DeVault Sweeps GLSS Weekend With Parting Shot at Silver Bullet

OWENDALE, MI (August 8, 2026) — Zane DeVault completed a clean sweep of weekend with the Great Lakes Super Sprints on Saturday by winning the feature event at Silver Bullet Speedway.
DeVault, from Plymouth, Indiana, backed up his victory Friday at I-96 Speedway in Lake Odessa, Michigan by taking the lead from Max Stambaugh on lap eight and holding on through a green/white/checkered finish for the victory.
Stambaugh, Cory Turner, Gregg Dalman, and Daggett rounded out the top five.
With a second place finish Stambaugh extended his lead in the GLSS tour point standings to 82 points over Chase Dunham and his lead in the Michigan point standings by 39 markers over Dustin Daggett.
Great Lakes Super Sprints
Silver Bullet Speedway
Owendale, Michigan
Saturday, August 8, 2026
Ti22 Performance Qualifying
1. 22-Tom Lowe, 14.434[12]
2. 12DD-Darren Dryden, 14.465[14]
3. 49T-Gregg Dalman, 14.674[13]
4. 14-Zane DeVault, 14.838[1]
5. 42-Boston Mead, 14.910[5]
6. 39-Cory Turner, 14.918[21]
7. 71H-Max Stambaugh, 14.986[22]
8. 3A-Mike Astrauskas, 14.999[4]
9. 49-Brian Ruhlman, 14.999[16]
10. 13-Van Gurley Jr, 15.061[3]
11. 85-Dustin Daggett, 15.087[6]
12. 66-Chase Dunham, 15.157[18]
13. 20A-Andy Chehowski, 15.195[2]
14. 6-Ryan Coniam, 15.217[19]
15. 38-Chase Ridenour, 15.222[10]
16. 51-Keith Sheffer, 15.329[11]
17. 27K-Zac Broughman, 15.329[15]
18. 7C-Phil Gressman, 15.378[7]
19. 89-Chris Pobanz, 15.380[9]
20. 31-Jim Girard, 15.949[8]
21. 67-Kevin Martens, 15.953[17]
22. 23-Tank Brakenberry, 16.016[20]
Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14-Zane DeVault[2]
2. 71H-Max Stambaugh[3]
3. 22-Tom Lowe[1]
4. 51-Keith Sheffer[6]
5. 13-Van Gurley Jr[4]
6. 20A-Andy Chehowski[5]
7. 89-Chris Pobanz[7]
8. 23-Tank Brakenberry[8]
Beacon Bridge Markets Heat Race #2 (8 Laps)
1. 42-Boston Mead[2]
2. 85-Dustin Daggett[4]
3. 12DD-Darren Dryden[1]
4. 6-Ryan Coniam[5]
5. 3A-Mike Astrauskas[3]
6. 27K-Zac Broughman[6]
7. 31-Jim Girard[7]
Northwood University Heat Race #3 (8 Laps)
1. 49T-Gregg Dalman[1]
2. 39-Cory Turner[2]
3. 66-Chase Dunham[4]
4. 7C-Phil Gressman[6]
5. 38-Chase Ridenour[5]
6. 49-Brian Ruhlman[3]
7. 67-Kevin Martens[7]
MacAllister CAT Feature (25 Laps)
1. 14-Zane DeVault[1]
2. 71H-Max Stambaugh[2]
3. 39-Cory Turner[3]
4. 49T-Gregg Dalman[4]
5. 85-Dustin Daggett[6]
6. 42-Boston Mead[5]
7. 51-Keith Sheffer[10]
8. 12DD-Darren Dryden[8]
9. 13-Van Gurley Jr[13]
10. 66-Chase Dunham[9]
11. 22-Tom Lowe[7]
12. 38-Chase Ridenour[15]
13. 7C-Phil Gressman[12]
14. 6-Ryan Coniam[11]
15. 20A-Andy Chehowski[16]
16. 49-Brian Ruhlman[18]
17. 3A-Mike Astrauskas[14]
18. 27K-Zac Broughman[17]
19. 89-Chris Pobanz[19]
20. 67-Kevin Martens[21]
21. 31-Jim Girard[20]
22. 23-Tank Brakenberry[22]