Jake Blackhurst wins IRA main at Shawano

Shawano,Wi (June 13, 2026)- Jake Blackhurst won the 20 lap IRA feature at Shawano Speedway Saturday night. Blackurst was followed by Will Armitage, Travis Arenz, Austin Hartman and Cody Schlafer.
410 Sprints – Winged
A Feature (20 Laps): 1. 96-Jake Blackhurst[2]; 2. 7A-Will Armitage[6]; 3. 25T-Travis Arenz[7]; 4. 87A-Austin Hartmann[10]; 5. 26-Cody Schlafer[14]; 6. 25-Danny Schlafer[9]; 7. 4K-Kris Spitz[16]; 8. 99-Tyler Brabant[17]; 9. 45-Rob Pribnow[11]; 10. 21H-TJ Haddy[13]; 11. 24-Scott Conger[15]; 12. 55P-Brady Portschy[18]; 13. 85J-Logan Julien[8]; 14. (DNF) 9X-Paul Nienhiser[1]; 15. (DNF) 65-Jordan Goldesberry[4]; 16. (DNF) 31-Scotty Thiel[5]; 17. (DNF) 09-Clayton Rossmann[12]; 18. (DNF) 12-Corbin Gurley[3]; 19. (DNS) 2W-Scott Neitzel; 20. (DNS) 79-Blake Nimee
Dash 1 (4 Laps): 1. 9X-Paul Nienhiser[1]; 2. 2W-Scott Neitzel[2]; 3. 65-Jordan Goldesberry[4]; 4. 7A-Will Armitage[5]; 5. (DNF) 79-Blake Nimee[3]
Dash 2 (4 Laps): 1. 96-Jake Blackhurst[1]; 2. 12-Corbin Gurley[2]; 3. 31-Scotty Thiel[3]; 4. 25T-Travis Arenz[5]; 5. (DNS) 85J-Logan Julien
Heat 1 (8 Laps): 1. 31-Scotty Thiel[2]; 2. 25-Danny Schlafer[1]; 3. 79-Blake Nimee[4]; 4. 85J-Logan Julien[3]; 5. 45-Rob Pribnow[6]; 6. 26-Cody Schlafer[5]; 7. 99-Tyler Brabant[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 7A-Will Armitage[2]; 2. 87A-Austin Hartmann[1]; 3. 25T-Travis Arenz[4]; 4. 9X-Paul Nienhiser[3]; 5. 09-Clayton Rossmann[6]; 6. 24-Scott Conger[5]; 7. 55P-Brady Portschy[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 96-Jake Blackhurst[1]; 2. 2W-Scott Neitzel[2]; 3. 65-Jordan Goldesberry[4]; 4. 12-Corbin Gurley[3]; 5. 21H-TJ Haddy[6]; 6. 4K-Kris Spitz[5]
Qualifying: 1. 79-Blake Nimee, 17.116[2]; 2. 25T-Travis Arenz, 17.223[9]; 3. 65-Jordan Goldesberry, 17.272[5]; 4. 85J-Logan Julien, 17.337[6]; 5. 9X-Paul Nienhiser, 17.393[12]; 6. 12-Corbin Gurley, 17.429[4]; 7. 31-Scotty Thiel, 17.480[13]; 8. 7A-Will Armitage, 17.605[14]; 9. 2W-Scott Neitzel, 17.672[15]; 10. 25-Danny Schlafer, 17.676[11]; 11. 87A-Austin Hartmann, 17.859[18]; 12. 96-Jake Blackhurst, 17.913[20]; 13. 26-Cody Schlafer, 17.951[16]; 14. 24-Scott Conger, 18.130[3]; 15. 4K-Kris Spitz, 18.157[7]; 16. 45-Rob Pribnow, 18.162[8]; 17. 09-Clayton Rossmann, 18.287[1]; 18. 21H-TJ Haddy, 18.335[10]; 19. 99-Tyler Brabant, 18.467[17]; 20. 55P-Brady Portschy, 18.943[19]