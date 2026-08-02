Thorson Wins Road to the Hockett Feature at Wheatland

WHEATLAND, MO (August 1, 2026) — Tanner Thorson won the third round of the “Race to the Hockett” Saturday night at Lucas Oil Speedway in Wheatland, Missouri with the POWRi 410 Outlaw Sprint Cars.
Thorson took the lead from Xavier Doney on lap 14 and held on through a green/white/checkered finish for the victory. Joe B Miller, Joey Myers Jr, Miles Paulus, and Howard Moore rounded out the top five.
Jack Wagner won the POWRi WAR Series feature event while Jake Greenwood won the winged 305 sprint car main event.
Road to the Hockett – Round #3
Lucas Oil Speedway
Wheatland, Missouri
Saturday, August, 2026
POWRI 410 Outlaw Sprint Cars
Big R Stores Qualifying
1. 74-Xavier Doney, 12.848[15]
2. 5P-Joel Myers Jr, 12.930[11]
3. 51B-Joe B Miller, 13.005[5]
4. 8N-Dylan Bloomfield, 13.009[13]
5. 12X-Landon Crawley, 13.035[14]
6. 32S-Tanner Thorson, 13.064[18]
7. 98P-Miles Paulus, 13.098[4]
8. 97-Scotty Milan, 13.111[25]
9. 87-Reed Whitney, 13.137[30]
10. 11-Roger Crockett, 13.146[28]
11. 5-Ryder McCutcheon, 13.186[10]
12. 40-Howard Moore, 13.266[22]
13. 10G-Steven Shebester, 13.319[3]
14. 57-Billy Butler, 13.320[24]
15. 1JR-Steven Russell, 13.345[7]
16. 9S-Kyle Clark, 13.364[2]
17. 3H-Hilton Rowett, 13.394[6]
18. 74N-Natalie Doney, 13.410[23]
19. 8-Alex Sewell, 13.448[27]
20. 21D-Kyle Bellm, 13.466[26]
21. 15-Jack Potter, 13.502[19]
22. B8-John Barnard, 13.505[9]
23. 2J-Zach Blurton, 13.515[12]
24. 3-Ayrton Gennetten, 13.565[21]
25. 7-Paul Solomon, 13.651[8]
26. 79-Gage Montgomery, 13.696[1]
27. 14-Landon Muehlberger, 13.705[17]
28. 01-Kameron Key, 13.738[16]
29. 45K-Kaden Daniels, 13.965[29]
30. S46-Isla Rowett, 14.201[20]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 12X-Landon Crawley[3]
2. 74-Xavier Doney[4]
3. 3H-Hilton Rowett[5]
4. 7-Paul Solomon[7]
5. 15-Jack Potter[6]
6. 45K-Kaden Daniels[8]
7. 10G-Steven Shebester[1]
8. 87-Reed Whitney[2]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 11-Roger Crockett[2]
2. 32S-Tanner Thorson[3]
3. 57-Billy Butler[1]
4. 5P-Joel Myers Jr[4]
5. 79-Gage Montgomery[7]
6. B8-John Barnard[6]
7. 74N-Natalie Doney[5]
8. S46-Isla Rowett[8]
MVT Services Heat Race #3 (8 Laps)
1. 1JR-Steven Russell[1]
2. 5-Ryder McCutcheon[2]
3. 98P-Miles Paulus[3]
4. 51B-Joe B Miller[4]
5. 14-Landon Muehlberger[7]
6. 2J-Zach Blurton[6]
7. 8-Alex Sewell[5]
Engler Machine&Tool Heat Race #4 (8 Laps)
1. 40-Howard Moore[2]
2. 9S-Kyle Clark[1]
3. 97-Scotty Milan[3]
4. 8N-Dylan Bloomfield[4]
5. 21D-Kyle Bellm[5]
6. 3-Ayrton Gennetten[6]
7. 01-Kameron Key[7]
Big R Stores Qualifying
1. 74-Xavier Doney, 12.848[15]
2. 5P-Joel Myers Jr, 12.930[11]
3. 51B-Joe B Miller, 13.005[5]
4. 8N-Dylan Bloomfield, 13.009[13]
5. 12X-Landon Crawley, 13.035[14]
6. 32S-Tanner Thorson, 13.064[18]
7. 98P-Miles Paulus, 13.098[4]
8. 97-Scotty Milan, 13.111[25]
9. 87-Reed Whitney, 13.137[30]
10. 11-Roger Crockett, 13.146[28]
11. 5-Ryder McCutcheon, 13.186[10]
12. 40-Howard Moore, 13.266[22]
13. 10G-Steven Shebester, 13.319[3]
14. 57-Billy Butler, 13.320[24]
15. 1JR-Steven Russell, 13.345[7]
16. 9S-Kyle Clark, 13.364[2]
17. 3H-Hilton Rowett, 13.394[6]
