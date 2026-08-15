Feature Winners: Friday, August 14, 2026

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Brandon Carlson in victory lane at Saratoga Speedway. (David Sink Photo)
Brandon Carlson in victory lane at Saratoga Speedway. (David Sink Photo)
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
Big Diamond Speedway Pottsville, PA USA PA Sprint Series Ken Duke Jr.
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series Slaute to Poodle Harris Rained Out
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Josh Burton Memorial Rained Out
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Andrew Hennessy
Coles County Speedway Mattoon, IL USA USAC National Midget Car Series King of Coles Rained Out
Corrigan Oil Speedway Mason, MI USA Tri-State Sprints A.J. Leseicki
Deuce of Clubs Thunder Raceway Show Low, AZ USA 360 Wing Desert Series Patrick Kop Memorial Elijah Gile
Duece of Clubs Thunder Raceway Show Low, AZ USA POWRi Southwest Ecotech Midget League Travis DeGaton
Fayette County Speedway West Union, IA USA UMSS Winged Sprint Car Series Season Championship Rained Out
Fix It Forward Speedway West Fargo, ND USA Red River Sprint Series Marcus Rothenbacher
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Interstate Sprint Car Series Jared Hood
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Doug Davenport
Hartford Motor Speedway Hartford, MI USA Great Lakes Super Sprints Jett Mann
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA World of Outlaws Knoxville Nationals Rained Out
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship A.J. Flick
Millstream Speedway Findlay, OH USA Great Lakes Traditional Sprints 1/4 Mile Caleb Shietze
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged 360 Sprint Cars Skyler Evans
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Jesse Costa
Rapid Speedway Rock Rapids, IA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Saratoga Speedway Black Creek, BC CAN Northwest Sprint Tour Neil Montgomery Memorial Brandon Carlson
Saratoga Speedway Black Creek, BC CAN Non-Wing Sprint Cars Wayne Heckford
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Non-Wing Super Sportsman Joe Whitcomb Memorial Tony Jackson
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Joe Whitcomb Memorial Troy Wagaman Jr.
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA Winged 358 Sprint Cars Joe Whitcomb Memorial Austin Reed
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA Winged 410 Sprint Cars Logan McCandless
Tri City Raceway Park Franklin, PA USA Rush Sprint Car Series Blaze Myers
Utica-Rome Speedway Vernon, NY USA CRSA Sprints Zach Sobotka
Watsonville Speedway Watsonville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Bud Kaeding