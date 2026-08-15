Evans Wins at Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (August 14, 2026) — Skyler Evans won the winged 360 sprint car feature Friday night at Ohsweken Speedway. Dylan Westbrook, D.J. Christie, Eric Gledhill, and Nick Sheridan rounded out the top five.
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, August 14, 2026
Winged 360 Sprint Cars
Timed Hot Laps Group A (2 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans, 13.152[5]
2. 5-DJ Christie, 13.288[1]
3. 5D-Jacob Dykstra, 13.293[7]
4. 88H-Josh Hansen, 13.513[2]
5. 21-Kyle Phillips, 13.616[8]
6. 68-Aaron Turkey, 13.667[3]
7. 29W-Tyler Ward, 13.913[4]
8. 70-Baily Heard, 13.958[6]
Timed Hot Laps Group B (2 Laps)
1. 45-Nick Sheridan, 13.371[1]
2. 7-Eric Gledhill, 13.572[7]
3. 77E-Ashton VanEvery, 13.678[3]
4. 0-Glenn Styres, 13.686[2]
5. 0C-Cole MacDonald, 13.797[6]
6. 46-Kevin Pauls, 14.072[4]
7. 77T-Tyeller Powless, 14.107[5]
Timed Hot Laps Group C (2 Laps)
1. 39-Cory Turner, 13.289[6]
2. 47X-Dylan Westbrook, 13.534[1]
3. 12DD-Darren Dryden, 13.648[3]
4. 15-Ryan Turner, 13.756[2]
5. 84-Mike Lichty, 13.828[7]
6. 28K-Tate O’Leary, 14.549[4]
7. 11-Jamie Turner[5]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 5-DJ Christie[1]
2. 5D-Jacob Dykstra[2]
3. 87XS-Skyler Evans[4]
4. 88H-Josh Hansen[3]
5. 21-Kyle Phillips[5]
6. 68-Aaron Turkey[6]
7. 29W-Tyler Ward[7]
8. 70-Baily Heard[8]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 7-Eric Gledhill[1]
2. 45-Nick Sheridan[4]
3. 77E-Ashton VanEvery[2]
4. 0-Glenn Styres[3]
5. 77T-Tyeller Powless[7]
6. 0C-Cole MacDonald[5]
7. 46-Kevin Pauls[6]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[1]
2. 12DD-Darren Dryden[2]
3. 39-Cory Turner[4]
4. 84-Mike Lichty[5]
5. 15-Ryan Turner[3]
6. 11-Jamie Turner[7]
7. 28K-Tate O’Leary[6]
A-Main (25 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans[1]
2. 47X-Dylan Westbrook[5]
3. 5-DJ Christie[2]
4. 7-Eric Gledhill[6]
5. 45-Nick Sheridan[4]
6. 88H-Josh Hansen[10]
7. 5D-Jacob Dykstra[7]
8. 77T-Tyeller Powless[14]
9. 12DD-Darren Dryden[8]
10. 39-Cory Turner[3]
11. 21-Kyle Phillips[13]
12. 15-Ryan Turner[15]
13. 68-Aaron Turkey[16]
14. 77E-Ashton VanEvery[9]
15. 0C-Cole MacDonald[17]
16. 0-Glenn Styres[11]
17. 29W-Tyler Ward[19]
18. 46-Kevin Pauls[20]
19. 70-Baily Heard[22]
20. 11-Jamie Turner[18]
21. 28K-Tate O’Leary[21]
22. 84-Mike Lichty[12]
Winged Crate Sprint Cars
Qualifier Flight A (8 Laps)
1. 14-Larry Gledhill[1]
2. 52-Jesse Costa[4]
3. 20-Johnny Miller[2]
4. 24A-AJ Lewis[3]
5. 3S-Austin Roes[5]
6. 88R-Riley Mercer[6]
7. 48-Lance Erskine[7]
8. 36-Jeremy May[8]
9. 69K-Ken Hamilton[9]
Qualifier Flight B (8 Laps)
1. 27H-Niko Hansen[1]
2. 28T-Cameron Thomson[3]
3. 9-Liam Martin[4]
4. 24K-Kiana Teal[2]
5. 26X-Campbell Baker[5]
6. 55-Cory Whittam[9]
7. 89L-Logan Ferguson[8]
8. 78X-Matt Boyes[6]
9. 22X-Brandon Sobeski[7]
Qualifier Flight C (8 Laps)
1. 4-Mack DeMan[4]
2. 16X-Keegan Baker[1]
3. 2S-Al Sleight[3]
4. 50LS-Adrian Stahle[2]
5. 1-Holly Porter[6]
6. 96-Tyler Lafantaisie[5]
7. 53-Logan Shwedyk[7]
8. 78-Darren McLennan[9]
9. 44-Connor Ross[8]
Qualifier Flight D (8 Laps)
1. 5-Tom Pellizzari[1]
2. 71-Mike Bowman[6]
3. BS39-Brett Stratford[2]
4. 2M-Steve Murdock[3]
5. 94-Ryan Fraser[5]
6. 57C-Cooper Fritz[4]
7. 2-Travis Hofstetter[7]
8. 9C-Brian Nanticoke[8]
Last Chance Qualifier #(12 Laps)
1. 48-Lance Erskine[5]
2. 55-Cory Whittam[2]
3. 53-Logan Shwedyk[7]
4. 89L-Logan Ferguson[6]
5. 78-Darren McLennan[11]
6. 36-Jeremy May[9]
7. 44-Connor Ross[15]
8. 96-Tyler Lafantaisie[3]
9. 2-Travis Hofstetter[8]
10. 69K-Ken Hamilton[13]
11. 78X-Matt Boyes[10]
12. 22X-Brandon Sobeski[14]
13. 88R-Riley Mercer[1]
14. 57C-Cooper Fritz[4]
15. 9C-Brian Nanticoke[12]
A-Main (20 Laps)
1. 52-Jesse Costa[6]
2. 14-Larry Gledhill[1]
3. 16X-Keegan Baker[2]
4. 4-Mack DeMan[7]
5. 9-Liam Martin[5]
6. 5-Tom Pellizzari[3]
7. 28T-Cameron Thomson[9]
8. 2S-Al Sleight[11]
9. 2M-Steve Murdock[16]
10. 20-Johnny Miller[10]
11. 27H-Niko Hansen[8]
12. 1-Holly Porter[19]
13. BS39-Brett Stratford[12]
14. 53-Logan Shwedyk[23]
15. 50LS-Adrian Stahle[15]
16. 94-Ryan Fraser[20]
17. 26X-Campbell Baker[18]
18. 24A-AJ Lewis[13]
19. 24K-Kiana Teal[14]
20. 55-Cory Whittam[22]
21. 3S-Austin Roes[17]
22. 78-Darren McLennan[25]
23. 36-Jeremy May[26]
24. 96-Tyler Lafantaisie[28]
25. 71-Mike Bowman[4]
26. 89L-Logan Ferguson[24]
27. 44-Connor Ross[27]
28. 48-Lance Erskine[21]