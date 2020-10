Cody Maroske Wins at Archerfield Speedway

BRISBANE, QLD (October 17, 2020) — Cody Maroske won the winged 410 sprint car feature on Saturday at Archerfield Speedway. Maroske took the lead from Luke Oldfield on lap 15 of the main event and drove away to victory. Luke Oldfield, Aaron Kelly, Callum Walker, and Kevin Titman rounded out the to pfive.

Ausdeck Archerfield Speedway

Brisbane, Queensland

Saturday October 17, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. 28-Allan Woods

3. 8-Brock Dean

4. 42-Kristy Bonsey

5. 59-Kevin Titman

6. 65-Mitchell Gee

7. 78-Andrew Corbet

8. 10-Adam Butler

9. 89-Dave Fanning

10. 91-Taylor Prosser

Heat Race #2:

1. 5-Cody Maroske

2. 32-Mitch Gowland

3. Q7-Aaron Kelly

4. 33-Callum Walker

5. 2-Andrew Baumber

6. 75-Darren Jensen

7. 17-Luke Oldfield

8. 51-Tim Farrell

9. 46-Dylan Menz

10. 4-Brad Ayres

11. 18-Scott Genrich

Heat Race #3:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. 59-Kevin Titman

3. 28-Allan Woods

4. 42-Kristy Bonsey

5. 89-Dave Fanning

6. 10-Adam Butler

7. 8-Brock Dean

8. 91-Taylor Prosser

9. 65-Mitchell Gee

DNF. 78-Andrew Corbet

Heat Race #4:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. 59-Kevin Titman

3. 28-Allan Woods

4. 42-Kristy Bonsey

5. 89-Dave Fanning

6. 10-Adam Butler

7. 8-Brock Dean

8. 91-Taylor Prosser

9. 65-Mitchell Gee

10. 78-Andrew Corbet

Dash:

1. 17-Luke Oldfield

2. 5-Cody Maroske

3. 59-Kevin Titman

4. 75-Darren Jensen

5. Q7-Aaron Kelly

6. 33-Callum Walker

7. 28-Allan Woods

8. NQ7-Lachlan McHugh

B-Main:

1. 51-Tim Farrell

2. 91-Taylor Prosser

3. 10-Adam Butler

4. 78-Andrew Corbet

5. 4-Brad Ayres

6. 69-Jason King

7. 45-Brant Chandler

8. 18-Scott Genrich

9. 73-Libby Ellis

10. 77-Jeremy Gaudry

11. 47-Erin Vanderreyden

12. 13-Zack Howell

13. 96-John White

14. 20-Nicholas O’Keefe

A-Main:

1. 5-Cody Maroske

2. 17-Luke Oldfield

3. Q7-Aaron Kelly

4. 33-Callum Walker

5. 59-Kevin Titman

6. 78-Andrew Corbet

7. 8-Brock Dean

8. 10-Adam Butler

9. 42-Kristy Bonsey

10. 51-Tim Farrell

11. 89-Dave Fanning

12. 32-Mitch Gowland

13. 2-Andrew Baumber

14. 75-Darren Jensen

15. NQ7-Lachlan McHugh

16. 91-Taylor Prosser

17. 46-Dylan Menz

18. 28-Allan Woods