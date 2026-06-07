Chance Grasty takes NARC checkers at Silver Dollar

Chico,Ca (June 7, 2026)- Chance Grasty won the 35 lap NARC feature at Silver Dollar Speedway Saturday night. Grasty was followed by Colby Copeland, Tim Kaeding, Landon Brooks and DJ Netto.
410 Winged Sprints
Hoosier Tires A Feature (35 Laps): 1. X1-Chance Grasty[1]; 2. 21-Colby Copeland[6]; 3. 0-Tim Kaeding[5]; 4. 21L-Landon Brooks[7]; 5. 88N-DJ Netto[13]; 6. 83T-Tanner Carrick[4]; 7. 17W-Shane Golobic[8]; 8. 29-Bud Kaeding[14]; 9. 10-Dominic Gorden[9]; 10. 41-Dominic Scelzi[10]; 11. 2A-Austin Wood[18]; 12. 24-Max Mittry[17]; 13. 2X-Justin Sanders[3]; 14. 26-Billy Aton[12]; 15. 88A-Joey Ancona[11]; 16. 7C-Ryan Bernal[15]; 17. 15-Nick Parker[19]; 18. 12J-John Clark[21]; 19. 4-Burt Foland Jr[24]; 20. 21X-Anthony Pope[23]; 21. 121-Caeden Steele[16]; 22. 7B-Sean Becker[2]; 23. 12-Jarrett Soares[22]; 24. 14-Mariah Ede[20]
B Feature (12 Laps): 1. 15-Nick Parker[1]; 2. 14-Mariah Ede[2]; 3. 12J-John Clark[3]; 4. 12-Jarrett Soares[5]; 5. 21X-Anthony Pope[8]; 6. 4-Burt Foland Jr[9]; 7. 7W-Dennis Scherer[6]; 8. 9-Dustin Freitas[7]; 9. 551-Angelique Bell[4]
HDTI Dash (6 Laps): 1. X1-Chance Grasty[1]; 2. 7B-Sean Becker[4]; 3. 2X-Justin Sanders[5]; 4. 83T-Tanner Carrick[3]; 5. 0-Tim Kaeding[6]; 6. 21-Colby Copeland[2]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 7B-Sean Becker[2]; 2. 2X-Justin Sanders[4]; 3. 10-Dominic Gorden[1]; 4. 88A-Joey Ancona[3]; 5. 29-Bud Kaeding[6]; 6. 24-Max Mittry[7]; 7. 15-Nick Parker[5]; 8. 551-Angelique Bell[9]; 9. (DNS) 9-Dustin Freitas
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. 83T-Tanner Carrick[1]; 2. 21L-Landon Brooks[2]; 3. 41-Dominic Scelzi[5]; 4. 26-Billy Aton[3]; 5. 7C-Ryan Bernal[7]; 6. X1-Chance Grasty[4]; 7. 14-Mariah Ede[9]; 8. 12-Jarrett Soares[6]; 9. 21X-Anthony Pope[8]
Hills Meats Heat 3 (8 Laps): 1. 21-Colby Copeland[2]; 2. 17W-Shane Golobic[1]; 3. 0-Tim Kaeding[4]; 4. 88N-DJ Netto[3]; 5. 121-Caeden Steele[6]; 6. 2A-Austin Wood[7]; 7. 12J-John Clark[5]; 8. 7W-Dennis Scherer[9]; 9. 4-Burt Foland Jr[8]
ARP Qualifying (2 Laps): 1. 2X-Justin Sanders, 11.280[5]; 2. X1-Chance Grasty, 11.383[20]; 3. 0-Tim Kaeding, 11.396[1]; 4. 10-Dominic Gorden, 11.485[8]; 5. 83T-Tanner Carrick, 11.558[26]; 6. 17W-Shane Golobic, 11.613[19]; 7. 7B-Sean Becker, 11.614[16]; 8. 21L-Landon Brooks, 11.631[22]; 9. 21-Colby Copeland, 11.669[13]; 10. 88A-Joey Ancona, 11.677[21]; 11. 26-Billy Aton, 11.713[12]; 12. 88N-DJ Netto, 11.722[7]; 13. 15-Nick Parker, 11.741[25]; 14. 41-Dominic Scelzi, 11.746[14]; 15. 12J-John Clark, 11.749[3]; 16. 29-Bud Kaeding, 11.777[6]; 17. 12-Jarrett Soares, 11.866[10]; 18. 121-Caeden Steele, 11.885[17]; 19. 24-Max Mittry, 11.902[11]; 20. 7C-Ryan Bernal, 11.992[2]; 21. 2A-Austin Wood, 12.055[27]; 22. 9-Dustin Freitas, 12.124[23]; 23. 21X-Anthony Pope, 12.343[4]; 24. 4-Burt Foland Jr, 12.357[15]; 25. 551-Angelique Bell, 12.381[18]; 26. 14-Mariah Ede, 12.475[9]; 27. 7W-Dennis Scherer, 12.573[24]