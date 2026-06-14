Harley Burns at Lincoln Park

Putnamville,In (June 13,2026)- Harley Burns picked up the 25 lap sprint car feature at Lincoln Park Speedway Saturday night. Burns was followed by Shane Cottle, Zack Pretorius, Max Adams and David Gasper.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 16B-Harley Burns[6]; 2. 34-Shane Cottle[3]; 3. 9Z-Zack Pretorius[2]; 4. 24P-Max Adams[7]; 5. 77S-David Gasper[4]; 6. 0G-Kyle Shipley[1]; 7. 38P-Seth Parker[13]; 8. 4C-Daylan Chambers[5]; 9. 22-Brandon Spencer[8]; 10. 9P-Wes Pinkerton[9]; 11. 34T-Cody Trammell[11]; 12. I1-Ivan Glotzbach[19]; 13. 0-JR Bonesteel[15]; 14. 3KB-Jacob Brown[14]; 15. 29OG-Tom Eller[21]; 16. 67L-Josh Lane[18]; 17. 87-Tony Helton[22]; 18. 42AU-Nathan Smee[12]; 19. 17P-Evan Parker[17]; 20. 1J-William Johnson[24]; 21. 16K-Colin Parker[16]; 22. 83-Carl Rhuebottom[25]; 23. 99J-Kyle Johnson[10]; 24. (DNS) 5-James Turnbull; 25. (DNS) 55-Tony Paquette; 26. (DNS) 7-Levi McKinney
Heat 1 (8 Laps): 1. 4C-Daylan Chambers[2]; 2. 0G-Kyle Shipley[4]; 3. 24P-Max Adams[3]; 4. 99J-Kyle Johnson[1]; 5. 38P-Seth Parker[5]; 6. 16K-Colin Parker[7]; 7. I1-Ivan Glotzbach[8]; 8. 87-Tony Helton[6]; 9. 83-Carl Rhuebottom[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 34-Shane Cottle[2]; 2. 77S-David Gasper[4]; 3. 22-Brandon Spencer[3]; 4. 34T-Cody Trammell[5]; 5. 3KB-Jacob Brown[6]; 6. 17P-Evan Parker[8]; 7. 5-James Turnbull[1]; 8. (DNS) 55-Tony Paquette; 9. (DNS) 7-Levi McKinney
Heat 3 (8 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius[4]; 2. 16B-Harley Burns[1]; 3. 9P-Wes Pinkerton[2]; 4. 42AU-Nathan Smee[3]; 5. 0-JR Bonesteel[5]; 6. 67L-Josh Lane[8]; 7. 29OG-Tom Eller[6]; 8. 1J-William Johnson[7]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 0G-Kyle Shipley, 12.445[3]; 2. 99J-Kyle Johnson, 12.482[7]; 3. 4C-Daylan Chambers, 12.489[4]; 4. 24P-Max Adams, 12.531[8]; 5. 38P-Seth Parker, 12.691[9]; 6. 87-Tony Helton, 12.717[6]; 7. 16K-Colin Parker, 13.026[1]; 8. I1-Ivan Glotzbach, 13.317[2]; 9. 83-Carl Rhuebottom, 14.256[5]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 77S-David Gasper, 12.071[8]; 2. 5-James Turnbull, 12.422[4]; 3. 34-Shane Cottle, 12.497[1]; 4. 22-Brandon Spencer, 12.819[5]; 5. 3KB-Jacob Brown, 13.532[7]; 6. 7-Levi McKinney, 22.969[2]; 7. (DNS) 55-Tony Paquette, 22.969; 8. (DNS) 17P-Evan Parker, 22.969; 9. (DNS) 34T-Cody Trammell
Qualifying 3 (2 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius, 12.077[5]; 2. 16B-Harley Burns, 12.310[4]; 3. 9P-Wes Pinkerton, 12.959[3]; 4. 42AU-Nathan Smee, 13.375[6]; 5. 0-JR Bonesteel, 13.418[8]; 6. 29OG-Tom Eller, 14.241[2]; 7. 1J-William Johnson, 14.420[7]; 8. 67L-Josh Lane, 14.528[1]