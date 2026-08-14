Jett Mann Wins at Hartford

HARTFORD, MI (August 14, 2026) — Jett Mann won the Great Lakes Super Sprints Friday night at Hartford Speedway. Mann started on the pole and led all 25 laps for the victory. Zane DeVault moved up from eighth starting position to finish in the runner up position 0.546 seconds behind Mann. Graham Huffman, Ryan Coniam, and Van Gurley Jr. rounded out the top five.
The Great Lakes Super Sprints tour continues Saturday night at Butler Motor Speedway in Quincy, Michigan.
Great Lakes Super Sprints
Hartford Speedway
Hartford, Michigan
Friday, August 14, 2026
Ti22 Performance Qualifying (99 Laps)
1. 66-Chase Dunham, 14.113[17]
2. 14-Zane DeVault, 14.494[20]
3. 85-Dustin Daggett, 14.573[2]
4. 09X-Graham Huffman, 14.589[19]
5. 13-Van Gurley Jr, 14.707[3]
6. 6-Ryan Coniam, 14.742[5]
7. 42-Boston Mead, 14.780[9]
8. 7C-Phil Gressman, 14.847[4]
9. 13T-Andy Teunessen, 14.849[6]
10. 51-Keith Sheffer, 14.858[7]
11. 19-Jett Mann, 14.911[11]
12. 49T-Gregg Dalman, 14.919[16]
13. 71H-Max Stambaugh, 14.981[12]
14. 20I-Kelsey Ivy, 15.045[8]
15. 7-Alex Aldrich, 15.191[21]
16. 27K-Zac Broughman, 15.621[10]
17. 70-Eli Lakin, 15.681[13]
18. 67-Kevin Martens, 15.923[14]
19. 42D-Dylan Miller, 16.318[1]
20. 38-Chase Ridenour, 17.153[18]
DNS: 18-Brian Razum, 17.153
Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 66-Chase Dunham[1]
2. 09X-Graham Huffman[2]
3. 42-Boston Mead[3]
4. 51-Keith Sheffer[4]
5. 71H-Max Stambaugh[5]
6. 27K-Zac Broughman[6]
7. 42D-Dylan Miller[7]
Beacon Bridge Markets Heat Race #2 (8 Laps)
1. 13-Van Gurley Jr[2]
2. 19-Jett Mann[4]
3. 14-Zane DeVault[1]
4. 7C-Phil Gressman[3]
5. 38-Chase Ridenour[7]
6. 70-Eli Lakin[6]
7. 20I-Kelsey Ivy[5]
Northwood University Heat Race #3 (8 Laps)
1. 85-Dustin Daggett[1]
2. 6-Ryan Coniam[2]
3. 49T-Gregg Dalman[4]
4. 13T-Andy Teunessen[3]
5. 7-Alex Aldrich[5]
6. 67-Kevin Martens[6]
DNS: 18-Brian Razum
MacAllister CAT Feature (25 Laps)
1. 19-Jett Mann[1]
2. 14-Zane DeVault[8]
3. 09X-Graham Huffman[2]
4. 6-Ryan Coniam[4]
5. 13-Van Gurley Jr[6]
6. 51-Keith Sheffer[10]
7. 38-Chase Ridenour[14]
8. 71H-Max Stambaugh[13]
9. 85-Dustin Daggett[3]
10. 7C-Phil Gressman[11]
11. 49T-Gregg Dalman[9]
12. 70-Eli Lakin[17]
13. 20I-Kelsey Ivy[20]
14. 13T-Andy Teunessen[12]
15. 27K-Zac Broughman[16]
16. 7-Alex Aldrich[15]
17. 67-Kevin Martens[18]
18. 42D-Dylan Miller[19]
19. 18-Brian Razum[21]
20. 66-Chase Dunham[5]
21. 42-Boston Mead[7]