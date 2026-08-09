Pretorius Wins BOSS Feature at Montpelier

MONTPELIER, IN (August 8 2026) — Zack Pretorious won the Buckeye Outlaw Sprint Series main event Saturday at the Montpelier Motor Speedway. Pretorius led all 25-laps of the feature event for the victory over Jakeb Boxell, Brandon Mattox, Trey Osborne, and Beau Brandon.
Montpelier Motor Speedway
Montpelier, Indiana
Saturday, August 8, 2026
Buckeye Outlaw Sprint Series
Qualifying Flight A
1. 54-Jakeb Boxell, 14.522[1]
2. 6T-Trey Osborne, 14.918[7]
3. 24L-Lee Underwood, 14.985[4]
4. 1H-Korbyn Hayslett, 15.123[10]
5. 49-Austin Cory, 15.202[5]
6. 33M-Mike Miller, 15.382[6]
7. 22-Brian Heitkamp, 15.559[3]
8. 24X-Levi Winget, 15.742[2]
9. 73-Blake Vermillion, 15.926[8]
10. 37-Dave Gross, 18.069[9]
Qualifying Flight B
1. 76S-Parker Frederickson, 15.224[5]
2. 19-Matt Cooley, 15.349[4]
3. 23D-Bryce Dues, 15.400[10]
4. 16-Jackson Slone, 15.794[9]
5. 6W-Chad Wilson, 15.814[3]
6. 18-Landon Butler, 15.939[8]
7. 94-Jacob Stickle, 16.037[6]
8. 61-Aidan Salisbury, 16.398[1]
9. 122-Justin Walls, 16.655[2]
10. 57B-Billy Briscoe, 17.621[7]
Qualifying Flight C
1. 9Z-Zack Pretorius, 15.220[7]
2. 21-Anton Hernandez, 15.472[4]
3. 57-Jack Hoyer, 15.590[5]
4. 71-Stratton Briggs, 15.866[9]
5. 2B-Caleb Shietze, 15.937[10]
6. 97-Austin Nigh, 15.995[2]
7. 11-Scotty Weir, 16.199[6]
8. 42AU-Matt Michelson, 16.455[8]
9. 21B-Ryan Barr, 16.621[1]
DNS: 44-Tom Davies
Qualifying Flight D
1. 1-Rylan Gray, 15.436[9]
2. 28-Brandon Mattox, 15.637[2]
3. 5-Jesse Vermillion, 15.872[5]
4. 21BB-Beau Brandon, 15.935[7]
5. 06-Alex Watson, 15.949[8]
6. 39-Matt Goodnight, 16.002[3]
7. 32M-Derek Hastings, 16.380[1]
8. 11A-Abby Hohlbein, 16.383[4]
9. 3L-Mike Landis, 16.517[6]
B-Main (10 Laps)
1. 21-Anton Hernandez[4]
2. 97-Austin Nigh[8]
3. 1H-Korbyn Hayslett[9]
4. 11-Scotty Weir[2]
5. 73-Blake Vermillion[1]
6. 21B-Ryan Barr[6]
7. 24X-Levi Winget[5]
8. 49-Austin Cory[3]
9. 42AU-Matt Michelson[10]
10. 22-Brian Heitkamp[7]
11. 37-Dave Gross[11]
DNS: 44-Tom Davies
B-Main 2 (10 Laps)
1. 39-Matt Goodnight[4]
2. 11A-Abby Hohlbein[2]
3. 3L-Mike Landis[8]
4. 19-Matt Cooley[3]
5. 61-Aidan Salisbury[7]
6. 32M-Derek Hastings[6]
7. 23D-Bryce Dues[1]
8. 122-Justin Walls[9]
9. 18-Landon Butler[5]
DNS: 57B-Billy Briscoe
DNS: 06-Alex Watson
A-Main (25 Laps)
1. 9Z-Zack Pretorius[2]
2. 54-Jakeb Boxell[4]
3. 28-Brandon Mattox[3]
4. 6T-Trey Osborne[7]
5. 21BB-Beau Brandon[6]
6. 1-Rylan Gray[12]
7. 33M-Mike Miller[13]
8. 21-Anton Hernandez[17]
9. 57-Jack Hoyer[8]
10. 2B-Caleb Shietze[11]
11. 1H-Korbyn Hayslett[21]
12. 97-Austin Nigh[19]
13. 6W-Chad Wilson[1]
14. 16-Jackson Slone[5]
15. 24L-Lee Underwood[9]
16. 71-Stratton Briggs[15]
17. 94-Jacob Stickle[14]
18. 39-Matt Goodnight[18]
19. 11A-Abby Hohlbein[20]
20. 5-Jesse Vermillion[16]
21. 3L-Mike Landis[22]
22. 76S-Parker Frederickson[10]