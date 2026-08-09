Keegan Weese Wins Outlaw 350 SuperModified Sprint Series Feature at the Level Pebble

FLAT ROCK, MI (August 8, 2026) — Keegan Weese won the Outlaw 350 SuperModified Sprint Series feature Saturday night at Flat Rock Speedway. Weese took the lead on lap seven from Cody Gallogly for the victory. Gallogly, A.J. Lesicki, Clayton Karl, and Chase Wiggins rounded out the top five.
Outlaw 350 SuperModified Sprint Series
Flat Rock Speedway
Flat Rock, Michigan
Saturday, August 8, 2026
Feature:
1. 7-Keegan Weese
2. 57-Cody Gallogly
3. 42-AJ Lesiecki
4. 69-Clayton Karl
5. 22 Chase Wiggins
6. 27-Danny Shirey
7. 1H-Hunter Young
8. 11-Kenny Sharp
9. 12-Frank Neill
10. 40-Sawyer Stout
11. 49-Sam Stout
12. 73-Keven Shirey
13. 5-Andrew Buchanan
14. 46-JJ Henes
15. 07-Todd Buchanan