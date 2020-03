Daum and Larsen Win During 2020 Season Finale at Western Springs

AUCKLAND, NZ (March 7, 2020) — Zach Daum and Jamie Larsen scored feature victories during the season finale for the 2020 season at Western Springs Speedway. Daum from Pocahontas, IL took the lead from Brock Maskovich on lap five of the 25-lap main event and held off Hayden Williams for the victory. Hayden Guptill, Aaron Hodgson, and Breyton Davison rounded out the top five.

Larsen led all 25-laps of the sprint car feature. Den Brindle and James Dahm rounded out the podium.

Western Springs Speedway

Auckland, NZ

Saturday March 7, 2020

Midget Cars

Heat Race #1:

1. 39A-Peter Hunnibell

2. 25A-Aaron Hodgson

3. 1NZ-Michael Pickens

4. 91A-Hayden Guptill

5. 96A-Matthew McCutcheon

6. 11A-Ryan Baker

7. 6A-Jayden Worthington

8. 12A-Morgan McHugh

9. 33A-James Cossey

10. 93A-Kayne Buck

11. 99A-Nathan Howard

12. 19A-Mark Mullins

13. 27A-Hayden Williams

Heat Race #2:

1. 5A-Brock Maskovich

2. 71A-Breyton Davison

3. 8A-Caleb Antonio-Rooney

4. 7A-Travis Buckley

5. 2NZ-Zach Daum

6. 98A-Ryan O’Connor

7. 84A-Ben Cometti

8. 18A-Brett Jnr Morris

9. 91BT-Max Guildford

10. 22A-James Earl

11. 94A-Caleb Hanham

12. 46A-Stefan Adams

13. 78A-Kent Palmer

Heat Race #3:

1. 2NZ-Zach Daum

2. 22A-James Earl

3. 99A-Nathan Howard

4. 1NZ-Michael Pickens

5. 33A-James Cossey

6. 25A-Aaron Hodgson

7. 98A-Ryan O’Connor

8. 7A-Travis Buckley

9. 84A-Ben Cometti

10. 6A-Jayden Worthington

11. 93A-Kayne Buck

12. 94A-Caleb Hanham

13. 96A-Matthew McCutcheon

Heat Race #4:

1. 91BT-Max Guildford

2. 5A-Brock Maskovich

3. 8A-Caleb Antonio-Rooney

4. 11A-Ryan Baker

5. 19A-Mark Mullins

6. 71A-Breyton Davison

7. 39A-Peter Hunnibell

8. 46A-Stefan Adams

9. 12A-Morgan McHugh

10. 27A-Hayden Williams

11. 78A-Kent Palmer

12. 91A-Hayden Guptill

DNS. 18A-Brett Jnr Morris

B-Main:

1. 91A-Hayden Guptill

2. 6A-Jayden Worthington

3. 27A-Hayden Williams

4. 93A-Kayne Buck

5. 96A-Matthew McCutcheon

6. 12A-Morgan McHugh

7. 46A-Stefan Adams

8. 78A-Kent Palmer

A-Main:

1. 2NZ-Zach Daum

2. 27A-Hayden Williams

3. 91A-Hayden Guptill

4. 25A-Aaron Hodgson

5. 71A-Breyton Davison

6. 39A-Peter Hunnibell

7. 93A-Kayne Buck

8. 11A-Ryan Baker

9. 6A-Jayden Worthington

10. 84A-Ben Cometti

11. 22A-James Earl

12. 1NZ-Michael Pickens

13. 5A-Brock Maskovich

14. 99A-Nathan Howard

15. 7A-Travis Buckley

16. 98A-Ryan O’Connor

17. 91BT-Max Guildford

18. 33A-James Cossey

19. 8A-Caleb Antonio-Rooney

20. 19A-Mark Mullins

Heat Race #1:

1. 6M-James Dahm

2. 78A-Daniel Eggleton

3. 78C-Matthew Leversedge

4. 1NZ-Jamie Larsen

5. 25A-Travis Buckley

6. 23A-Adam Child

7. 88M-Keaton Dahm

8. 2NZ-Michael Pickens

9. 19P-Kendall Savage

10. 11M-Raymond Griffin

11. 73K-Brian Edwards

12. 92A-Chris Kernohan

13. 84P-Dean Cooper

14. 35A-Rob Vazey

15. 21A-Kerry Brocas

26. 21W-Stephen Taylor

Heat Race #2:

1. 35A-Rob Vazey

2. 73K-Brian Edwards

3. 76A-Steve Smith

4. 3NZ-Rodney Wood

5. 22A-Dean Brindle

6. 21W-Stephen Taylor

7. 92A-Chris Kernohan

8. 7A-Dion Kendall

9. 23A-Adam Child

10. 25A-Travis Buckley

11. 12A-Dean Shadbolt

12. 2NZ-Michael Pickens

13. 0USA-Jonathan Allard

14. 10A-Glen Torpey

15. 78C-Matthew Leversedge

16. 62A-Dave Witton

Heat Race #3:

1. 84P-Dean Cooper

2. 21A-Kerry Brocas

3. 22A-Dean Brindle

4. 1NZ-Jamie Larsen

5. 88M-Keaton Dahm

6. 3NZ-Rodney Wood

7. 11M-Raymond Griffin

8. 6M-James Dahm

9. 19P-Kendall Savage

10. 76A-Steve Smith

11. 10A-Glen Torpey

12. 78A-Daniel Eggleton

DNS: 0USA-Jonathan Allard

DNS: 7A-Dion Kendall

DNS: 62A-Dave Witton

DNS: 12A-Dean Shadbolt

A-Main:

1. 1NZ-Jamie Larsen

2. 22A-Dean Brindle

3. 6M-James Dahm

4. 3NZ-Rodney Wood

5. 2NZ-Michael Pickens

6. 88M-Keaton Dahm

7. 21A-Kerry Brocas

8. 78C-Matthew Leversedge

9. 84P-Dean Cooper

10. 78A-Daniel Eggleton

11. 19P-Kendall Savage

12. 35A-Rob Vazey

13. 11M-Raymond Griffin

14. 76A-Steve Smith

15. 10A-Glen Torpey

16. 23A-Adam Child

17. 92A-Chris Kernohan

18. 21W-Stephen Taylor

19. 73K-Brian Edwards

20. 25A-Travis Buckley