18. 74N-Natalie Doney, 13.410[23]
19. 8-Alex Sewell, 13.448[27]
20. 21D-Kyle Bellm, 13.466[26]
21. 15-Jack Potter, 13.502[19]
22. B8-John Barnard, 13.505[9]
23. 2J-Zach Blurton, 13.515[12]
24. 3-Ayrton Gennetten, 13.565[21]
25. 7-Paul Solomon, 13.651[8]
26. 79-Gage Montgomery, 13.696[1]
27. 14-Landon Muehlberger, 13.705[17]
28. 01-Kameron Key, 13.738[16]
29. 45K-Kaden Daniels, 13.965[29]
30. S46-Isla Rowett, 14.201[20]
RaceTech Titanium B-Main (12 Laps)
1. 15-Jack Potter[1]
2. 21D-Kyle Bellm[2]
3. 79-Gage Montgomery[3]
4. 3-Ayrton Gennetten[11]
5. B8-John Barnard[7]
6. 10G-Steven Shebester[6]
7. 74N-Natalie Doney[8]
8. 2J-Zach Blurton[9]
9. 14-Landon Muehlberger[4]
10. S46-Isla Rowett[14]
11. 45K-Kaden Daniels[12]
12. 8-Alex Sewell[10]
13. 87-Reed Whitney[5]
14. 01-Kameron Key[13]
Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 32S-Tanner Thorson[3]
2. 51B-Joe B Miller[7]
3. 5P-Joel Myers Jr[6]
4. 98P-Miles Paulus[8]
5. 40-Howard Moore[5]
6. 21D-Kyle Bellm[18]
7. 8N-Dylan Bloomfield[9]
8. 3-Ayrton Gennetten[20]
9. B8-John Barnard[21]
10. 1JR-Steven Russell[12]
11. 74-Xavier Doney[1]
12. 7-Paul Solomon[16]
13. 5-Ryder McCutcheon[10]
14. 9S-Kyle Clark[14]
15. 10G-Steven Shebester[22]
16. 57-Billy Butler[15]
17. 97-Scotty Milan[11]
18. 74N-Natalie Doney[23]
19. 15-Jack Potter[17]
20. 79-Gage Montgomery[19]
21. 11-Roger Crockett[4]
22. 3H-Hilton Rowett[13]
23. 12X-Landon Crawley[2]
POWRi WAR Sprint Cars
Big R Stores Qualifying 2 (3 Laps)
1. 44-Wesley Smith, 15.107[1]
2. 33-Bryson Smith, 15.143[3]
3. 73-Samuel Wagner, 15.572[2]
4. 11X-Tom Curran, 16.028[4]
5. B52-Blake Bowers, 16.151[5]
6. 13-Chase Howard, [6]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 77-Jack Wagner[4]
2. 6-Mario Clouser[3]
3. 11W-Wyatt Burks[2]
4. 27-Justin Johnson[5]
5. 2-Luke Howard[1]
6. 93-Taylor Walton[6]
Eibach Racing Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 33-Bryson Smith[3]
2. 44-Wesley Smith[4]
3. 73-Samuel Wagner[2]
4. 11X-Tom Curran[1]
5. B52-Blake Bowers[5]
DNS: 13-Chase Howard
Big R Stores Qualifying (3 Laps)
1. 77-Jack Wagner, 15.345[2]
2. 6-Mario Clouser, 15.452[5]
3. 11W-Wyatt Burks, 15.471[6]
4. 2-Luke Howard, 15.878[1]
5. 27-Justin Johnson, 16.076[3]
6. 93-Taylor Walton, 17.350[4]
Start2Finish A-Main (20 Laps)
1. 77-Jack Wagner[1]
2. 6-Mario Clouser[4]
3. 33-Bryson Smith[2]
4. 11X-Tom Curran[8]
5. 44-Wesley Smith[3]
6. 73-Samuel Wagner[6]
7. 27-Justin Johnson[7]
8. 11W-Wyatt Burks[5]
9. 93-Taylor Walton[11]
10. B52-Blake Bowers[9]
11. 2-Luke Howard[10]
12. 13-Chase Howard[12]
Winged 305 Sprint Cars
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14L-Landon Muehlberger[1]
2. 4-Brett Combs[2]
3. 76T-Trevin Russell[3]
4. 90-Dan Wohnoutka[4]
5. 67JR-Waylon Phillips[5]
6. 9-Kevin Foreman[6]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 08-Chase Koelliker[2]
2. 43-Jake Greenwood[3]
3. 14-Randy Martin[5]
4. 61A-Jack Potter[4]
5. 8K-Rob Rimel[6]
6. 1-Greg Murry[1]
Start2Finish A-Main (20 Laps)
1. 43-Jake Greenwood[1]
2. 67JR-Waylon Phillips[10]
3. 14L-Landon Muehlberger[4]
4. 14-Randy Martin[5]
5. 08-Chase Koelliker[2]
6. 4-Brett Combs[6]
7. 8K-Rob Rimel[9]
8. 90-Dan Wohnoutka[7]
9. 76T-Trevin Russell[3]
10. 9-Kevin Foreman[11]
11. 1-Greg Murry[12]
12. 61A-Jack Potter[8]