 18-Sheldon Haudenschild[4]
3. 48-Danny Dietrich[2]
4. 41-Carson Macedo[3]
5. 17-Spencer Bayston[5]
6. 27-Emerson Axsom[7]
7. 1W-Buddy Schweibinz[8]
8. 27W-Troy Wagaman Jr[6]
9. 45-Cory Eliason[11]
10. 28M-Conner Morrell[10]
11. 45S-Samuel Miller[9]
Golf Cart Services Heat Race #4 (8 Laps)
1. 67G-Justin Whittall[2]
2. 17N-Dylan Norris[1]
3. 19-Brent Marks[3]
4. 91-Preston Lattomus[4]
5. 17B-Bill Balog[6]
6. 66-Ryan Newton[5]
7. 11A-Austin Bishop[7]
8. 15-Donny Schatz[8]
9. 8-Lance Dewease[9]
10. 55-Domenic Melair[10]
Toyota Dash (6 Laps)
1. 2-David Gravel[1]
2. 17N-Dylan Norris[2]
3. 71-Logan Rumsey[3]
4. 1S-Logan Schuchart[4]
5. 18-Sheldon Haudenschild[6]
6. 67G-Justin Whittall[5]
7. 69K-Daryn Pittman[7]
8. 23D-Chase Dietz[8]
MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps)
1. 12-Brent Shearer[1]
2. 51R-Freddie Rahmer[5]
3. 2C-Cole Macedo[7]
4. 27-Emerson Axsom[4]
5. 15-Donny Schatz[12]
6. 66-Ryan Newton[2]
7. 8-Lance Dewease[16]
8. 7S-Chris Windom[11]
9. 1X-Chad Trout[3]
10. 45-Cory Eliason[14]
11. 1W-Buddy Schweibinz[6]
12. 16C-Skylar Gee[17]
13. 55-Domenic Melair[20]
14. 51-Ashton Torgerson[19]
15. 6-Dylan Cisney[15]
16. 28M-Conner Morrell[18]
17. X-JJ Loss[9]
18. 11A-Austin Bishop[8]
DNS: 27W-Troy Wagaman Jr
DNS: 83-Michael Kofoid
NOS Energy Drink Feature (30 Laps)
1. 2-David Gravel[1]
2. 1S-Logan Schuchart[4]
3. 71-Logan Rumsey[3]
4. 17N-Dylan Norris[2]
5. 18-Sheldon Haudenschild[5]
6. 48-Danny Dietrich[10]
7. 67G-Justin Whittall[6]
8. 69K-Daryn Pittman[7]
9. 19-Brent Marks[12]
10. 39M-Anthony Macri[11]
11. 23D-Chase Dietz[8]
12. 1A-Cameron Smith[13]
13. 41-Carson Macedo[14]
14. 23-Garet Williamson[15]
15. 11-TJ Stutts[9]
16. 17-Spencer Bayston[18]
17. 22-Doug Hammaker[17]
18. 83-Michael Kofoid[25]
19. 27W-Troy Wagaman Jr[26]
20. 51R-Freddie Rahmer[22]
21. 39-Lucas Wolfe[19]
22. 27-Emerson Axsom[24]
23. 12-Brent Shearer[21]
24. 15-Donny Schatz[27]
25. 2C-Cole Macedo[23]
26. 17B-Bill Balog[20]
27. 91-Preston Lattomus[16]
28. 1W-Buddy Schweibinz[28]