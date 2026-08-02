Feature Winners: Saturday, August 1, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|105 Speedway
|Cleveland, TX
|USA
|Southern United Sprints
|
|Thomas Johnson
|34 Raceway
|West Burlington, IA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Brayden Allen
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Brock Hammaker
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|
|Kenny Edkin
|Belle Claire Speedway
|Belleville, IL
|USA
|Midget Cars
|
|Rained Out
|Belleville High Banks
|Belleville, KS
|USA
|United Rebel Sprint Series
|Belleville 305 Sprint Car Nationals
|Joey Danley
|Benton Speedway
|Benton, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Brighton Speedway
|Brighton, ONT
|CAN
|Ontario Traditional Sprints
|
|Jacob Dykstra
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Cottage Grove Speedway
|Cottage Grove, OR
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Shane Forte
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Blake Edwards
|Devil’s Bowl Speedway
|West Haven, VT
|USA
|Xtreme Dirt Midget Association
|
|Chris Murray
|Devil’s Lake Speedway
|Crary, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|
|Parker Vilandre
|Deuce of Clubs Thunder Raceway
|Show Low, AZ
|USA
|Wild West Sprint Car Series
|
|Elijah Gile
|Deuce of Clubs Thunder Raceway
|Show Low, AZ
|USA
|Southwest Ecotech Midgets
|
|Travis DeGaton
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Adam Gullion
|El Paso County Raceway
|Calhan, CO
|USA
|ASCS Western Plains Region
|
|Bryan Gossel
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Rained Out
|Evergreen Speedway
|Monroe, WA
|USA
|Can-Am Sprints
|
|Tyson Cross
|Evergreen Speedway
|Monroe, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|Driver’s Challenge
|Jason Thomas
|Evergreen Speedway
|Monroe, WA
|USA
|Northwest Sprint Tour
|Granite Cup
|Aaron Willison
|Evergreen Speedway
|Monroe, WA
|USA
|Washington Midget Racing Association
|Granite Cup
|Rick Worley
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Rained Out
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Grand Bend Speedway
|Parkhill, ONT
|CAN
|Tri-State Sprints
|
|Rained Out
|Greenbush Race Park
|Greenbush, MN
|USA
|Northern Outlaw Sprint Association
|
|Gage Pulkrabek
|Hagerstown Speedway
|Hagerstown, MD
|USA
|Laurel Highlands Sprint Car Series / Virginia Sprint Series
|
|Cole Dewease
|Hattiesburg Speedway
|Hattiesburg, MS
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Jordon Mallett
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Brian Brown
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rico Abreu
|Land of Legends Raceway
|Canandaigua, NY
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Ethan Gray
|Lawrenceburg Speedway
|Lawrenceburg, IN
|USA
|Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|Steel Block Sprints
|
|Rained Out
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|the Road to the Hockett
|Tanner Thorson
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi IMCA RaceSaver 305 Wing Sprints
|the Road to the Hockett
|Jake Greenwood
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi WAR Sprint Car League
|the Road to the Hockett
|Jack Wagner
|Mansfield Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|Buckeye Outlaw Sprint Series
|
|Rained Out
|Mansfield Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|FAST on Dirt
|
|Rained Out
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|William Fielding
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Luke Sprenkel
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|Speed Tour Supermodifieds
|
|Jim Birges
|Owosso Speedway
|Ovid, MI
|USA
|500 Sprint Car Tour
|
|Rained Out
|Owosso Speedway
|Ovid, MI
|USA
|USSA Kenyon Midgets
|
|Rained Out
|Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway
|Imperial, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|John Mollick
|Placerville Speedway
|Placerville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Carnett Clash
|Dominic Gorden
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Interstate Racing Association
|
|Rained Out
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Rained Out
|RPM Speedway
|Crandall, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Kade Taylor
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Chad Phillips
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|
|Christian Bruno
|Shadyhill Speedway
|Medaryville, IN
|USA
|American Sprint Car Tour
|
|Rained Out
|Sharon Speedway
|Hartford, OH
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Lou Blaney Memorial
|Dale Blaney
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Justin Sanders
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprint Cars
|
|Ryan Orchard
|Tri-State Speedway
|Haubstadt, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series
|Indiana Sprint Week
|Justin Grant
|Viking Speedway
|Alexandria, MN
|USA
|ASCS National Tour
|
|Kyler Johnson
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|World of Outlaws
|Summer Nationals
|David Gravel
|Worthington Speedway
|Worthington, MN
|USA
|Western Iowa Non-Wing Sprint Cars
|
|Cam Schaffer