Photo Gallery: Thursday at the 2026 Knoxville Nationals Knoxville Nationals, Knoxville Raceway, World of Outlaws Logan Schuchart (#1S), Scott Bocuki (#1K), and Skylar Gee (#16C) during opening ceremonies on Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Logan Schuchart (#1S), Scott Bocuki (#1K), and Skylar Gee (#16C) during opening ceremonies on Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Brent Marks. (Mark Funderburk Photo) Garet Williamson. (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson. (Mark Funderburk Photo) Daryn Pittman (#69K) racing with Brent Marks (#19M) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Tasker Phillips (#1TAZ) racing with Kyle Larson (#57) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Bill Balog (#17B) inside of Brent Marks (#19M) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Daryn Pittman (#69K) racing with Aaron Reutzel (#87) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Logan Schuchart (#1S) racing with Chris Martin (#44) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Logan Schuchart (#1S) racing with Chris Martin (#44) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson (#57) racing with Buddy Kofoid (#83) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson. (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson (#57) racing with Austin McCarl (#88) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Brent Marks (#19) racing with Brian Brown (#21) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Parker Price-Miller (#71) racing with Buddy Kofoid (#83JR) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Creed Kemenah (#15K) racing with Ayrton Gennetten (#3) Thursday night at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Scott Bogucki (#1X) racing with Logan Schuchart (#1S) and Spencer Bayston (#17) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Tanner Thorson (#88) racing with Skylar Gee (#16C) at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Garet Williamson (#23) racing with Kyle Larson (#57) Sunday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Austin McCarl (#88) racing with Buddy Kofoid (#83) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Carson Macedo (#41) racing with Brian Brown (#21) Thursday at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Garet Williamson (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson celebrating his victory Thursday night at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson with crew, family, and friends after winning the feature event Thursday night at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson in victory lane with Knoxville Raceway mascot “Knox”. (Mark Funderburk Photo) Garet Wiliamson discussing the feature event with Kyle Larson. (Mark Funderburk Photo) Garet Wiliamson discussing the feature event with Kyle Larson. (Mark Funderburk Photo) (L to R) Second place Garet Williamson, winner Kyle Larson, and third place Brent Marks Thursday night at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) (L to R) Second place Garet Williamson, winner Kyle Larson, and third place Brent Marks Thursday night at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Kyle Larson. (Mark Funderburk Photo) Garet Williamson. (Mark Funderburk Photo) Brent Marks. (Mark Funderburk Photo) (L to R) Third place Brent Marks, winner Kyle Larson, and second place Garet Williamson after the Thursday night program at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Dave Argabright and Steve Kinser during the members only book signing at the National Sprint Car Hall of Fame and Museum. (T.J. Buffenbarger Photo) (L to R) Danny Sams III, Justin Henderson, Brock Zearfoss, and Jack Wagner pose with Shane Carson during an autograph session in the Trostle Garage inside of the National Sprint Car Hall of Fame and Museum. (T.J. Buffenbarger Photo) The multitude of souvenir vendors at the Knoxville Nationals. (T.J. Buffenbarger Photo) The midway at Knoxville Raceway on Thursday. (T.J. Buffenbarger Photo) (L to R) Dominic Scelzi, Connor Wade, and Dave Rieff while doing the pre-race show for DIRTVision Thursday night at Knoxville Raceway. (Mark Funderburk Photo) Knoxville NationalsKnoxville RacewayWorld of Outlaws