Cap Henry Scores First Career All Star Victory

Ollie’s Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Wayne County Speedway

Orrville, OH

Monday September 2, 2019

Qualifying

1. 4-Cap Henry, 14.742[24]

2. 87-Aaron Reutzel, 15.138[20]

3. 11-Dale Blaney, 15.238[36]

4. 13-Paul McMahan, 15.293[10]

5. 26-Cory Eliason, 15.315[15]

6. 11N-Buddy Kofoid, 15.329[18]

7. 22-Brandon Spithaler, 15.334[28]

8. 70-Brock Zearfoss, 15.335[33]

9. W20-Greg Wilson, 15.378[5]

10. 81-Lee Jacobs, 15.382[23]

11. 45-Trevor Baker, 15.408[3]

12. 9-Dean Jacobs, 15.439[25]

13. 70X-Justin Peck, 15.454[35]

14. 3-Jac Haudenschild, 15.460[22]

15. 57X-Andrew Palker, 15.548[31]

16. K4-Chad Kemenah, 15.567[4]

17. 8-Cole Duncan, 15.634[14]

18. 70M-Henry Malcuit, 15.659[1]

19. 99-Skylar Gee, 15.695[29]

20. 18J-R.J. Jacobs, 15.730[17]

21. G1-Tim Shaffer, 15.750[12]

22. 07-Gerard McIntyre Jr, 15.845[7]

23. 38K-Jordan Ryan, 15.953[34]

24. 5H-Jordan Harble, 16.008[11]

25. 15-Mitch Harble, 16.054[26]

26. 066-Trey Jacobs, 16.126[27]

27. 9X-Ricky Peterson, 16.133[21]

28. 13M-Brandon Matus, 16.182[32]

29. 08-Danny Kuriger, 16.241[30]

30. 16M-Danny Mumaw, 16.309[13]

31. 23-Carson Short, 16.325[19]

32. 40-George Hobaugh Jr., 16.448[8]

33. 7DK-Dylan Kingan, 16.734[16]

34. 33-Brent Matus, 17.099[6]

35. 97-Max Stambaugh, 59.998[2]

36. 17V-William Armend Jr, 59.999[9]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. K4-Chad Kemenah, [2]

2. W20-Greg Wilson, [4]

3. 45-Trevor Baker, [3]

4. 97-Max Stambaugh, [8]

5. 07-Gerard McIntyre Jr, [5]

6. 40-George Hobaugh Jr., [6]

7. 70M-Henry Malcuit, [1]

8. 17V-William Armend Jr, [9]

9. 33-Brent Matus, [7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11N-Buddy Kofoid, [2]

2. 26-Cory Eliason, [3]

3. 13-Paul McMahan, [4]

4. G1-Tim Shaffer, [6]

5. 16M-Danny Mumaw, [8]

6. 8-Cole Duncan, [1]

7. 18J-R.J. Jacobs, [5]

8. 5H-Jordan Harble, [7]

9. 7DK-Dylan Kingan, [9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 9-Dean Jacobs, [1]

2. 81-Lee Jacobs, [2]

3. 4-Cap Henry, [4]

4. 87-Aaron Reutzel, [3]

5. 3-Jac Haudenschild, [5]

6. 23-Carson Short, [9]

7. 066-Trey Jacobs, [7]

8. 9X-Ricky Peterson, [8]

9. 15-Mitch Harble, [6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 70X-Justin Peck, [1]

2. 11-Dale Blaney, [4]

3. 57X-Andrew Palker, [5]

4. 38K-Jordan Ryan, [7]

5. 08-Danny Kuriger, [9]

6. 13M-Brandon Matus, [8]

7. 70-Brock Zearfoss, [2]

8. 99-Skylar Gee, [6]

9. 22-Brandon Spithaler, [3]

Dash #1 (4 Laps)

1. 4-Cap Henry, [1]

2. 11N-Buddy Kofoid, [5]

3. 26-Cory Eliason, [3]

4. K4-Chad Kemenah, [2]

5. 9-Dean Jacobs, [4]

Dash #2 (4 Laps)

1. W20-Greg Wilson, [2]

2. 87-Aaron Reutzel, [1]

3. 70X-Justin Peck, [3]

4. 11-Dale Blaney, [4]

5. 81-Lee Jacobs, [5]

B-Main (12 Laps)

1. 70-Brock Zearfoss, [2]

2. 22-Brandon Spithaler, [1]

3. 8-Cole Duncan, [3]

4. 23-Carson Short, [5]

5. 13M-Brandon Matus, [4]

6. 9X-Ricky Peterson, [10]

7. 99-Skylar Gee, [8]

8. 40-George Hobaugh Jr., [6]

9. 15-Mitch Harble, [12]

10. 5H-Jordan Harble, [9]

11. 70M-Henry Malcuit, [7]

12. 17V-William Armend Jr, [11]

13. 7DK-Dylan Kingan, [13]

DNS: 33-Brent Matus,

A-Main (30 Laps)

1. 4-Cap Henry, [1]

2. 87-Aaron Reutzel, [4]

3. 11N-Buddy Kofoid, [3]

4. 26-Cory Eliason, [5]

5. 9-Dean Jacobs, [9]

6. 70X-Justin Peck, [6]

7. W20-Greg Wilson, [2]

8. 11-Dale Blaney, [8]

9. 70-Brock Zearfoss, [21]

10. 13-Paul McMahan, [11]

11. K4-Chad Kemenah, [7]

12. G1-Tim Shaffer, [14]

13. 3-Jac Haudenschild, [17]

14. 38K-Jordan Ryan, [15]

15. 97-Max Stambaugh, [16]

16. 07-Gerard McIntyre Jr, [18]

17. 22-Brandon Spithaler, [22]

18. 23-Carson Short, [24]

19. 8-Cole Duncan, [23]

20. 45-Trevor Baker, [12]

21. 16M-Danny Mumaw, [20]

22. 99-Skylar Gee, [25]

23. 81-Lee Jacobs, [10]

24. 08-Danny Kuriger, [19]

25. 57X-Andrew Palker, [13]