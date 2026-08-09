Feature Winners: Saturday, August 8, 2026

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Logan Schuchart. (Mark Funderburk Photo)
Logan Schuchart. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
34 Raceway West Burlington, IA USA Winged 305 Sprint Cars Braxton Flatt
ABC Raceway Ashland, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Brett Peterson
Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Logan Domagala
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Rained Out
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA Mid-Atlantic Sprint Series Jared Kreider
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA North East Wingless Sprints Stan Ploski III
Brockville Ontario Speedway Brockville, ONT CAN Empire Super Sprints Rained Out
Cirtrus County Speedway Iverness, FL USA Southern Sprint Car Series Rained Out
Cotton Bowl Speedway Paige, TX USA Southern United Sprints Nathan Moore
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA United Sprint League Brett Wilson
Deming Speedway Everson, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Alex Peck
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Corbin Erickson
Flat Rock Speedway Flat Rock, MI USA 350 Outlaw Supermodified/Sprint Series Keegan Weese
Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS 305 Sprint Cars Johnny Auxter Days Bryan Sebetto
Fremont Speedway Fremont, OH USA AFCS 410 Sprint Cars Johnny Auxter Days Craig Mintz
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Colton Heath
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged Sportsman Sprints David Greene
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA Extreme Outlaw Midget Car Series Ironman 55 Karter Sarff
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA World of Outlaws Ironman 55 Logan Schuchart
I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars John Lambertz
Iowa Speedway Newton, IA USA USAC Silver Crown Series C.J. Leary
Jackson Motor Speedway Perkinston, MS USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Brad Bowden
Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Winged 305 Sprint Cars Jeb Sessums
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA ASCS National Tour 360 Knoxville Nationals Ryan Timms
Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Lawton Speedway Lawton, OK USA Winged 305 Sprint Cars Jeremy Allen
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out
Lincoln Speedway Abbottstown, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Rained Out
Marysville Raceway Marysville, CA USA Winged Crate Sprint Cars Rained Out
McLean County Speedway Underwood, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Coal Country Classic Jeremy Lizakowski
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA RUSH Sprint Car Series Rained Out
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Monadnock Speedway Winchester, NH USA 350 Super Modified Atlantic Charter Rusty Pollard
Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Buckeye Outlaw Sprint Series Zack Pretorious
Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Luke Hall
Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Rained Out
Oswego Speedway Oswego, NY USA ISMA/MSA Supermodifieds Rained Out
Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Rained Out
Paradise Speedway Maui, HI USA Non-Wing Sprint Cars Peter Belford III
Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Ricky Lewis
Paragon Speedway Paragon, IN USA Winged 305 Sprint Cars Cole Parker
Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Western Midget Racing Tom Manning Memorial Logan Mitchell
Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Wingless Sprints David Lindt Jr.
Placerville Speedway Placerville, CA USA Winged 360 Sprint Cars Chance Grastly
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Ben Schmidt
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Tyler Erdley
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Kody Hartlaub
Santa Maria Speedway Nipomo, CA USA Ultimate Sprint Car Series Caden Sarle
Santa Maria Speedway Nipomo, CA USA Winged 305 Sprint Cars Davey Pombo
Senoia Raceway Senoia, GA USA United Sprint Car Series Jadan Bowling
Silver Bullet Speedway Owendale, MI USA Great Lakes Super Sprints Zane DeVault
Stateline Speedway Jamestown, NY USA All Star Circuit of Champions Rained Out
Stateline Speedway Post Falls, ID USA Inland Wing Sprints Adam Smith
Stockton 99 Speedway Stockton, CA USA NCMA Sprint Car Series Tony Hunt
Wayne County Speedway Orrville, OH USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
West Virginia Motor Speedway Mineral Wells, WV USA FAST on Dirt Rained Out
Whittemore Speedway Whittemore, MI USA Tri-State Sprints Joe Ligouri
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged 410 Sprint Cars Travis Arenz
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Winged Crate Sprint Cars Tommy Sexton
Wilmot Raceway Wilmot, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Eric Wilke
Wiscasset Speedway Wiscasset, ME USA NEMA Lites Iron Mike Scrivani Memorial Randy Cabral
Wiscasset Speedway Wiscasset, ME USA NEMA Midgets Avery Stoehr