Justin Sanders Wins Feature at Skagit

ALGER, WA (August 1, 2026) — Justin Sanders won the sprint car feature Saturday night at Skagit Speedway. Sanders started on the pole and led all 30 laps in route to the victory. Trey Starks, Colton Heath, Max Mittry, and Levi Klatt rounded out the top five.
Ryan Orchard won the sportsman sprint car feature event.
Skagit Speedway
Alger, Washington
Saturday, August 1, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying
1. 2X-Justin Sanders, 10.959[11]
2. 55-Trey Starks, 10.971[6]
3. 95-Justin Youngquist, 11.165[1]
4. 1C-Colton Heath, 11.176[4]
5. 77A-Levi Klatt, 11.197[9]
6. 2XM-Max Mittry, 11.199[12]
7. 18-Jason Solwold, 11.215[14]
8. 11DB-Colin Mackey, 11.262[2]
9. 21P-Robbie Price, 11.338[10]
10. 10-Tyler Thompson, 11.388[15]
11. 66-Tanner Holm, 11.429[13]
12. 24-Jordi Meese, 11.445[16]
13. 5-Cole Danell, 11.454[7]
14. 29K-Levi Kuntz, 11.502[8]
15. 95R-Dan Reynold, 11.872[5]
16. 51-Dustin Gehring, 12.092[3]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 2X-Justin Sanders[4]
2. 95-Justin Youngquist[1]
3. 77A-Levi Klatt[2]
4. 18-Jason Solwold[3]
5. 21P-Robbie Price[5]
6. 66-Tanner Holm[6]
7. 95R-Dan Reynold[8]
8. 5-Cole Danell[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 1C-Colton Heath[1]
2. 2XM-Max Mittry[2]
3. 55-Trey Starks[4]
4. 10-Tyler Thompson[5]
5. 11DB-Colin Mackey[3]
6. 24-Jordi Meese[6]
7. 51-Dustin Gehring[8]
8. 29K-Levi Kuntz[7]
A-Main (30 Laps)
1. 2X-Justin Sanders[1]
2. 55-Trey Starks[4]
3. 1C-Colton Heath[2]
4. 2XM-Max Mittry[6]
5. 77A-Levi Klatt[5]
6. 21P-Robbie Price[9]
7. 10-Tyler Thompson[8]
8. 18-Jason Solwold[7]
9. 11DB-Colin Mackey[10]
10. 24-Jordi Meese[12]
11. 51-Dustin Gehring[14]
12. 5-Cole Danell[15]
13. 95-Justin Youngquist[3]
14. 66-Tanner Holm[11]
15. 29K-Levi Kuntz[16]
16. 95R-Dan Reynold[13]
Sportsman Sprints
Qualifying
1. 32R-Ryan Orchard, 12.327[2]
2. 21Z-Keira Erickson, 12.464[4]
3. 70-Macie Logsdon, 12.473[10]
4. 44J-Jailynn Serrano, 12.542[23]
5. 8-Tom Weiss, 12.706[18]
6. 66-Jeff Westergard, 12.719[6]
7. 66B-Taylor Burstyk, 12.748[22]
8. 5X-Jacob Daniels, 12.763[9]
9. 22J-Jesson Jacobson, 12.780[25]
10. 62-Lawrance Kirkham, 12.822[20]
11. 36-Tanner Merritt, 12.847[8]
12. 09-Piper Harless, 12.850[7]
13. 99D-David Greene, 12.979[5]
14. 7-Shawn Wallenfelsz Jr, 13.075[17]
15. 99-WAYLON KINSER, 13.087[19]
16. 604-Nate Vaughn, 13.097[3]
17. 40-Cruz Kentch, 13.111[13]
18. 2-Ryder Shiflett, 13.197[16]
19. 57T-Tony Bundy, 13.247[21]
20. 4-Allison Johnson, 13.641[12]
21. 7R-Ron Stratton, 13.652[11]
22. 72R-Roy Blumenhagen, 13.660[14]
23. 76R-Cole Butenschoen, 13.719[24]
24. 87-Preston Brooks, 16.107[15]
DNS: 45-Jaxson Stratton
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 44J-Jailynn Serrano[1]
2. 66B-Taylor Burstyk[2]
3. 62-Lawrance Kirkham[3]
4. 32R-Ryan Orchard[4]
5. 99D-David Greene[5]
6. 40-Cruz Kentch[6]
7. 4-Allison Johnson[7]
8. 76R-Cole Butenschoen[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 8-Tom Weiss[1]
2. 36-Tanner Merritt[3]
3. 21Z-Keira Erickson[4]
4. 2-Ryder Shiflett[6]
5. 7-Shawn Wallenfelsz Jr[5]
6. 7R-Ron Stratton[7]
7. 99-WAYLON KINSER[8]
8. 5X-Jacob Daniels[2]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 66-Jeff Westergard[1]
2. 22J-Jesson Jacobson[2]
3. 09-Piper Harless[3]
4. 70-Macie Logsdon[4]
5. 604-Nate Vaughn[5]
6. 57T-Tony Bundy[6]
7. 72R-Roy Blumenhagen[7]
8. 87-Preston Brooks[8]
B-Main (12 Laps)
1. 40-Cruz Kentch[1]
2. 57T-Tony Bundy[3]
3. 76R-Cole Butenschoen[6]
4. 99-WAYLON KINSER[8]
5. 7R-Ron Stratton[2]
6. 87-Preston Brooks[9]
7. 4-Allison Johnson[4]
8. 72R-Roy Blumenhagen[5]
9. 5X-Jacob Daniels[7]
A-Main (25 Laps)
1. 32R-Ryan Orchard[1]
2. 66-Jeff Westergard[4]
3. 70-Macie Logsdon[6]
4. 44J-Jailynn Serrano[3]
5. 09-Piper Harless[11]
6. 604-Nate Vaughn[15]
7. 22J-Jesson Jacobson[9]
8. 21Z-Keira Erickson[5]
9. 99D-David Greene[13]
10. 57T-Tony Bundy[17]
11. 2-Ryder Shiflett[12]
12. 62-Lawrance Kirkham[10]
13. 76R-Cole Butenschoen[18]
14. 40-Cruz Kentch[16]
15. 7R-Ron Stratton[20]
16. 8-Tom Weiss[2]
17. 99-WAYLON KINSER[19]
18. 66B-Taylor Burstyk[7]
19. 36-Tanner Merritt[8]
20. 7-Shawn Wallenfelsz Jr[14]