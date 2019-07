Feature Winners: June 25 – 30, 2019

Updated 07/01/2019 at 7:30 a.m.

Tuesday June 25, 2019

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Drueke

Wednesday June 26, 2019

Buena Vista Raceway – Alta, IA – USA – Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series – Jake Martens

Seekonk Speedway – Seekonk, MA – USA – NEMA Lites Midget Car Series – Boston Louie Memorial – Avery Stoehr

Seekonk Speedway – Seekonk, MA – USA – NEMA Midget Car Series – Boston Louie Memorial – Ryan Locke

Southern Iowa Speedway – Oskaloosa, IA – USA – Non-Wing 360 Sprint Cars – Logan Alexander

Thursday June 27, 2019

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jake Martens

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Brad Sweet

Friday June 28, 2019

81 Speedway – Park City, KS – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jake Greider

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Mick D’Agostino

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Chris Andrews

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mitch Harble

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – United Racing Club – Jason Shultz

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Scott Lutz

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cottle

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – ASCS National Tour / Summer Thunder Series – Fred Brownfield Memorial – Devon Borden

Hartford Motor Speedway – Hartford, MI – USA – Sprints on Dirt – Chad Blonde

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Phil Gressman

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bill Johnson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Carson Macedo

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Will Fleming

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Justin Owen

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Chad Ruhlman

Limaland Motorsports Park – Lima, OH – USA – National Racing Alliance – Jared Horstman

Madison International Speedway – Oregon, WI – USA – USAC Silver Crown Championship – Kody Swanson

Moler Raceway Park – Williamsburg, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – Dustin Stroup

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Cole Macedo

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Jim Huppunen

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Paul Klager

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jadon Rogers

Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Steve Simpson

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Scotty Thiel

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Mike Peters Freedom 40 Classic – Tanner Conn

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Wade Nygaard

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Chelsea Blevins

Tri-City Speedway – Pontoon Beach, IL – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Korey Weyant

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Moore

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Doug Hammaker

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Lance Dewease

Saturday June 29, 2019

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Sprint Invaders Association – John Schulz

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – Dustin Stroup

81 Speedway – Park City, KS – USA – National Championship Racing Association – Danny Jennings

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – ASCS Southwest Region – Nick Parker

Baer Field Speedway – Fort Wayne, IN – USA – Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Non-Wing Race – Bobby Santos III

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC Speed2 DMA Midget Car Series – Will Hull

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Val Urman

Brownstown Speedway – Brownstown, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Mid-Season Championship – Boston Mead

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series – Harry Hanson

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS Winged Sprint Car Series – Cam Schafer

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Tyler Thompson

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Kyle Clark

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jeremy Huish

Dominion Raceway – Sportsylvania, VA – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Connor Gross

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Adam Gullion

Dominion Raceway – Sportsylvania, VA – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Neal Allison

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Stuart Brubaker

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – National Racing Alliance – Randy Hannagan

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jamie Miller

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – ASCS National Tour / Summer Thunder Series – Fred Brownfield Memorial – Matt Covington

Honor Raceway – Pueblo, CO – USA – POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association – Chris Sheil

Honor Raceway – Pueblo, CO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Coby Pearce

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – Mid-South Sprint Car Association – Cody Gardner

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – John Lambertz

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – World of Outlaws – Jackson Nationals – Brad Sweet

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi RaceSaver Sprint Series – Mike Moore

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jonathan Cornell

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Eric Karlsen

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – J.J. Hughes

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Blake Dacus

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Joe Bob Lee

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Travis Berryhill

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Chad Trout

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Michael Ing

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Nick Larson

Mercer Raceway Park – Mercer, PA – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Chandler Leiby

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Winged Crate Sprint Cars – Johnny Giesler

Mobile International Speedway – Irvington, AL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Troy DeCaire

Montpelier Motor Speedway – Montpelier, IN – USA – Midget Cars – Anton Hernandez

Montpelier Motor Speedway – Montpelier, IN – USA – USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Stratton Briggs

Mt. Pleasant Speedway – Mt. Pleasant, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Phil Gressman

Mt. Pleasant Speedway – Mt. Pleasant, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Steve Irwin

Ohio Valley Speedway – Washington, WV – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Jamie Meyers

Oklahoma Sports Park – Ada, OK – USA – USAC Wingless Sprints Oklahoma – Brett Wilson

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Bill Brian Jr.

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – PA Sprint Series – Drew Ritchey

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – Sr. Sprints – Ed Schwarz

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Richard Vander Weerd

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – Young Guns – Gage Rucker

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Justin Sanders

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Justin Sanders

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – ICAR CRS Winged Sprints – Eric Saunders

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – New Mexico Motor Racing Association – Michael Fanelli

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Dave Blaney

Shelby County Speedway – Harlan, IA – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series – Jay Russell

Southern Oregon Speedway – White City, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Mike Wheeler

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Anthony Nicholson

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Korey Weyant

Sportsdrome Speedway – Jeffersonville, IN – USA – United States Speed Association – Kameron Gladish

the Dirt Oval at Route 66 – Joliet, IL – USA – All Star Circuit of Champions / Interstate Racing Association – Aaron Reutzel

the Dirt Oval at Route 66 – Joliet, IL – USA – USAC National Midget Championship – Kyle Larson

Vado Speedway Park – Vado, NM – USA – POWRi 305 Winged Sprint Cars – Royal Jones

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Sr. Sprints – Rick Hendrix

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Dean Jacobs

West Texas Raceway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Preston Peebles

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Zach Raidart

Sunday June 30, 2019

141 Speedway – Maribel, WI – USA – Interstate Racing Association – Ben Schmidt

141 Speedway – Maribel, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Chris Dodd

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Blank

Glen Ridge Motorsports Park – Fultonville, NY – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Eddie Strada

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – POWRi National Midget League – Christopher Bell

Old Bradford Speedway – Bradford, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Brad Blackshear

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Chase Johnson

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – PA Sprint Series – Ken Duke

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Dylan Cisney

Stuart Raceway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bob Devorak