Rico Abreu Takes Muskingum Round of Ohio Speedweek

Rico Abreu drove away from the field en-route to winning the Ollies Bargin Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 Thursday night at Muskingum County Speedway.

7/9/2020 at Muskingum County Speedway

410 Sprints – Winged

Ollies Bargain Outlet A Feature (30 Laps): 1. 24-Rico Abreu[1]; 2. 71-Shane Stewart[4]; 3. 87-Aaron Reutzel[2]; 4. 57-Kyle Larson[5]; 5. 17-Josh Baughman[7]; 6. 5-Brent Marks[6]; 7. 11-Zeb Wise[3]; 8. 3C-Cale Conley[10]; 9. 26-Cory Eliason[8]; 10. 55-Hunter Schuerenberg[11]; 11. 12N-Joey Saldana[12]; 12. 99-Skylar Gee[9]; 13. 28-Tim Shaffer[13]; 14. 15K-Chad Kemenah[20]; 15. 13-Paul McMahan[14]; 16. W20-Greg Wilson[22]; 17. 07-Gerard McIntyre Jr[17]; 18. 4S-Tyler Street[18]; 19. 35-Stuart Brubaker[24]; 20. 3J-Trey Jacobs[16]; 21. 5H-Jordan Harble[15]; 22. (DNF) 70M-Henry Malcuit[21]; 23. (DNF) 22B-Ryan Broughton[23]; 24. (DNF) 15-Mitch Harble[19]

Classic Ink USA B Feature (12 Laps): 1. 70M-Henry Malcuit[1]; 2. W20-Greg Wilson[4]; 3. 22B-Ryan Broughton[2]; 4. 35-Stuart Brubaker[6]; 5. 19R-Jordan Ryan[9]; 6. 70-Sye Lynch[3]; 7. 2L-Landon Lalonde[5]; 8. 18J-RJ Jacobs[10]; 9. 40I-Mark Imler[8]; 10. (DNS) 6-Frank Rodgers; 11. (DNS) 25-Chris Myers

Kears Speed Shop Dash 1 (4 Laps): 1. 24-Rico Abreu[2]; 2. 11-Zeb Wise[1]; 3. 57-Kyle Larson[4]; 4. 17-Josh Baughman[5]; 5. 99-Skylar Gee[3]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash 2 (4 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 71-Shane Stewart[2]; 3. 5-Brent Marks[3]; 4. 26-Cory Eliason[5]; 5. 3C-Cale Conley[4]

Ford Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel[1]; 2. 57-Kyle Larson[3]; 3. 71-Shane Stewart[2]; 4. 11-Zeb Wise[4]; 5. 07-Gerard McIntyre Jr[6]; 6. 22B-Ryan Broughton[7]; 7. 19R-Jordan Ryan[8]; 8. 70M-Henry Malcuit[5]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat 2 (8 Laps): 1. 5-Brent Marks[4]; 2. 55-Hunter Schuerenberg[2]; 3. 13-Paul McMahan[1]; 4. 99-Skylar Gee[3]; 5. 15K-Chad Kemenah[8]; 6. 70-Sye Lynch[5]; 7. 40I-Mark Imler[6]; 8. 6-Frank Rodgers[7]

Hunt Brothers Pizza Heat 3 (8 Laps): 1. 3C-Cale Conley[1]; 2. 12N-Joey Saldana[2]; 3. 28-Tim Shaffer[3]; 4. 26-Cory Eliason[4]; 5. 4S-Tyler Street[6]; 6. W20-Greg Wilson[7]; 7. 35-Stuart Brubaker[5]; 8. 18J-RJ Jacobs[8]

Mobil 1 Heat 4 (8 Laps): 1. 17-Josh Baughman[3]; 2. 24-Rico Abreu[4]; 3. 5H-Jordan Harble[2]; 4. 3J-Trey Jacobs[1]; 5. 15-Mitch Harble[7]; 6. 2L-Landon Lalonde[6]; 7. (DNS) 25-Chris Myers

Lincoln Electirc Qualifying: 1. 11-Zeb Wise, 00:13.235[2]; 2. 57-Kyle Larson, 00:13.373[5]; 3. 71-Shane Stewart, 00:13.474[6]; 4. 87-Aaron Reutzel, 00:13.489[4]; 5. 5-Brent Marks, 00:13.530[13]; 6. 99-Skylar Gee, 00:13.786[9]; 7. 26-Cory Eliason, 00:13.877[23]; 8. 70M-Henry Malcuit, 00:13.905[1]; 9. 28-Tim Shaffer, 00:13.951[20]; 10. 55-Hunter Schuerenberg, 00:13.958[11]; 11. 24-Rico Abreu, 00:14.024[25]; 12. 07-Gerard McIntyre Jr, 00:14.036[3]; 13. 12N-Joey Saldana, 00:14.052[19]; 14. 13-Paul McMahan, 00:14.079[12]; 15. 22B-Ryan Broughton, 00:14.105[8]; 16. 3C-Cale Conley, 00:14.121[18]; 17. 70-Sye Lynch, 00:14.126[14]; 18. 35-Stuart Brubaker, 00:14.214[22]; 19. 4S-Tyler Street, 00:14.301[17]; 20. 17-Josh Baughman, 00:14.445[29]; 21. 5H-Jordan Harble, 00:14.539[27]; 22. 3J-Trey Jacobs, 00:14.565[28]; 23. 25-Chris Myers, 00:14.569[26]; 24. W20-Greg Wilson, 00:14.654[24]; 25. 2L-Landon Lalonde, 00:14.682[31]; 26. 18J-RJ Jacobs, 00:14.683[21]; 27. 40I-Mark Imler, 00:14.822[16]; 28. 19R-Jordan Ryan, 00:15.090[7]; 29. 15-Mitch Harble, 00:15.152[30]; 30. 15K-Chad Kemenah, 00:59.998[15]; 31. 6-Frank Rodgers, 00:59.999[10]