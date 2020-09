Max Stambaugh Wins at Lernerville

SARVER, PA (September 18, 2020) — Max Stambaugh won the sprint car feature on Friday at Lernerville Speedway. Stambaugh started on the pole and led all 25-laps of the main event. The win was Stambaugh’s second of the 2020 season. A.J. Flick, Jacke Sodeman Jr, Dan Shetler, and Brandon Matus rounded out the top five.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Saturday September 18, 2020

Heat Race #1:

1. 2-A.J. Flick

2. 97-Max Stambaugh

3. 7K-Dan Shetler

4. 23jr-Jack Sodeman, Jr

5. 14z-Wyatt Zimmerman

6. 33-Brent Matus

7. 25-Jarrett Rosencrance

8. 12J-Jonathan Jones

9. 14H-Jeremy Hill

Heat Race #2:

1. 11-Carl Bowser

2. 29-Michael Bauer

3. 12G-Darin Gallagher

4. 23-Darren Pifer

5. 38-Leyton Wagner

6. 4K-Kip Edwards

7. J4-John Garvin, Jr

DNS: 27-Zach Morrow

Heat Race #3:

1. 42-Sye Lynch

2. 22-Brandon Spithaler

3. 8-Dan Kuriger

4. 13-Brandon Matus

5. 76-Davey Jones

6. 3-Ryan Beatty

7. 10P-Jim Perricone

8. 154-Shamus O’Donnell

B-Main:

1. 33-Brent Matus

2. 4K-Kip Edwards

3. 12J-Jonathan Jones

4. 14H-Jeremy Hill

5. 154-Shamus O’Donnell

6. 10P-Jim Perricone

7. 3-Ryan Beatty

8. 25-Jarrett Rosencrance

9. J4-John Garvin, Jr

10. 27-Zach Morrow

A-Main:

1. 97-Max Stambaugh

2. 2-A.J. Flick

3. 23jr-Jack Sodeman, Jr

4. 7K-Dan Shetler

5. 13-Brandon Matus

6. 42-Sye Lynch

7. 33-Brent Matus

8. 22-Brandon Spithaler

9. 29-Michael Bauer

10. 23-Darren Pifer

11. 8-Dan Kuriger

12. 12G-Darin Gallagher

13. 12J-Jonathan Jones

14. 76-Davey Jones

15. 4K-Kip Edwards

16. 14H-Jeremy Hill

17. 14z-Wyatt Zimmerman

18. 38-Leyton Wagner

19. 154-Shamus O’Donnell

20. 11-Carl Bowser