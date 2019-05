Logan Schuchart Takes Checkers at The Dirt Track at Charlotte

Logan Schuchart won the World of Outlaws feature at The Dirt Track at Charlotte Saturday night.

by World of Outlaws

May 25, 2019

NOS Energy Drink Feature (31 Laps due to green-white-checkered finish) – 1. 1S-Logan Schuchart [14]; 2. 9-James McFadden [18]; 3. 2M-Kerry Madsen [1]; 4. 98H-Dave Blaney [9]; 5. 71-Giovanni Scelzi [3]; 6. 1A-Jacob Allen [16]; 7. 83-Daryn Pittman [21]; 8. 7S-Jason Sides [15]; 9. 11K-Kraig Kinser [2]; 10. 17-Sheldon Haudenschild [7]; 11. 15-Donny Schatz [4]; 12. 5-Shane Stewart [13]; 13. 2-Carson Macedo [11]; 14. 18-Ian Madsen [20]; 15. 57-Kyle Larson [12]; 16. 17JR-Ricky Stenhouse [24]; 17. 41-David Gravel [8]; 18. 49-Brad Sweet [5]; 19. 19-Brent Marks [10]; 20. 24-Rico Abreu [19]; 21. 91-Cale Thomas [22]; 22. 41S-Dominic Scelzi [6]; 23. K4-Chad Kemenah [23]; 24. 22-Cole Duncan [17]; Lap Leaders: Kraig Kinser 1-16, Donny Schatz 17-27, Logan Schuchart 28-31; KSE Hard Charger Award: 9-James McFadden[+16]

Qualifying – 1. 15-Donny Schatz, 13.11; 2. 41-David Gravel, 13.117; 3. 11K-Kraig Kinser, 13.16; 4. 49-Brad Sweet, 13.178; 5. 41S-Dominic Scelzi, 13.229; 6. 2M-Kerry Madsen, 13.262; 7. 19-Brent Marks, 13.271; 8. 18-Ian Madsen, 13.282; 9. 57-Kyle Larson, 13.295; 10. 17-Sheldon Haudenschild, 13.299; 11. 71-Giovanni Scelzi, 13.318; 12. 98H-Dave Blaney, 13.321; 13. 24-Rico Abreu, 13.368; 14. 1S-Logan Schuchart, 13.368; 15. 7S-Jason Sides, 13.372; 16. 1A-Jacob Allen, 13.373; 17. 22-Cole Duncan, 13.376; 18. 47-Eric Riggins, 13.42; 19. 83-Daryn Pittman, 13.428; 20. 91-Cale Thomas, 13.51; 21. 9-James McFadden, 13.515; 22. 5-Shane Stewart, 13.528; 23. 2-Carson Macedo, 13.539; 24. 1-Jamie Myers, 13.569; 25. 17JR-Ricky Stenhouse, 13.57; 26. K4-Chad Kemenah, 13.702; 27. J4-John Garvin, 13.922; 28. 27G-Jay Galloway, 13.964; 29. 71P-Parker Price-Miller, NT

DRYDENE Heat #1 (8 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 15-Donny Schatz [1]; 2. 49-Brad Sweet [2]; 3. 17-Sheldon Haudenschild [4]; 4. 19-Brent Marks [3]; 5. 5-Shane Stewart [8]; 6. 1A-Jacob Allen [6]; 7. 17JR-Ricky Stenhouse [9]; 8. 27G-Jay Galloway [10]; 9. 83-Daryn Pittman [7]; 10. 24-Rico Abreu [5]

DRYDENE Heat #2 (8 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 71-Giovanni Scelzi [4]; 2. 41S-Dominic Scelzi [2]; 3. 41-David Gravel [1]; 4. 2-Carson Macedo [8]; 5. 1S-Logan Schuchart [5]; 6. 22-Cole Duncan [6]; 7. 18-Ian Madsen [3]; 8. 91-Cale Thomas [7]; 9. K4-Chad Kemenah [9]; 10. 71P-Parker Price-Miller [10]

DRYDENE Heat #3 (8 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 2M-Kerry Madsen [2]; 2. 11K-Kraig Kinser [1]; 3. 98H-Dave Blaney [4]; 4. 57-Kyle Larson [3]; 5. 7S-Jason Sides [5]; 6. 9-James McFadden [7]; 7. 1-Jamie Myers [8]; 8. J4-John Garvin [9]; 9. 47-Eric Riggins [6]

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps) – 1. 2M-Kerry Madsen [2]; 2. 11K-Kraig Kinser [4]; 3. 71-Giovanni Scelzi [1]; 4. 15-Donny Schatz [6]; 5. 49-Brad Sweet [5]; 6. 41S-Dominic Scelzi [3]

Last Chance Showdown (12 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 24-Rico Abreu [2]; 2. 18-Ian Madsen [1]; 3. 83-Daryn Pittman [4]; 4. 91-Cale Thomas [5]; 5. K4-Chad Kemenah [8]; 6. 17JR-Ricky Stenhouse [7]; 7. 1-Jamie Myers [6]; 8. 47-Eric Riggins [3]; 9. 27G-Jay Galloway [10]; 10. J4-John Garvin [9]; 11. 71P-Parker Price-Miller [11]