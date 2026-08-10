Jordan Thomas Wins ESS Feature at Cornwall

CORNWALL, ONT (August 9, 2026) — Jordan Thomas won the Empire Super Sprints feature Sunday night at Corwall Motor Speedway. Alex Therrien, Shawn Donath, Matt Tanner, and Zach Sobotka from 14th starting position rounded out the top five.
Empire Super Sprints
Cornwall Motor Speedway
Cornwall, Ontario
Sunday, August 9, 2026
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 19KC-Mathieu Bardier, 11.330[7]
2. 21-Alex Therrien, 11.556[1]
3. 33-Lacey Hanson, 11.586[5]
4. 28-Jordan Poirier, 11.731[2]
5. M52-Marc Surprenant, 11.988[8]
6. 36-Tomy Moreau, 12.270[6]
7. 22-Gary Drum, 12.402[4]
8. 44-Eric Boisvert, 13.355[3]
Qualifying Flight B (1 Laps)
1. 53-Shawn Donath, 11.221[2]
2. 28F-Davie Franek, 11.295[4]
3. 24-Jeremy Lafleur, 11.375[7]
4. 79-Jordan Thomas, 11.384[1]
5. 38-Zach Sobotka, 11.384[3]
6. 90-Matt Tanner, 11.452[8]
7. 93-Bryan Cloutier, 11.825[6]
8. 13E-Evan Reynolds, 12.219[5]
Qualifying Flight C (1 Laps)
1. 87-Jason Barney, 11.615[4]
2. 12-Alex Bergeron, 11.749[3]
3. 3-Denny Peebles, 11.899[8]
4. 98-Joe Trenca, 11.999[7]
5. 3V-Zach Virkler, 12.412[1]
6. 13T-Trevor Years, 12.555[5]
7. 93L-Guy Gosselin, 13.037[6]
8. 55-Jeffrey Weare, 13.130[2]
ELab Heat Race #1 (8 Laps)
1. 28-Jordan Poirier[1]
2. 19KC-Mathieu Bardier[4]
3. 21-Alex Therrien[3]
4. 33-Lacey Hanson[2]
5. 36-Tomy Moreau[6]
6. 44-Eric Boisvert[8]
7. M52-Marc Surprenant[5]
8. 22-Gary Drum[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 24-Jeremy Lafleur[2]
2. 79-Jordan Thomas[1]
3. 90-Matt Tanner[6]
4. 53-Shawn Donath[4]
5. 38-Zach Sobotka[5]
6. 93-Bryan Cloutier[7]
7. 28F-Davie Franek[3]
8. 13E-Evan Reynolds[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 98-Joe Trenca[1]
2. 87-Jason Barney[4]
3. 3-Denny Peebles[2]
4. 12-Alex Bergeron[3]
5. 13T-Trevor Years[6]
6. 3V-Zach Virkler[5]
7. 55-Jeffrey Weare[8]
8. 93L-Guy Gosselin[7]
A-Main (25 Laps)
1. 79-Jordan Thomas[1]
2. 21-Alex Therrien[4]
3. 53-Shawn Donath[7]
4. 90-Matt Tanner[5]
5. 38-Zach Sobotka[14]
6. 93-Bryan Cloutier[17]
7. 28F-Davie Franek[20]
8. 98-Joe Trenca[3]
9. 3-Denny Peebles[9]
10. 36-Tomy Moreau[13]
11. 13T-Trevor Years[15]
12. 33-Lacey Hanson[12]
13. 44-Eric Boisvert[16]
14. 28-Jordan Poirier[8]
15. 55-Jeffrey Weare[21]
16. 3V-Zach Virkler[18]
17. 93L-Guy Gosselin[24]
18. 24-Jeremy Lafleur[11]
19. 19KC-Mathieu Bardier[6]
20. 12-Alex Bergeron[2]
21. 87-Jason Barney[10]
22. M52-Marc Surprenant[19]
23. 22-Gary Drum[22]
24. 13E-Evan Reynolds[23]