AJ Leseicki wins Tri-State Sprints main at Corrigan Oil Speedway

From Bob Buffenbarger
MASON, MI (August 14,2026) – AJ Leseicki aboard his super modified, from Lorain,Ohio passed race leader Quiten Saayman from South Africa on lap 38 of the 40 lap feature on his way to victory during the Tri-State Sprints event at Corrigan Oil Speedway Friday night.
Leseicki started 4th and fell back early in the headliner as Saayman aboard the Blue #7 took the top spot after passing pole setter George Gustafson on lap 2. Saayman had command until late in the feature.
Leseicki regained momentum and began chipping away steadily throughout while Andrew Bogusz and Tommy Fedewa advanced. The 42L of Leseicki saw an opening and took command on the 38th circuit and went on to take the checkers with Saayman, Bogusz, Walt Obrinske Jr. and Tommy Fedewa rounding out the top five.
It was a fast paced and well run affair with the only caution appearing on lap 15. Heats went to Walt Obrinske Jr. and Andrew Bogusz.
Tri-State Sprints
Corrigan Oil Speedway
Mason, Michigan
Friday, August 14, 2026
Qualifying
1. 7-Quinten Saayman, 12.719[11]
2. 42-Tommy Fedewa, 12.840[5]
3. 99-Craig Sharfenberg Sr, 12.896[16]
4. 42L-AJ Leseicki, 12.907[14]
5. 11G-Tom Geren, 13.021[7]
6. 17-Andrew Bogusz, 13.063[3]
7. 27-Walt Obrinske Jr, 13.079[12]
8. 12-Frank Neill, 13.124[13]
9. 97-George Gustafson, 13.142[8]
10. 45-Colt Stepke, 13.282[10]
11. 23-Charlie Baur, 13.367[1]
12. 250-Jeff Bloom, 13.374[2]
13. 18H-Jim Heeney, 13.592[9]
14. 1D-Christian Franks, 14.423[6]
15. 13-HD Carter, 15.509[4]
16. 37K-Eric Koselke, 19.820[15]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 27-Walt Obrinske Jr[4]
2. 7-Quinten Saayman[8]
3. 97-George Gustafson[3]
4. 99-Craig Sharfenberg Sr[6]
5. 23-Charlie Baur[2]
6. 11G-Tom Geren[5]
7. 13-HD Carter[7]
8. 18H-Jim Heeney[1]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 17-Andrew Bogusz[3]
2. 42L-AJ Leseicki[6]
3. 250-Jeff Bloom[2]
4. 42-Tommy Fedewa[5]
5. 12-Frank Neill[4]
6. 45-Colt Stepke[1]
7. 1D-Christian Franks[8]
8. 37K-Eric Koselke[7]
A-Main (40 Laps)
1. 42L-AJ Leseicki[4]
2. 7-Quinten Saayman[3]
3. 17-Andrew Bogusz[6]
4. 27-Walt Obrinske Jr[5]
5. 42-Tommy Fedewa[8]
6. 97-George Gustafson[1]
7. 250-Jeff Bloom[2]
8. 12-Frank Neill[10]
9. 99-Craig Sharfenberg Sr[7]
10. 11G-Tom Geren[11]
11. 23-Charlie Baur[9]
12. 18H-Jim Heeney[15]
13. 1D-Christian Franks[14]
14. 13-HD Carter[13]
15. 45-Colt Stepke[12]
16. 37K-Eric Koselke[16]