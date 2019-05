Reutzel Wins All Star Feature at Attica

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Attica Raceway Park

Attica, OH

Friday May 24, 2019

Combined Qualifying (2 Laps)

1. 87-Aaron Reutzel, 12.307[31]

2. 70-Brock Zearfoss, 12.510[30]

3. 3-Jac Haudenschild, 12.535[8]

4. 13-Paul McMahan, 12.583[28]

5. 11-Dale Blaney, 12.603[29]

6. 49X-Tim Shaffer, 12.622[37]

7. 23-Max Stambaugh, 12.625[26]

8. 33W-Caleb Griffith, 12.642[11]

9. 5T-Travis Philo, 12.680[1]

10. 4-Cap Henry, 12.693[10]

11. 8M-T.J. Michael, 12.756[15]

12. 11N-Buddy Kofoid, 12.804[36]

13. 25M-Chris Andrews, 12.805[38]

14. 8-Jordan Ryan, 12.825[5]

15. 49-Shawn Dancer, 12.832[12]

16. 35B-Stuart Brubaker, 12.833[7]

17. 83M-Broc Martin, 12.878[16]

18. 57X-Andrew Palker, 12.878[23]

19. 70X-Spencer Bayston, 12.884[20]

20. 71H-Ryan Ruhl, 12.885[21]

21. 16-D.J. Foos, 12.907[18]

22. 99-Skylar Gee, 12.916[40]

23. 81-Lee Jacobs, 12.920[32]

24. 1-Nate Dussel, 12.946[19]

25. 26-Cory Eliason, 12.998[25]

26. 07-Gerard McIntyre Jr, 13.000[33]

27. W20-Greg Wilson, 13.010[39]

28. 97-Caleb Helms, 13.077[9]

29. 22-Brandon Spithaler, 13.086[6]

30. 8J-Jess Stiger, 13.098[13]

31. 21N-Frankie Nervo, 13.143[17]

32. 19-Paige Polyak, 13.154[22]

33. 35-Tyler Esh, 13.171[4]

34. 3J-Trey Jacobs, 13.183[14]

35. 20I-Kelsey Ivy, 13.224[34]

36. 40-George Hobaugh Jr., 13.321[24]

37. 5B-Chad Blonde, 13.460[2]

38. 98-Chad Boespflug, 13.562[27]

39. 5H-Jordan Harble, 13.846[3]

40. 40I-Mark Imler, 13.958[35]

Dash #1 (4 Laps)

1. 70-Brock Zearfoss, [1]

2. 87-Aaron Reutzel, [2]

3. 3-Jac Haudenschild, [4]

4. 4-Cap Henry, [3]

5. 23-Max Stambaugh, [5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 11N-Buddy Kofoid, [3]

2. 11-Dale Blaney, [1]

3. 25M-Chris Andrews, [2]

4. 49-Shawn Dancer, [4]

5. 83M-Broc Martin, [5]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 4-Cap Henry, [2]

2. 3-Jac Haudenschild, [4]

3. 5T-Travis Philo, [3]

4. 8-Jordan Ryan, [1]

5. 35B-Stuart Brubaker, [5]

6. 22-Brandon Spithaler, [7]

7. 97-Caleb Helms, [6]

8. 35-Tyler Esh, [8]

9. 5B-Chad Blonde, [9]

10. 5H-Jordan Harble, [10]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 83M-Broc Martin, [1]

2. 49-Shawn Dancer, [2]

3. 8M-T.J. Michael, [3]

4. 33W-Caleb Griffith, [4]

5. 16-D.J. Foos, [6]

6. 1-Nate Dussel, [7]

7. 3J-Trey Jacobs, [10]

8. 8J-Jess Stiger, [8]

9. 21N-Frankie Nervo, [9]

10. 70X-Spencer Bayston, [5]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 23-Max Stambaugh, [1]

2. 11-Dale Blaney, [2]

3. 70-Brock Zearfoss, [4]

4. 13-Paul McMahan, [3]

5. 26-Cory Eliason, [7]

6. 57X-Andrew Palker, [5]

7. 71H-Ryan Ruhl, [6]

8. 98-Chad Boespflug, [10]

9. 19-Paige Polyak, [8]

10. 40-George Hobaugh Jr., [9]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 11N-Buddy Kofoid, [2]

2. 25M-Chris Andrews, [1]

3. 87-Aaron Reutzel, [4]

4. 99-Skylar Gee, [5]

5. 49X-Tim Shaffer, [3]

6. 07-Gerard McIntyre Jr, [7]

7. W20-Greg Wilson, [8]

8. 81-Lee Jacobs, [6]

9. 40I-Mark Imler, [10]

10. 20I-Kelsey Ivy, [9]

B-Main (12 Laps)

1. 57X-Andrew Palker, [1]

2. 70X-Spencer Bayston, [2]

3. 1-Nate Dussel, [3]

4. W20-Greg Wilson, [7]

5. 3J-Trey Jacobs, [9]

6. 71H-Ryan Ruhl, [6]

7. 81-Lee Jacobs, [10]

8. 35-Tyler Esh, [12]

9. 19-Paige Polyak, [15]

10. 97-Caleb Helms, [8]

11. 5B-Chad Blonde, [16]

12. 8J-Jess Stiger, [11]

13. 40-George Hobaugh Jr., [19]

14. 21N-Frankie Nervo, [14]

15. 22-Brandon Spithaler, [5]

16. 07-Gerard McIntyre Jr, [4]

17. 98-Chad Boespflug, [13]

18. 5H-Jordan Harble, [20]

19. 40I-Mark Imler, [17]

20. 20I-Kelsey Ivy, [18]

A-Main (40 Laps)

1. 87-Aaron Reutzel, [3]

2. 11N-Buddy Kofoid, [2]

3. 4-Cap Henry, [7]

4. 49-Shawn Dancer, [8]

5. 3-Jac Haudenschild, [5]

6. 25M-Chris Andrews, [6]

7. 11-Dale Blaney, [4]

8. 13-Paul McMahan, [13]

9. 16-D.J. Foos, [19]

10. 49X-Tim Shaffer, [17]

11. 70X-Spencer Bayston, [22]

12. 99-Skylar Gee, [16]

13. 70-Brock Zearfoss, [1]

14. W20-Greg Wilson, [24]

15. 23-Max Stambaugh, [9]

16. 33W-Caleb Griffith, [14]

17. 07-Gerard McIntyre Jr, [25]

18. 35B-Stuart Brubaker, [18]

19. 26-Cory Eliason, [20]

20. 40-George Hobaugh Jr., [26]

21. 5T-Travis Philo, [11]

22. 57X-Andrew Palker, [21]

23. 83M-Broc Martin, [10]

24. 8M-T.J. Michael, [12]

25. 1-Nate Dussel, [23]

26. 8-Jordan Ryan, [15]