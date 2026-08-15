Caleb Shietze Wins GLTS Feature at Millstream

FINDLAY, OH (August 14, 2026) — Caleb Shietze won the Great Lakes Traditional Sprints feature Friday night at Millstream Speedway. Korbyn Hayslett, Noah Whitehouse, Ricky Peterson, and Steven Irwin rounded out the top five.
Great Lakes Traditional Sprints
Millstream Speedway
Findlay, Ohio
Friday, August 14, 2026
Feature:
1. 2B-Caleb Shietze
2. 1H-Korbyn Hayslett
3. 00-Noah Whitehouse
4. 9X-Ricky Peterson
5. 0-Steve Irwin
6. 2DI-Dustin Ingle
7. 6T-Trey Osborne
8. 25-Max Frank
9. 49-Brian Ruhlman
10. 32M-Derek Hastings
11. 22-Brian Heitkamp
12. 7R-Luke Daugherty
13. 5M-Mike Moore
14. 11A-Abby Hohlbein
15. 97X-Rodney Hurst
16. 33M-Mike Miller
17. 97L-Levi Kepling