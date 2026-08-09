Feature Winners: Saturday, August 8, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|34 Raceway
|West Burlington, IA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Braxton Flatt
|ABC Raceway
|Ashland, WI
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|
|Brett Peterson
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Logan Domagala
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|
|Rained Out
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|
|Jared Kreider
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|USA
|North East Wingless Sprints
|
|Stan Ploski III
|Brockville Ontario Speedway
|Brockville, ONT
|CAN
|Empire Super Sprints
|
|Rained Out
|Cirtrus County Speedway
|Iverness, FL
|USA
|Southern Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Cotton Bowl Speedway
|Paige, TX
|USA
|Southern United Sprints
|
|Nathan Moore
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|United Sprint League
|
|Brett Wilson
|Deming Speedway
|Everson, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Alex Peck
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Corbin Erickson
|Flat Rock Speedway
|Flat Rock, MI
|USA
|350 Outlaw Supermodified/Sprint Series
|
|Keegan Weese
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|AFCS 305 Sprint Cars
|Johnny Auxter Days
|Bryan Sebetto
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|AFCS 410 Sprint Cars
|Johnny Auxter Days
|Craig Mintz
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Colton Heath
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprints
|
|David Greene
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|Extreme Outlaw Midget Car Series
|Ironman 55
|Karter Sarff
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|World of Outlaws
|Ironman 55
|Logan Schuchart
|I-90 Speedway
|Hartford, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|John Lambertz
|Iowa Speedway
|Newton, IA
|USA
|USAC Silver Crown Series
|
|C.J. Leary
|Jackson Motor Speedway
|Perkinston, MS
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Brad Bowden
|Kennedale Speedway Park
|Kennedale, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jeb Sessums
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|ASCS National Tour
|360 Knoxville Nationals
|Ryan Timms
|Land of Legends Raceway
|Canandaigua, NY
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Lawton Speedway
|Lawton, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jeremy Allen
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Lincoln Speedway
|Abbottstown, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Marysville Raceway
|Marysville, CA
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Rained Out
|McLean County Speedway
|Underwood, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|Coal Country Classic
|Jeremy Lizakowski
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Monadnock Speedway
|Winchester, NH
|USA
|350 Super Modified Atlantic Charter
|
|Rusty Pollard
|Montpelier Motor Speedway
|Montpelier, IN
|USA
|Buckeye Outlaw Sprint Series
|
|Zack Pretorious
|Montpelier Motor Speedway
|Montpelier, IN
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Luke Hall
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|350 Supermodifieds
|
|Rained Out
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|ISMA/MSA Supermodifieds
|
|Rained Out
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|Small Block Supermodifieds
|
|Rained Out
|Paradise Speedway
|Maui, HI
|USA
|Non-Wing Sprint Cars
|
|Peter Belford III
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Ricky Lewis
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Cole Parker
|Petaluma Speedway
|Petaluma, CA
|USA
|Western Midget Racing
|Tom Manning Memorial
|Logan Mitchell
|Petaluma Speedway
|Petaluma, CA
|USA
|Wingless Sprints
|
|David Lindt Jr.
|Placerville Speedway
|Placerville, CA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Chance Grastly
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Ben Schmidt
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Tyler Erdley
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Kody Hartlaub
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|USA
|Ultimate Sprint Car Series
|
|Caden Sarle
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Davey Pombo
|Senoia Raceway
|Senoia, GA
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Jadan Bowling
|Silver Bullet Speedway
|Owendale, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Zane DeVault
|Stateline Speedway
|Jamestown, NY
|USA
|All Star Circuit of Champions
|
|Rained Out
|Stateline Speedway
|Post Falls, ID
|USA
|Inland Wing Sprints
|
|Adam Smith
|Stockton 99 Speedway
|Stockton, CA
|USA
|NCMA Sprint Car Series
|
|Tony Hunt
|Wayne County Speedway
|Orrville, OH
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|West Virginia Motor Speedway
|Mineral Wells, WV
|USA
|FAST on Dirt
|
|Rained Out
|Whittemore Speedway
|Whittemore, MI
|USA
|Tri-State Sprints
|
|Joe Ligouri
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Travis Arenz
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Tommy Sexton
|Wilmot Raceway
|Wilmot, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|
|Eric Wilke
|Wiscasset Speedway
|Wiscasset, ME
|USA
|NEMA Lites
|Iron Mike Scrivani Memorial
|Randy Cabral
|Wiscasset Speedway
|Wiscasset, ME
|USA
|NEMA Midgets
|
|Avery Stoehr