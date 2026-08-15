Flick Wins at Lernerville

SARVER, PA (August 14, 2026) — A.J. Flick won the sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. Brandon Spithaler, Jacob Begenwald, Leyton Wagner, and John Jerich rounded out the top five.
Lernerville Speedway
Sarver, Pennsylvania
Friday, August 14, 2026
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 3J-Jacob Begenwald[1]
2. 2-AJ Flick[3]
3. 22-Brandon Spithaler[7]
4. AU26-Todd Moule[4]
5. 11-Carl Bowser[5]
6. 82M-Roman Jones[2]
7. 4B-Walt Tutak Jr[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 08-Danny Kuriger[3]
2. 20B-Cody Bova[4]
3. 79W-Will Fleming[6]
4. 05-Adam Herb[1]
5. 7-Aidan Borden[2]
6. 16-Jim Morris[5]
7. 13B-Steve Bright[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 7K-Dan Shetler[1]
2. 38-Leyton Wagner[3]
3. 3-John Jerich[4]
4. 35-Jared Zimbardi[5]
5. M4-Louie Mattes[2]
6. 7A-Tim Robertson[6]
7. 4K-Bill Kiley[7]
A-Main (25 Laps)
1. 2-AJ Flick[4]
2. 22-Brandon Spithaler[1]
3. 3J-Jacob Begenwald[8]
4. 38-Leyton Wagner[2]
5. 3-John Jerich[3]
6. 7K-Dan Shetler[6]
7. AU26-Todd Moule[10]
8. 08-Danny Kuriger[5]
9. 35-Jared Zimbardi[12]
10. 11-Carl Bowser[13]
11. 20B-Cody Bova[9]
12. 79W-Will Fleming[7]
13. 7-Aidan Borden[14]
14. 05-Adam Herb[11]
15. M4-Louie Mattes[15]
16. 82M-Roman Jones[16]
17. 13B-Steve Bright[20]
18. 7A-Tim Robertson[18]
19. 4B-Walt Tutak Jr[19]
20. 16-Jim Morris[17]
21. 4K-Bill Kiley[21]