Mintz Holds off Dussel for Victory at Fremont

FREMONT, OH (August 8, 2026) — Craig Mintz won the sprint car feature Saturday night at Fremont Speedway, Mintz, from Gibsonburg, Ohio, took the lead from D.J. Foos on lap 21 and held off 16th starting Nate Dussel for the feature victory.
Cap Henry, Bryce Lucuis, and Chris Andrews rounded out the top five.
Bryan Sebetto won the 305 sprint car main event over Foos, Steven Rando, Seth Schneider, and Jamie Miller.
Attica Fremont Championship Series
Fremont Speedway
Fremont, Ohio
Saturday, August 8, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying (2 Laps)
1. 09-Craig Mintz, 12.871[23]
2. 101-Kalib Henry, 12.901[16]
3. 3J-John Jerich, 12.927[4]
4. 16-Gauge Garcia, 12.955[11]
5. 3TJ-Trey Jacobs, 12.968[18]
6. 15C-Chris Andrews, 12.973[24]
7. 3-DJ Foos, 12.974[2]
8. 32-Bryce Lucius, 13.065[20]
9. 49X-Zeth Sabo, 13.068[21]
10. 33W-Cap Henry, 13.084[14]
11. 35-Stuart Brubaker, 13.133[9]
12. 5T-Travis Philo, 13.136[1]
13. 19-TJ Michael, 13.138[7]
14. 1-Nate Dussel, 13.151[12]
15. 00-Thomas Meseraull, 13.181[13]
16. 7M-Brandon Moore, 13.206[10]
17. X-Mike Keegan, 13.231[17]
18. 22M-Dan McCarron, 13.330[15]
19. 5-Kody Brewer, 13.401[22]
20. 38-Leyton Wagner, 13.408[19]
21. 2+-Brian Smith, 13.502[5]
22. 10BR-Jason Blonde, 13.645[3]
23. 16E-Caleb Erwin, 13.740[6]
24. 75-Jerry Dahms, 14.234[8]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 3-DJ Foos[2]
2. 33W-Cap Henry[1]
3. 09-Craig Mintz[4]
4. 16-Gauge Garcia[3]
5. 19-TJ Michael[5]
6. 7M-Brandon Moore[6]
7. 5-Kody Brewer[7]
8. 10BR-Jason Blonde[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 32-Bryce Lucius[2]
2. 101-Kalib Henry[4]
3. 35-Stuart Brubaker[1]
4. X-Mike Keegan[6]
5. 3TJ-Trey Jacobs[3]
6. 1-Nate Dussel[5]
7. 38-Leyton Wagner[7]
8. 16E-Caleb Erwin[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 49X-Zeth Sabo[2]
2. 15C-Chris Andrews[3]
3. 5T-Travis Philo[1]
4. 00-Thomas Meseraull[5]
5. 3J-John Jerich[4]
6. 22M-Dan McCarron[6]
7. 2+-Brian Smith[7]
8. 75-Jerry Dahms[8]
A-Main (30 Laps)
1. 09-Craig Mintz[3]
2. 1-Nate Dussel[16]
3. 3-DJ Foos[2]
4. 33W-Cap Henry[10]
5. 32-Bryce Lucius[5]
6. 15C-Chris Andrews[1]
7. 16-Gauge Garcia[6]
8. 49X-Zeth Sabo[8]
9. 3J-John Jerich[7]
10. 38-Leyton Wagner[20]
11. 19-TJ Michael[14]
12. 00-Thomas Meseraull[13]
13. 5-Kody Brewer[19]
14. 7M-Brandon Moore[17]
15. 10BR-Jason Blonde[22]
16. 35-Stuart Brubaker[11]
17. X-Mike Keegan[15]
18. 22M-Dan McCarron[18]
19. 2+-Brian Smith[21]
20. 75-Jerry Dahms[24]
21. 5T-Travis Philo[12]
22. 101-Kalib Henry[4]
23. 3TJ-Trey Jacobs[9]
24. 16E-Caleb Erwin[23]
Winged 305 Sprint Cars
Qualifying (3 Laps)
1. 8-Bryan Sebetto, 13.749[13]
2. 09-Daniel Hoffman, 13.822[3]
3. 36-Seth Schneider, 13.949[1]
4. 19R-Steve Rando, 14.054[9]
