Danny Wood Wins at Red Dirt Raceway

MEEKER, OK (March 7, 2020) — Danny Wood kicked off the 2020 campaign for the Sprint Series of Oklahoma in victory lane after winning the main event Saturday night at Red Dirt Raceway. Wood, a former World of Outlaws rookie of the year from Norman, Oklahoma, was victorious from the third starting spot over Andy Schouse and Wayne Johnson.

Sprint Series of Oklahoma

Red Dirt Raceway

Meeker, OK

Saturday March 7, 2020

Qualifying

1. 16S-Steven Shebester, 13.270[28]

2. 78-Tanner Conn, 13.430[38]

3. 28-Joe Wood Jr, 13.560[16]

4. 5-Jesse Graham, 13.600[44]

5. 10K-Dewayne White, 13.610[35]

6. 27-Andy Shouse, 13.720[25]

7. 2C-Wayne Johnson, 13.740[37]

8. 21-Brandon Jennings, 13.800[34]

9. 911-Ty Williams, 13.810[24]

10. 18-Dillon Laden, 13.840[15]

11. 55T-Josh Toho, 13.890[22]

12. 5$-Danny Smith, 13.920[27]

13. 15-Jack Potter, 14.110[14]

14. 55-Johnny Kent, 14.180[11]

15. 2-Mickey Walker, 14.180[39]

16. 55X-Danny Wood, 14.180[43]

17. 6N-Cameron Hagin, 14.200[19]

18. 55B-Brandon Anderson, 14.210[31]

19. 32G-Kolton Garris, 14.370[5]

20. 32K-Chris Kelly, 14.380[17]

21. 65L-Nick Lucito, 14.480[41]

22. 19-Colby Thornhill, 14.550[23]

23. 24-Craig Carroll, 14.560[8]

24. 50-Cody Whitworth, 14.570[6]

25. 31M-Eric Matthews, 14.580[21]

26. 54-Jeffrey Newell, 14.610[29]

27. 16W-Weston Miller, 14.630[32]

28. 2B-Brett Becker, 14.660[10]

29. 9$-Kyle Clark, 14.830[2]

30. 33K-JT Kelly, 14.840[40]

31. 93-Zach Patterson, 14.860[12]

32. 3-Justin Mowry, 14.860[18]

33. 5X-Jason Martin, 14.900[3]

34. 94L-Layne Himebaugh, 14.930[20]

35. 6-Alison Slaton, 14.980[30]

36. 10X-Scott Roberts, 15.050[36]

37. 63-Trey Burke, 15.110[26]

38. 98K-Dane Fields, 15.170[13]

39. 45-Monty Ferriera, 15.470[9]

40. 21P-Justin Patocka, 15.730[4]

41. 29K-Brian Harvey, 15.910[7]

42. R2-David Stewart, 16.160[33]

43. 10-Darien Roberts[1]

44. 9-Emilio Hoover[42]

Heat Race #1

1. 9$-Kyle Clark[1]

2. 6N-Cameron Hagin[4]

3. 16S-Steven Shebester[8]

4. 65L-Nick Lucito[3]

5. 5X-Jason Martin[9]

6. 10K-Dewayne White[7]

7. 63-Trey Burke[10]

8. 15-Jack Potter[5]

9. 29K-Brian Harvey[11]

10. 911-Ty Williams[6]

DNS: 31M-Eric Matthews

Heat Race #2

1. 27-Andy Shouse[7]

2. 78-Tanner Conn[8]

3. 19-Colby Thornhill[3]

4. 94L-Layne Himebaugh[9]

5. R2-David Stewart[11]

6. 98K-Dane Fields[10]

7. 33K-JT Kelly[1]

8. 18-Dillon Laden[6]

9. 54-Jeffrey Newell[2]

10. 55-Johnny Kent[5]

11. 55B-Brandon Anderson[4]

Heat Race #3

1. 2-Mickey Walker[5]

2. 2C-Wayne Johnson[7]

3. 93-Zach Patterson[1]

4. 24-Craig Carroll[3]

5. 16W-Weston Miller[2]

6. 6-Alison Slaton[9]

7. 55T-Josh Toho[6]

8. 10-Darien Roberts[11]

9. 45-Monty Ferriera[10]

10. 32G-Kolton Garris[4]

11. 28-Joe Wood Jr[8]

Heat Race #4

1. 55X-Danny Wood[5]

2. 50-Cody Whitworth[3]

3. 2B-Brett Becker[2]

4. 32K-Chris Kelly[4]

5. 5-Jesse Graham[8]

6. 21-Brandon Jennings[7]

7. 5$-Danny Smith[6]

8. 21P-Justin Patocka[10]

9. 10X-Scott Roberts[9]

10. 3-Justin Mowry[1]

11. 9-Emilio Hoover[11]

B-Main #1

1. 5-Jesse Graham[1]

2. 55T-Josh Toho[3]

3. 21-Brandon Jennings[2]

4. 5$-Danny Smith[4]

5. 55B-Brandon Anderson[7]

6. 5X-Jason Martin[9]

7. 63-Trey Burke[11]

8. R2-David Stewart[12]

9. 6-Alison Slaton[10]

10. 10-Darien Roberts[14]

11. 33K-JT Kelly[8]

12. 45-Monty Ferriera[13]

13. 15-Jack Potter[5]

DNS: 54-Jeffrey Newell

B-Main #2

1. 18-Dillon Laden[3]

2. 10K-Dewayne White[1]

3. 55-Johnny Kent[5]

4. 16W-Weston Miller[7]

5. 3-Justin Mowry[9]

6. 28-Joe Wood Jr[2]

7. 32G-Kolton Garris[6]

8. 10X-Scott Roberts[11]

9. 9-Emilio Hoover[14]

10. 21P-Justin Patocka[12]

11. 31M-Eric Matthews[8]

12. 29K-Brian Harvey[13]

DNS: 98K-Dane Fields

DNS: 911-Ty Williams

A-Main

1. 55X-Danny Wood[3]

2. 27-Andy Shouse[6]

3. 2C-Wayne Johnson[5]

4. 16S-Steven Shebester[7]

5. 9$-Kyle Clark[13]

6. 24-Craig Carroll[1]

7. 50-Cody Whitworth[12]

8. 94L-Layne Himebaugh[16]

9. 55T-Josh Toho[19]

10. 32K-Chris Kelly[9]

11. 93-Zach Patterson[15]

12. 78-Tanner Conn[8]

13. 19-Colby Thornhill[10]

14. 2B-Brett Becker[14]

15. 3-Justin Mowry[22]

16. 18-Dillon Laden[18]

17. 65L-Nick Lucito[11]

18. 2-Mickey Walker[4]

19. 10K-Dewayne White[20]

20. 5-Jesse Graham[17]

21. 21-Brandon Jennings[21]

DNS: 6N-Cameron Hagin