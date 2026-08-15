Feature Winners: Friday, August 14, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|Big Diamond Speedway
|Pottsville, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Ken Duke Jr.
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series
|Slaute to Poodle Harris
|Rained Out
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Josh Burton Memorial
|Rained Out
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Andrew Hennessy
|Coles County Speedway
|Mattoon, IL
|USA
|USAC National Midget Car Series
|King of Coles
|Rained Out
|Corrigan Oil Speedway
|Mason, MI
|USA
|Tri-State Sprints
|
|A.J. Leseicki
|Deuce of Clubs Thunder Raceway
|Show Low, AZ
|USA
|360 Wing Desert Series
|Patrick Kop Memorial
|Elijah Gile
|Duece of Clubs Thunder Raceway
|Show Low, AZ
|USA
|POWRi Southwest Ecotech Midget League
|
|Travis DeGaton
|Fayette County Speedway
|West Union, IA
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|Season Championship
|Rained Out
|Fix It Forward Speedway
|West Fargo, ND
|USA
|Red River Sprint Series
|
|Marcus Rothenbacher
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Interstate Sprint Car Series
|
|Jared Hood
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Doug Davenport
|Hartford Motor Speedway
|Hartford, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Jett Mann
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|World of Outlaws
|Knoxville Nationals
|Rained Out
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Season Championship
|A.J. Flick
|Millstream Speedway
|Findlay, OH
|USA
|Great Lakes Traditional Sprints
|1/4 Mile
|Caleb Shietze
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Skyler Evans
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Jesse Costa
|Rapid Speedway
|Rock Rapids, IA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Saratoga Speedway
|Black Creek, BC
|CAN
|Northwest Sprint Tour
|Neil Montgomery Memorial
|Brandon Carlson
|Saratoga Speedway
|Black Creek, BC
|CAN
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Wayne Heckford
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|Non-Wing Super Sportsman
|Joe Whitcomb Memorial
|Tony Jackson
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|Joe Whitcomb Memorial
|Troy Wagaman Jr.
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|Joe Whitcomb Memorial
|Austin Reed
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Logan McCandless
|Tri City Raceway Park
|Franklin, PA
|USA
|Rush Sprint Car Series
|
|Blaze Myers
|Utica-Rome Speedway
|Vernon, NY
|USA
|CRSA Sprints
|
|Zach Sobotka
|Watsonville Speedway
|Watsonville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Bud Kaeding