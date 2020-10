Peterson Wins OVSCA Feature at I-77 Speedway

RIPLEY, WV (October 9, 2020) — Ricky Peterson won the Ohio Valley Sprint Car Association feature on Friday at I-77 Speedway. Peterson, from Rawson, Ohio, now has a chance to claim a $500.00 bonus if he can win the OVSCA feature on Saturday at Ohio Valley Speedway. Andre Layfield, Lance Webb, Jake Hesson, and Kory Crabtree rounded out the top five.

Ohio Valley Sprint Car Asssociation

I-77 Speedway

Ripley, West Virginia

Friday October 9, 2020

Qualifying:

1. 11-Kory Crabtree, 13.063

2. 2-Ricky Peterson, 13.185

3. 22-Andre Layfield, 13.227

4. 59-Bryan Nuckles, 13.290

5. 5B-Justin Berger, 13.351

6. 1B-Keith Baxter, 13.449

7. 25-Chris Myers, 13.492

8. 1-Jamie Myers, 13.511

9. 9W-Lance Webb, 13.516

10. 23-Nick Patterson, 13.549

11. 7A-Dave Dickson, 13.570

12. 4*-Tyler Street, 13.578

13. 5J-Jake Hesson, 13.593

14. D12-Jason Dolick, 13.680

15-. Hunter Lynch, 13.767

16. 5M-Eric Martin, 13.925

17. 83X-Nate Reeser, 14.076

18. 001-Greg Mitchell, 14.094

19. 20-Daniel Burkhart, 14.126

20. 97-Andy Fike, 14.472

21. 5-Benjamin Webb, 14.752

22. B51-Benny Hickel, 16.056

Heat Race #1

1. 25-Chris Myers

2. 5J-Jake Hesson

3. 23-Nick Patterson 23

4. 11-Kory Crabtree

5. 20-Daniel Burkhart

6. 5M-Eric Martin

7. B51-Benny Hickel

8. 59-Bryan Nuckles

Heat Race #2

1. 2-Ricky Peterson

2. 83X-Nate Reeser

3. 1-Jamie Myers

4. D12-Jason Dolick

5. 5B-Justin Berger

6. 7A-Dave Dickson

7. 97-Andy Fike

Heat Race #3

1. 22-Andre Layfield

2. 1B-Keith Baxter

3. 9W-Lance Webb

4. 4*-Tyler Street

5. 00H-Hunter Lynch

6. 001-Greg Mitchell

7. 5-Benjamin Webb

A-Main

1. 2-Ricky Peterson

2. 22-Andre Layfield

3. 9W-Lance Webb

4. 5J-Jake Hesson

5. 11-Kory Crabtree

6. 83X-Nate Reeser

7. 25-Chris Myers

8. D12-Jason Dolick

9. 1-Jamie Myers

10. 23-Nick Patterson 23

11. 59-Bryan Nuckles

12. 4*-Tyler Street

13. 20-Daniel Burkhart

14. 001-Greg Mitchell

15. 7A-Dave Dickson

16. 1B-Keith Baxter

17. B51-Benny Hickel

18. 5M-Eric Martin

19. 00H-Hunter Lynch

20. 97-Andy Fike

21. 5B-Justin Berger

22. 5-Benjamin Webb