Hartlaub Wins at Port Royal

PORT ROYAL, PA (August 8, 2026) — Kody Hartlaub won the main event for the sprint cars Saturday night at Port Royal Speedway. Hartlaub led all 25-laps in route to the victory over 11th starting Lance Dewease, Nash Ely, Matt Campbell, and Owen Dimm.
Tyler Erdley won the PA Sprint Series main event.
Port Royal Speedway
Port Royal, Pennsylvania
Saturday, August 8, 2026
Winged 410 Sprint Cars
410 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 22E-Nash Ely[1]
2. 5K-Jake Karklin[2]
3. 22-Doug Hammaker[4]
4. 12J-Derek Hauck[3]
5. 10X-Ryan Smith[7]
6. 33W-Michael Walter[5]
7. 17B-Steve Buckwalter[8]
8. 28-Tyler Brehm[9]
9. 7-Chris Smith[6]
410 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 17D-Owen Dimm[1]
2. 55-Logan Wagner[6]
3. 55M-Domenic Melair[7]
4. 39-Lucas Wolfe[9]
5. 67-Justin Whittall[5]
6. 47K-Kody Lehman[2]
7. 99-Devin Adams[8]
8. 71-Logan Rumsey[3]
9. 11Z-Zach Newlin[4]
410 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 20-Ryan Taylor[1]
2. 77-Kody Hartlaub[2]
3. 10C-Matt Campbell[4]
4. 66-Ryan Newton[7]
5. 35S-Jason Shultz[6]
6. 11-TJ Stutts[8]
7. 88J-Joey Amantea[3]
8. 2C-Cory Thornton[5]
9. 2A-Todd Allen[9]
410 Heat Race #4 (8 Laps)
1. 8-Lance Dewease[2]
2. 27-Troy Wagaman Jr[4]
3. 17-Mark Smith[5]
4. 27S-Dylan Cisney[7]
5. 10-Jake Waters[6]
6. 35-Buddy Schweibinz[3]
DNS: D57-Jeff Miller
DNS: 11T-Mike Thompson
410 B-Main (10 Laps)
1. 33W-Michael Walter[1]
2. 11-TJ Stutts[3]
3. 47K-Kody Lehman[2]
4. 17B-Steve Buckwalter[5]
5. 71-Logan Rumsey[9]
6. 99-Devin Adams[6]
7. 28-Tyler Brehm[8]
8. 88J-Joey Amantea[7]
9. 2A-Todd Allen[13]
10. 7-Chris Smith[11]
11. 2C-Cory Thornton[10]
12. 11Z-Zach Newlin[12]
13. 35-Buddy Schweibinz[4]
14. 11T-Mike Thompson[14]
15. D57-Jeff Miller[15]
410 A-Main (25 Laps)
1. 77-Kody Hartlaub[1]
2. 8-Lance Dewease[11]
3. 22E-Nash Ely[4]
4. 10C-Matt Campbell[2]
5. 17D-Owen Dimm[3]
6. 55-Logan Wagner[12]
7. 67-Justin Whittall[18]
8. 55M-Domenic Melair[6]
9. 17-Mark Smith[5]
10. 5K-Jake Karklin[7]
11. 27-Troy Wagaman Jr[10]
12. 33W-Michael Walter[21]
13. 22-Doug Hammaker[9]
14. 12J-Derek Hauck[13]
15. 11-TJ Stutts[22]
16. 20-Ryan Taylor[8]
17. 66-Ryan Newton[15]
18. 10X-Ryan Smith[17]
19. 35S-Jason Shultz[19]
20. 47K-Kody Lehman[23]
21. 27S-Dylan Cisney[16]
22. 10-Jake Waters[20]
23. 39-Lucas Wolfe[14]
24. 17B-Steve Buckwalter[24]
PA Sprint Series
305 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 0Z-Zach Rhodes[4]
2. 36-Mike Melair[1]
3. 07-Landon Tressler[3]
4. 98-Croix Beasom[2]
5. 89D-Chris Dolan[9]
6. 61D-Cole Dewease[7]
7. 7-Drew Young[6]
8. 90-Ken Duke Jr[8]
9. 61B-Brady Beavers[5]
10. 1J-Reece Raudabaugh[10]
305 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 97-Kenny Heffner[2]
2. 5V-Braeden Varner[3]
3. 25H-Chris Meleason[4]
4. 46-Mike Alleman[5]
5. 32B-Ethan Beasom[1]
6. 42-Jim Pattock[10]
7. 39-Braydon Frack[6]
8. 80-Dave Wickham[9]
9. 21C-Jarrett Cavalet[7]
10. 7H-Kyle Hart[8]
305 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 2-Erin Statler[4]
2. 85-Tyler Schell[1]
3. 4J-Jacob Gomola[3]
4. 11E-Tyler Erdley[5]
5. 25-Dustin Young[6]
6. 21-Andrew Boyer[2]
7. 88-Fred Arnold[9]
8. 11M-Mikell McGee[8]
9. 53W-Jimmy White[7]
10. 4JR-Jaxon Raudabaugh[10]
305 B-Main (8 Laps)
1. 7-Drew Young[1]
2. 90-Ken Duke Jr[4]
3. 39-Braydon Frack[2]
4. 21C-Jarrett Cavalet[8]
5. 11M-Mikell McGee[6]
6. 88-Fred Arnold[3]
7. 1J-Reece Raudabaugh[10]
8. 53W-Jimmy White[9]
9. 80-Dave Wickham[5]
10. 61B-Brady Beavers[7]
11. 7H-Kyle Hart[11]
12. 4JR-Jaxon Raudabaugh[12]
305 A-Main (20 Laps)
1. 11E-Tyler Erdley[2]
2. 0Z-Zach Rhodes[6]
3. 97-Kenny Heffner[8]
4. 85-Tyler Schell[1]
5. 4J-Jacob Gomola[9]
6. 07-Landon Tressler[5]
7. 2-Erin Statler[3]
8. 46-Mike Alleman[7]
9. 61D-Cole Dewease[16]
10. 25H-Chris Meleason[4]
11. 5V-Braeden Varner[10]
12. 89D-Chris Dolan[13]
13. 36-Mike Melair[12]
14. 98-Croix Beasom[11]
15. 90-Ken Duke Jr[20]
16. 25-Dustin Young[15]
17. 42-Jim Pattock[17]
18. 11M-Mikell McGee[23]
19. 7-Drew Young[19]
20. 21-Andrew Boyer[18]
21. 39-Braydon Frack[21]
22. 88-Fred Arnold[24]
23. 32B-Ethan Beasom[14]
24. 21C-Jarrett Cavalet[22]