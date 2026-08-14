Wagaman Wins Central PA Sprint Series Feature at Selinsgrove

SELINSGROVE, PA (August 14, 2026): — Tory Wagaman Jr. won the PA Posse 410 Sprint Car Series feature Friday night at Selinsgrove Speedway Logan Wagner, Justin Whittall, Freddie Rahmer, and Lucas Wolfe rounded out the top five.
Austin Reed won the Winged 358 sprint car feature while Tony Jackson won the non-wing super sportsman main event.
Selinsgrove Speedway
Selinsgrove, Pennsylvania
Friday, August 14, 2026
PA Posse 410 Sprint Car Series
410 Qualifying 1 (2 Laps): : 1. 67-Justin Whittall, 15.892[3]
2. 27-Troy Wagaman Jr, 15.945[5]
3. 17-Mark Smith, 16.086[2]
4. 11A-Austin Bishop, 16.094[7]
5. 66-Ryan Newton, 16.222[4]
6. 8D-Billy Dietrich, 16.223[6]
7. 20-Ryan Taylor, 16.253[1]
8. 10C-Matt Campbell, 16.350[11]
9. 51-Freddie Rahmer, 16.363[12]
10. 18J-JT Ferry, 16.367[8]
11. 11-TJ Stutts, 16.391[10]
12. X-JJ Loss, 16.393[17]
13. 8-Lance Dewease, 16.395[15]
14. 33W-Michael Walter, 16.443[9]
15. 47K-Kody Lehman, 16.478[16]
16. 11T-Mike Thompson, 16.656[14]
17. 45S-Samuel Miller, 16.943[13]
410 Qualifying 2 (2 Laps): : 1. 55-Logan Wagner, 16.283[15]
2. 33H-Derek Hauck, 16.429[5]
3. 77-Kody Hartlaub, 16.443[2]
4. 5K-Jake Karklin, 16.453[6]
5. 35B-Buddy Schweibinz, 16.470[7]
6. 39-Lucas Wolfe, 16.490[4]
7. 35-Jason Shultz, 16.520[10]
8. 6-Ryan Smith, 16.598[11]
9. 5-Dylan Cisney, 16.649[14]
10. 3-Dave Grube, 16.742[1]
11. 39H-Briggs Danner, 16.775[16]
12. 88J-Joey Amantea, 16.883[13]
13. 28F-Davie Franek, 17.011[9]
14. 10-Jake Waters, 17.268[3]
15. 22M-Matt Miller, 17.269[12]
16. 2C-Cory Thornton, 18.150[8]
410 Heat 1 (8 Laps): : 1. 67-Justin Whittall[4]
2. 17-Mark Smith[1]
3. 51-Freddie Rahmer[5]
4. 8-Lance Dewease[7]
5. 20-Ryan Taylor[3]
6. 45S-Samuel Miller[9]
7. 47K-Kody Lehman[8]
8. 66-Ryan Newton[2]
9. 11-TJ Stutts[6]
410 Heat 2 (8 Laps): : 1. 11A-Austin Bishop[1]
2. 27-Troy Wagaman Jr[4]
3. 8D-Billy Dietrich[2]
4. X-JJ Loss[6]
5. 10C-Matt Campbell[3]
6. 33W-Michael Walter[7]
7. 18J-JT Ferry[5]
8. 11T-Mike Thompson[8]
410 Heat 3 (8 Laps): : 1. 77-Kody Hartlaub[1]
2. 35B-Buddy Schweibinz[2]
3. 5-Dylan Cisney[5]
4. 35-Jason Shultz[3]
5. 55-Logan Wagner[4]
6. 39H-Briggs Danner[6]
7. 28F-Davie Franek[7]
8. 22M-Matt Miller[8]
410 Heat 4 (8 Laps): : 1. 39-Lucas Wolfe[2]
2. 6-Ryan Smith[3]
3. 5K-Jake Karklin[1]
4. 33H-Derek Hauck[4]
5. 88J-Joey Amantea[6]
6. 10-Jake Waters[7]
7. 3-Dave Grube[5]
8. 2C-Cory Thornton[8]
410 B Feature (8 Laps): : 1. 66-Ryan Newton[1]
2. 47K-Kody Lehman[7]
