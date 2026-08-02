Feature Winners: Saturday, August 1, 2026

_Top Features, 34 Raceway, 500 Sprint Car Tour, American Sprint Car Tour, Arlington Raceway, ASCS National Tour, ASCS Western Plains Region, BAPS Motor Speedway, Belleville High Banks, Benton Raceway Park, Brighton Speedway, Buckeye Outlaw Sprint Series, Butler Motor Speedway, Cottage Grove Speedway, Creek County Speedway, Eagle Raceway, FAST on Dirt, Fremont Speedway, Great Lakes Super Sprints, Hagerstown Speedway, Interstate Racing Association, Knoxville Raceway, Land of Legends Raceway, Laurel Highlands Sprints, Lawrenceburg Speedway, Lawton Speedway, Lincoln Park Speedway, Marysville Raceway, Meridian Speedway, Midwest Sprint Car Association (WI), Northern Outlaw Sprint Association, Ohio Thunder IMCA RaceSaver Series, PA Sprint Series, Pittsburgh's Pennsylvania Motor Speedway, Placerville Speedway, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, POWRi Southwest Ecotech Midgets, POWRi WAR Sprint League, RPM Speedway (TX), RUSH Racing Series, Selinsgrove Speedway, Sharon Speedway, Skagit Speedway, Southern United Sprints, Speed Tour Supermodifieds, Tri-State Sprints, United Rebel Sprint Series, United Sprint Car Series, United States Speed Association, USAC East Coast Sprint Car Series, USAC National Sprint Car Series, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, Virginia Sprint Series, Western Iowa Non-Wing Sprint Series, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Williams Grove Speedway, World of Outlaws, Xtreme DIRTcar DMA Midgets
Kyler Johnson. (Mike Spieker Photo)
Kyler Johnson. (Mike Spieker Photo)
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Thomas Johnson
34 Raceway West Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Brayden Allen
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 358 Sprint Cars Brock Hammaker
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Kenny Edkin
Belle Claire Speedway Belleville, IL USA Midget Cars Rained Out
Belleville High Banks Belleville, KS USA United Rebel Sprint Series Belleville 305 Sprint Car Nationals Joey Danley
Benton Speedway Benton, MO USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Brighton Speedway Brighton, ONT CAN Ontario Traditional Sprints Jacob Dykstra
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Winged 305 Sprint Cars Shane Forte
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Winged 305 Sprint Cars Blake Edwards
Devil’s Bowl Speedway West Haven, VT USA Xtreme Dirt Midget Association Chris Murray
Devil’s Lake Speedway Crary, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Parker Vilandre
Deuce of Clubs Thunder Raceway Show Low, AZ USA Wild West Sprint Car Series Elijah Gile
Deuce of Clubs Thunder Raceway Show Low, AZ USA Southwest Ecotech Midgets Travis DeGaton
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Adam Gullion
El Paso County Raceway Calhan, CO USA ASCS Western Plains Region Bryan Gossel
Eldora Speedway Rossburg, OH USA Great Lakes Super Sprints Rained Out
Evergreen Speedway Monroe, WA USA Can-Am Sprints Tyson Cross
Evergreen Speedway Monroe, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Driver’s Challenge Jason Thomas
Evergreen Speedway Monroe, WA USA Northwest Sprint Tour Granite Cup Aaron Willison
Evergreen Speedway Monroe, WA USA Washington Midget Racing Association Granite Cup Rick Worley
Fremont Speedway Fremont, OH USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out
Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Grand Bend Speedway Parkhill, ONT CAN Tri-State Sprints Rained Out
Greenbush Race Park Greenbush, MN USA Northern Outlaw Sprint Association Gage Pulkrabek
Hagerstown Speedway Hagerstown, MD USA Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series Cole Dewease
Hattiesburg Speedway Hattiesburg, MS USA United Sprint Car Series Jordon Mallett
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Brian Brown
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Rico Abreu
Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Ethan Gray
Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series Rained Out
Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA Steel Block Sprints Rained Out
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League the Road to the Hockett Tanner Thorson
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi IMCA RaceSaver 305 Wing Sprints the Road to the Hockett Jake Greenwood
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car League the Road to the Hockett Jack Wagner
Mansfield Speedway Mansfield, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out
Mansfield Speedway Mansfield, OH USA FAST on Dirt Rained Out
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars William Fielding
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Luke Sprenkel
Meridian Speedway Meridian, ID USA Speed Tour Supermodifieds Jim Birges
Owosso Speedway Ovid, MI USA 500 Sprint Car Tour Rained Out
Owosso Speedway Ovid, MI USA USSA Kenyon Midgets Rained Out
Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway Imperial, PA USA RUSH Sprint Car Series John Mollick
Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Carnett Clash Dominic Gorden
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Interstate Racing Association Rained Out
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Rained Out
RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars Kade Taylor
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Chad Phillips
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Christian Bruno
Shadyhill Speedway Medaryville, IN USA American Sprint Car Tour Rained Out
Sharon Speedway Hartford, OH USA Winged 410 Sprint Cars Lou Blaney Memorial Dale Blaney
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 410 Sprint Cars Justin Sanders
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged Sportsman Sprint Cars Ryan Orchard
Tri-State Speedway Haubstadt, IN USA USAC National Sprint Car Series Indiana Sprint Week Justin Grant
Viking Speedway Alexandria, MN USA ASCS National Tour Kyler Johnson
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Summer Nationals David Gravel
Worthington Speedway Worthington, MN USA Western Iowa Non-Wing Sprint Cars Cam Schaffer