Knoxville Nationals Event Schedule for Sunday, August 9, 2026

All times CDT, schedule subject to change without notice
8:00 AM: Knoxville Raceway Ticket Office Opens
8:00 AM: National Sprint Car Hall of Fame and Museum Opens
1:30 PM: KRCO Trivia in Dyer Hudson Hall & Knoxville Raceway Banner Sale
3:00 PM: Pit Gates Open
5:00 PM: Live Track Side begins on 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com
5:30 PM: Main Grandstand Opens
6:30 PM: Hot Laps begin at Knoxville Raceway
6:30 PM: DIRTvision broadcast begins
7:00 PM: Live audio race coverage from 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com
8:00 PM: Racing Begins at Knoxville Raceway
Post Race – Drivers Press Conference in the Premier Chevy Dealers Fan Pavilion (open to public)
Pose Race Concert “Kick” at the Iowa Lottery Entertainment Stage