3. 33W-Michael Walter[5]
4. 3-Dave Grube[2]
5. 39H-Briggs Danner[4]
6. 18J-JT Ferry[9]
7. 28F-Davie Franek[8]
8. 10-Jake Waters[6]
9. 11T-Mike Thompson[11]
10. 45S-Samuel Miller[3]
11. 2C-Cory Thornton[12]
12. 22M-Matt Miller[10]
13. 11-TJ Stutts[13]
410 A Feature (25 Laps): : 1. 27-Troy Wagaman Jr[2]
2. 55-Logan Wagner[6]
3. 67-Justin Whittall[1]
4. 51-Freddie Rahmer[9]
5. 39-Lucas Wolfe[4]
6. 17-Mark Smith[8]
7. 11A-Austin Bishop[3]
8. X-JJ Loss[15]
9. 33H-Derek Hauck[5]
10. 35B-Buddy Schweibinz[10]
11. 77-Kody Hartlaub[7]
12. 20-Ryan Taylor[17]
13. 33W-Michael Walter[23]
14. 6-Ryan Smith[12]
15. 5-Dylan Cisney[14]
16. 66-Ryan Newton[21]
17. 8D-Billy Dietrich[11]
18. 35-Jason Shultz[18]
19. 47K-Kody Lehman[22]
20. 10C-Matt Campbell[19]
21. 88J-Joey Amantea[20]
22. 3-Dave Grube[24]
23. 5K-Jake Karklin[16]
24. 8-Lance Dewease[13]
Winged 358 Sprint Cars
358 Heat 1 (8 Laps): : 1. 2W-Will McNeal[1]
2. 34X-Austin Reed[5]
3. 22-Bryn Gohn[2]
4. 70D-Brock Hammaker[6]
5. 54-Brett Wanner[3]
6. 4-Brandon Reiblich[7]
7. 91-Chance Hendershot[4]
358 Heat 2 (8 Laps): : 1. 34-Andy Best[2]
2. 1A-Chase Gutshall[1]
3. 3-Will Brunson[6]
4. 27-Jacob Galloway[5]
5. 11-Dylan Smith[3]
6. 14-Colton Moyer[4]
7. 47-Benjamin Miklos[7]
358 Hot Laps (2 Laps): : 1. 34-Andy Best, 17.450[4]
2. 34X-Austin Reed, 17.722[9]
3. 54-Brett Wanner, 17.843[5]
4. 1A-Chase Gutshall, 17.843[2]
5. 14-Colton Moyer, 18.151[8]
6. 3-Will Brunson, 18.195[12]
7. 70D-Brock Hammaker, 18.335[11]
8. 2W-Will McNeal, 18.497[1]
9. 11-Dylan Smith, 18.588[6]
10. 27-Jacob Galloway, 18.615[10]
11. 91-Chance Hendershot, 18.889[7]
12. 22-Bryn Gohn, 18.962[3]
13. 47-Benjamin Miklos, 19.071[14]
14. 4-Brandon Reiblich, 19.651[13]
358 A Feature (20 Laps): : 1. 34X-Austin Reed[6]
2. 34-Andy Best[5]
3. 1A-Chase Gutshall[1]
4. 70D-Brock Hammaker[7]
5. 22-Bryn Gohn[2]
6. 27-Jacob Galloway[8]
7. 11-Dylan Smith[10]
8. 14-Colton Moyer[12]
9. 54-Brett Wanner[9]
10. 3-Will Brunson[4]
11. 91-Chance Hendershot[13]
12. 2W-Will McNeal[3]
13. 4-Brandon Reiblich[11]
14. 47-Benjamin Miklos[14]
Non-Wing Super Sportsman
WSS Heat 1 (8 Laps): : 1. 59-Steve Wilbur[2]
2. 99-Cliff Brian Jr[1]
3. 12-Andy Burkhart[4]
4. 07-Curt Stroup[5]
5. 96-Lee Kauffman[3]
WSS Heat 2 (8 Laps): : 1. 88-Tony Jackson[4]
2. 33-Chad Thomas[3]
3. 2A-Brett Perigo[1]
4. 16-Marty Brian[5]
5. 5-Scott Smith[2]
WSS A Feature (20 Laps): : 1. 88-Tony Jackson[4]
2. 59-Steve Wilbur[2]
3. 2A-Brett Perigo[5]
4. 16-Marty Brian[8]
5. 5-Scott Smith[10]
6. 96-Lee Kauffman[9]
7. 12-Andy Burkhart[1]
8. 99-Cliff Brian Jr[3]
9. 33-Chad Thomas[6]
10. 07-Curt Stroup[7]