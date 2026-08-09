Knoxville Nationals Event Schedule for Sunday, August 9, 2026

_Front Page News, Knoxville Nationals, Knoxville Raceway
Logan Schuchart (1S), Kevin Thomas Jr (19H), Danny Dietrich (48), Brad Sweet (49) and Emerson Axsom (18) (Serena Dalhamer photo)

All times CDT, schedule subject to change without notice

8:00 AM: Knoxville Raceway Ticket Office Opens

8:00 AM: National Sprint Car Hall of Fame and Museum Opens

1:30 PM: KRCO Trivia in Dyer Hudson Hall & Knoxville Raceway Banner Sale

3:00 PM: Pit Gates Open

5:00 PM: Live Track Side begins on 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com

5:30 PM: Main Grandstand Opens

6:30 PM: Hot Laps begin at Knoxville Raceway

6:30 PM: DIRTvision broadcast begins

7:00 PM: Live audio race coverage from 94.3/95.3 KNIA and streaming on kniakrls.com

8:00 PM: Racing Begins at Knoxville Raceway

Post Race – Drivers Press Conference in the Premier Chevy Dealers Fan Pavilion (open to public)

Pose Race Concert “Kick” at the Iowa Lottery Entertainment Stage