5. 26-Jamie Miller, 14.102[8]
6. 0-Bradley Bateson, 14.172[6]
7. 6-Dustin Dinan, 14.200[19]
8. 29-DJ Foos, 14.266[33]
9. 18-Ben Watson, 14.336[15]
10. 28-Shawn Valenti, 14.358[12]
11. X15-Kasey Ziebold, 14.359[29]
12. 8K-Zach Kramer, 14.409[23]
13. 5JR-Jimmy Mcgrath, 14.417[26]
14. 78-Austin Black, 14.427[5]
15. 1W-Paul Weaver, 14.441[11]
16. 2-Brenden Torok, 14.483[27]
17. 3M-Logan Mongeau, 14.541[22]
18. 13S-Drew Siferd, 14.573[20]
19. 12-Dylan Watson, 14.705[18]
20. 63-Randy Ruble, 14.760[17]
21. 39M-Madden Merrill, 14.876[28]
22. 55-Brice Sleek, 15.002[32]
23. 49I-John Ivy, 15.021[25]
24. 26S-Lee Sommers, 15.021[30]
25. 39T-Trevor St Clair, 15.172[31]
26. 98-Butch Latte, 15.267[2]
27. 24-Andrea Weaver, 15.714[24]
28. 37-Keith Whaley, 16.016[14]
29. 01-Blake Depinet, 16.182[10]
30. 1S-James Saam, 16.706[7]
31. 7H-JT Horn, 19.651[16]
32. 8M-Brandon Weiker, 20.517[4]
33. 54B-Joshua Bortel, 29.741[21]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5JR-Jimmy Mcgrath[1]
2. 8-Bryan Sebetto[4]
3. 26-Jamie Miller[3]
4. 18-Ben Watson[2]
5. 39M-Madden Merrill[6]
6. 3M-Logan Mongeau[5]
7. 39T-Trevor St Clair[7]
8. 54B-Joshua Bortel[9]
9. 01-Blake Depinet[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 28-Shawn Valenti[2]
2. 09-Daniel Hoffman[4]
3. 0-Bradley Bateson[3]
4. 13S-Drew Siferd[5]
5. 78-Austin Black[1]
6. 98-Butch Latte[7]
7. 55-Brice Sleek[6]
8. 1S-James Saam[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 1W-Paul Weaver[1]
2. 6-Dustin Dinan[3]
3. X15-Kasey Ziebold[2]
4. 36-Seth Schneider[4]
5. 49I-John Ivy[6]
6. 12-Dylan Watson[5]
7. 24-Andrea Weaver[7]
8. 7H-JT Horn[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 29-DJ Foos[3]
2. 2-Brenden Torok[1]
3. 19R-Steve Rando[4]
4. 63-Randy Ruble[5]
5. 8K-Zach Kramer[2]
6. 26S-Lee Sommers[6]
7. 37-Keith Whaley[7]
8. 8M-Brandon Weiker[8]
B-Main (10 Laps)
1. 3M-Logan Mongeau[1]
2. 26S-Lee Sommers[3]
3. 12-Dylan Watson[2]
4. 39T-Trevor St Clair[6]
5. 98-Butch Latte[5]
6. 55-Brice Sleek[4]
7. 24-Andrea Weaver[7]
8. 1S-James Saam[9]
9. 37-Keith Whaley[8]
10. 01-Blake Depinet[11]
11. 8M-Brandon Weiker[12]
12. 7H-JT Horn[10]
13. 54B-Joshua Bortel[13]
A-Main (25 Laps)
1. 8-Bryan Sebetto[6]
2. 29-DJ Foos[1]
3. 19R-Steve Rando[4]
4. 36-Seth Schneider[3]
5. 26-Jamie Miller[2]
6. 09-Daniel Hoffman[5]
7. 49I-John Ivy[20]
8. 5JR-Jimmy Mcgrath[10]
9. 2-Brenden Torok[14]
10. 0-Bradley Bateson[8]
11. 6-Dustin Dinan[7]
12. 18-Ben Watson[11]
13. 13S-Drew Siferd[17]
14. 1W-Paul Weaver[13]
15. 63-Randy Ruble[18]
16. 39M-Madden Merrill[19]
17. X15-Kasey Ziebold[12]
18. 3M-Logan Mongeau[21]
19. 78-Austin Black[16]
20. 8K-Zach Kramer[15]
21. 39T-Trevor St Clair[24]
22. 12-Dylan Watson[23]
23. 28-Shawn Valenti[9]
24. 26S-Lee Sommers[22]