Dobmeier Wins NOSA Feature at Buffalo River

GLYNDON, MN (August 9, 2026) — Mark Dobmeier won the Northern Outlaw Sprint Association feature event Sunday night at Buffalo River Speedway. Andy Pake, Alex Truscinski, Weston Olson, and Ty Hanten rounded out the top five.
Matthew Taves won the Red River Sprint Series feature event.
Northern Outlaw Sprint Association
Buffalo River Speedway
Glyndon, Minnesota
Sunday, August 9, 2026
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 6-Zach Wilde[2]
2. 72K-Kate Taves[3]
3. 41T-Travis Strandell[1]
4. 69R-Brandon Rekow[5]
5. 14-Tom Egeland[4]
6. 10S-Josh Swangler[6]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 13-Mark Dobmeier[3]
2. 11M-Brendan Mullen[1]
3. 64-Andy Pake[4]
4. 27-Weston Olson[5]
5. 8-Jack Croaker[6]
6. 26-Blake Egeland[2]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 13H-Ty Hanten[2]
2. 10-Alex Truscinski[4]
3. 99-Brody Graham[6]
4. 84-Joshua Johnson[1]
5. 22-Bryce Haugeberg[5]
6. 67-Evan Hendrickson[3]
A-Main (25 Laps)
1. 13-Mark Dobmeier[2]
2. 64-Andy Pake[3]
3. 10-Alex Truscinski[1]
4. 27-Weston Olson[10]
5. 13H-Ty Hanten[5]
6. 11M-Brendan Mullen[8]
7. 26-Blake Egeland[17]
8. 72K-Kate Taves[4]
9. 99-Brody Graham[6]
10. 67-Evan Hendrickson[16]
11. 8-Jack Croaker[12]
12. 69R-Brandon Rekow[9]
13. 6-Zach Wilde[7]
14. 100-Jason Berg[19]
15. 84-Joshua Johnson[13]
16. 22-Bryce Haugeberg[14]
17. 14-Tom Egeland[15]
18. 41T-Travis Strandell[11]
DNS: 10S-Josh Swangler
Red River Sprint Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 24L-Justin Lundeen[1]
2. 25R-Jerzee Rosinski[4]
3. 13-Ty Hanten[6]
4. 22-Bryce Haugeberg[5]
5. 84-Joshua Johnson[2]
6. 100-Jason Berg[3]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 67-Evan Hendrickson[4]
2. 87-Matthew Taves[5]
3. 7Z-Zayden Braaten[1]
4. 69R-Brandon Rekow[6]
5. 38-Xander Coleman[3]
6. 0-Tom Cummings[2]
A-Main (20 Laps)
1. 87-Matthew Taves[1]
2. 67-Evan Hendrickson[2]
3. 25R-Jerzee Rosinski[4]
4. 69R-Brandon Rekow[8]
5. 13-Ty Hanten[5]
6. 22-Bryce Haugeberg[7]
7. 24L-Justin Lundeen[3]
8. 7Z-Zayden Braaten[6]
9. 38-Xander Coleman[10]
10. 0-Tom Cummings[12]
11. 100-Jason Berg[11]
12. 84-Joshua Johnson[9]