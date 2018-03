R.J. Johnson Wins USAC Southwest Feature at Arizona Speedway

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: March 17, 2018 – San Tan Valley, Arizona – Arizona Speedway

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Stevie Sussex (#34AZ Grau/Burkhart), 2. Jeff Lowery (#45 Lowery), 3. Bruce St. James (#7K St. James), 4. Andy Reinbold (#19 Reinbold), 5. Sterling Cling (#34 Cling), 6. Mason Keefer (#7 Keefer), 7. Joe Scheopner (#17 Scheopner), 8. Vicki Faber (#50V Faber). NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Chris Bonneau (#15 Bonneau), 2. Charles Davis Jr. (#50 Davis), 3. Josh Pelkey (#12 Allen), 4. Michael Curtis (#11C Turner/Wheeler), 5. Dennis Gile (#13 Gile), 6. Tyler Most (#3 Most), 7. Colton Moroney (#66 Moroney). 8. Kyle Shipley (#0G Shipley). NT

THIRD HEAT: (8 laps) 1. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 2. R.J. Johnson (#51 Martin), 3. Mike Martin (#16 Martin), 4. Matt Lundy (#98 Lundy), 5. Steve Stone (#57 Stone), 6. Tyler Adams (#9G Adams), 7. Zack Madrid (#5M Madrid). NT

FEATURE: (30 laps) 1. R.J. Johnson, 2. Charles Davis Jr., 3. Tye Mihocko, 4. Zack Madrid, 5. Michael Curtis, 6. Josh Pelkey, 7. Stevie Sussex, 8. Chris Bonneau, 9. Sterling Cling, 10. Matt Lundy, 11. Jeff Lowery, 12. Steve Stone, 13. Joe Scheopner, 14. Mike Martin, 15. Tyler Adams, 16. Mason Keefer, 17. Dennis Gile, 18. Colton Moroney, 19. Vicki Faber, 20. Bruce St. James, 21. Tyler Most, 22. Andy Reinbold. NT

**Moroney flipped on lap 13 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-9 Davis, Laps 10-30 Johnson.

HARD CHARGER: Zack Madrid (20th to 4th)

BEAVER STRIPES TOP QUALIFIER: Tye Mihocko