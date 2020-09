Jordan Kinser Wins the Bob Kinser Memorial

BLOOMINGTON, IN (September 25, 2020) — Jordan Kinser kept winning in the family on Friday after his victory during the Bob Kinser Memorial Friday night at Bloomington Speedway. Kinser topped two of the winningest drivers on the Indiana non-wing sprint car weekly scene, A.J. Hopkins and Brady Short, for the victory. Tye Mihocko and Dakota Jackson rounded out the top five.

John Paynter Jr won the 305 sprint car feature.

Bob Kinser Memorial

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday September 25, 2020

Heat Race #1

1. 34-Sterling Cling

2. 5T-Tye Mihocko

3. 16B-Harley Burns

4. 20-Jake Bland

5. 77S-Travis Berryhill

6. 45-Adam Wilfong

7. 22-Brandon Spencer

8. 45P-Eric Perrott

Heat Race #2

1. 3-Dakota Jackson

2. 11P-Brady Short

3. 17-Nick Bilbee

4. 04-AJ Hopkins

5. 71B-Braxton Cummings

6. 18C-Cindy Chambers

7. 24P-Shane Cockrum

8. 27G-Travis Gratzer

Heat Race #3

1. 70-Jordan Kinser

2. 53-Brayden Fox

3. 98-Brandon Morin

4. 26-Matt Thompson

5. 16-Joey Parker

6. 20C-Chayse Hayhurst

7. 23P-Andrew Prather

B-Main

1. 24P-Shane Cockrum

2. 18C-Cindy Chambers

3. 20C-Chayse Hayhurst

4. 23P-Andrew Prather

5. 45-Adam Wilfong

6. 22-Brandon Spencer

7. 45P-Eric Perrott

8. 27G-Travis Gratzer

A-Main

1. 70-Jordan Kinser

2. 04-AJ Hopkins

3. 11P-Brady Short

4. 5T-Tye Mihocko

5. 3-Dakota Jackson

6. 34-Sterling Cling

7. 53-Brayden Fox

8. 16B-Harley Burns

9. 77S-Travis Berryhill

10. 17-Nick Bilbee

11. 23P-Andrew Prather

12. 24P-Shane Cockrum

13. 20C-Chayse Hayhurst

14. 20-Jake Bland

15. 18C-Cindy Chambers

16. 26-Matt Thompson

17. 98-Brandon Morin

18. 45-Adam Wilfong

19. 16-Joey Parker

20. 71B-Braxton Cummings

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 67-Tyler Miller

2. 14-Ethan Barrow

3. 23S-Bradley Sterrett

4. 23P-John Paynter Jr

5. 70-Eli Wakin

6. 3C-Ryan Tusing

7. 5G-Gary Gibson

Heat Race #2

1. 15J-Jeff Wimmenauer

2. 5-Terry Arthur

3. 17P-Austin Powell

4. 23J-Jordan Welch

5. 75-Andy Bradley

6. 28K-Patrick Kren

Heat Race #3

1. 5K-Kerry Kinser

2. 22H-Rod Henning

3. 11-Scotty Bradley

4. 34T-Cody Trammell

5. 78-Justin Clark

6. 39-Justin Mathews

A-Main

1. 23P-John Paynter Jr

2. 14-Ethan Barrow

3. 11-Scotty Bradley

4. 5K-Kerry Kinser

5. 15J-Jeff Wimmenauer

6. 23S-Bradley Sterrett

7. 3C-Ryan Tusing

8. 23J-Jordan Welch

9. 22H-Rod Henning

10. 67-Tyler Miller

11. 75-Andy Bradley

12. 17P-Austin Powell

13. 5-Terry Arthur

14. 28K-Patrick Kren

15. 34T-Cody Trammell

16. 5G-Gary Gibson

17. 39-Justin Mathews

18. 70-Eli Wakin

19. 78-Justin Clark