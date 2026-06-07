Harley Burns tops field at Lincoln Park

Putnamville,In (June 6,2026)- Harley Burns drove to the 25 lap feature win at Lincoln Park Speedway Saturday night. Burns was chased by Shane Cottle, Max Adams, Ricky Lewis and Zack Pretorius.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 16B-Harley Burns[2]; 2. 34-Shane Cottle[6]; 3. 24P-Max Adams[1]; 4. 41-Ricky Lewis[4]; 5. 9Z-Zack Pretorius[17]; 6. 1-Rylan Gray[9]; 7. 6T-Trey Osborne[5]; 8. 34T-Cody Trammell[19]; 9. 83C-Chance Crum[11]; 10. 33S-Jake Scott[8]; 11. 38P-Seth Parker[3]; 12. 0G-Kyle Shipley[16]; 13. 77-Todd Hobson[13]; 14. 99J-Kyle Johnson[12]; 15. 78-Rob Caho Jr[15]; 16. 11H-Jack Hoyer[7]; 17. 5-James Turnbull[10]; 18. I1-Ivan Glotzbach[20]; 19. 24-Mason Giddens[14]; 20. 73-Blake Vermillion[18]; 21. (DNF) 42AUS-Nathan Smee[21]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 0G-Kyle Shipley[13]; 2. 73-Blake Vermillion[1]; 3. I1-Ivan Glotzbach[5]; 4. 73L-Zach Lamb[2]; 5. 10G-Gabriel Gilbert[4]; 6. 5V-Jesse Vermillion[7]; 7. 27K-Tyson Lady[3]; 8. 1J-William Johnson[6]; 9. 4-Justin Davis[9]; 10. 27J-Bryant Johnson[11]; 11. 44-David Hair[12]; 12. 79-Kevian Clodfelter[10]; 13. (DNS) 11-Nate Ervin; 14. (DNS) 27-Evan Mosley
B Feature 2 (12 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius[1]; 2. 34T-Cody Trammell[2]; 3. 42AUS-Nathan Smee[5]; 4. 97-Austin Nigh[6]; 5. 83B-Jeff Beasley[3]; 6. 18C-Cindy Chambers[7]; 7. 33-Jesse Miller[8]; 8. 9-Jim Tribby[12]; 9. 17P-Evan Parker[11]; 10. 22-Brandon Spencer[4]; 11. 55-Tony Paquette[9]; 12. (DNS) 21B-Beau Brandon; 13. (DNS) 7T-Travis Thompson
Heat 1 (8 Laps): 1. 1-Rylan Gray[1]; 2. 33S-Jake Scott[4]; 3. 99J-Kyle Johnson[2]; 4. 73-Blake Vermillion[5]; 5. 83B-Jeff Beasley[6]; 6. 1J-William Johnson[7]; 7. 33-Jesse Miller[8]; 8. 27J-Bryant Johnson[9]; 9. (DNF) 7T-Travis Thompson[3]
Heat 2 (8 Laps): 1. 34-Shane Cottle[2]; 2. 5-James Turnbull[3]; 3. 11H-Jack Hoyer[1]; 4. 9Z-Zack Pretorius[4]; 5. 10G-Gabriel Gilbert[7]; 6. 97-Austin Nigh[5]; 7. 4-Justin Davis[8]; 8. 17P-Evan Parker[9]; 9. 27-Evan Mosley[6]
Heat 3 (8 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[2]; 2. 6T-Trey Osborne[4]; 3. 77-Todd Hobson[1]; 4. 73L-Zach Lamb[3]; 5. 22-Brandon Spencer[5]; 6. 5V-Jesse Vermillion[6]; 7. 55-Tony Paquette[7]; 8. 44-David Hair[8]
Heat 4 (8 Laps): 1. 24P-Max Adams[4]; 2. 83C-Chance Crum[2]; 3. 24-Mason Giddens[3]; 4. 34T-Cody Trammell[1]; 5. I1-Ivan Glotzbach[5]; 6. 18C-Cindy Chambers[6]; 7. 79-Kevian Clodfelter[8]; 8. 9-Jim Tribby[7]
Heat 5 (8 Laps): 1. 16B-Harley Burns[2]; 2. 38P-Seth Parker[1]; 3. 78-Rob Caho Jr[5]; 4. 27K-Tyson Lady[8]; 5. 42AUS-Nathan Smee[6]; 6. 11-Nate Ervin[7]; 7. 21B-Beau Brandon[3]; 8. 0G-Kyle Shipley[4]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 33S-Jake Scott[9]; 2. 1-Rylan Gray[6]; 3. 99J-Kyle Johnson[7]; 4. 7T-Travis Thompson[3]; 5. 73-Blake Vermillion[8]; 6. 83B-Jeff Beasley[1]; 7. 1J-William Johnson[5]; 8. 33-Jesse Miller[4]; 9. 27J-Bryant Johnson[2]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius[8]; 2. 11H-Jack Hoyer[5]; 3. 34-Shane Cottle[6]; 4. 5-James Turnbull[1]; 5. 97-Austin Nigh[7]; 6. 27-Evan Mosley[4]; 7. 10G-Gabriel Gilbert[2]; 8. 4-Justin Davis[3]; 9. 17P-Evan Parker[9]
Qualifying 3 (2 Laps): 1. 6T-Trey Osborne, 12.809[5]; 2. 77-Todd Hobson, 13.031[8]; 3. 41-Ricky Lewis, 13.074[3]; 4. 73L-Zach Lamb, 13.131[7]; 5. 22-Brandon Spencer, 13.286[4]; 6. 5V-Jesse Vermillion, 13.374[2]; 7. 55-Tony Paquette, 13.478[1]; 8. 44-David Hair, 13.823[6]
Qualifying 4 (2 Laps): 1. 34T-Cody Trammell, 13.019[6]; 2. 24P-Max Adams, 13.090[7]; 3. 83C-Chance Crum, 13.134[8]; 4. 24-Mason Giddens, 13.280[4]; 5. I1-Ivan Glotzbach, 13.333[5]; 6. 18C-Cindy Chambers, 13.644[2]; 7. 9-Jim Tribby, 13.859[3]; 8. 79-Kevian Clodfelter, 14.743[1]
Qualifying 5 (2 Laps): 1. 0G-Kyle Shipley, 12.657[8]; 2. 38P-Seth Parker, 12.810[4]; 3. 16B-Harley Burns, 12.956[6]; 4. 21B-Beau Brandon, 13.166[5]; 5. 78-Rob Caho Jr, 13.353[1]; 6. 42AUS-Nathan Smee, 13.691[3]; 7. 11-Nate Ervin, 13.744[7]; 8. 27K-Tyson Lady, 14.342[2]