Ricky Lewis Picks Up Second Feature Win of the Weekend at Paragon

PARAGON, IN (August 8 2026) — Ricky Lewis picked up his second feature victory of the weekend Saturday night at Paragon Speedway. Backing up his win Friday during the Kevin Huntley Memorial at Bloomington Speedway, Lewis look the lead from Jordan Kinser with two laps to go for the feature win. Kinser, Jadon Rogers, Cameron La Rose, and Hunter Maddox rounded out the top five.
Cole Parker passed Brenden McGlouthlin on lap 17 to win the Indiana RaceSaver Sprint Car feature over Dean Barnes, McGlothlin, Dillan Baldwin, and Maddox.
Paragon Speedway
Paragon, Indiana
Saturday, August 8, 2026
Non-Wing 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A (3 Laps)
1. 47-Jake Swanson, 15.233[3]
2. 57R-David Gasper, 15.527[9]
3. 8-Michael Clark, 15.721[1]
4. 34T-Cody Trammell, 15.832[6]
5. 06-Mike Larrison, 15.893[7]
6. 4C-Daylan Chambers, 16.140[8]
7. 33-Jesse Miller, 16.900[2]
8. 3KB-Jacob Brown, 16.900[4]
9. 7W-Rick Wilson, 16.900[5]
Qualifying Flight B (3 Laps)
1. 14-Jadon Rogers, 15.322[7]
2. 16K-Colin Parker, 15.359[1]
3. 24P-Max Adams, 15.452[5]
4. 22-Brandon Spencer, 15.523[8]
5. I1-Ivan Glotzbach, 15.682[6]
6. 33S-Jake Scott, 15.802[2]
7. 83-Carl Rhuebottom, 16.081[3]
8. 97NK-Nolan Kiefer, 17.013[9]
9. 6S-Josh Cunningham, 17.013[4]
Qualifying Flight C (3 Laps)
1. 44-Todd Hobson, 15.177[8]
2. 24M-Hunter Maddox, 15.301[3]
3. 13P-Cameron La Rose, 15.464[9]
4. 17-Bryce Andrews, 15.752[2]
5. 10G-Gabriel Gilbert, 15.918[4]
6. 33$-Shane O’Banion, 15.939[7]
7. 24-Mason Giddens, 15.964[1]
8. 9-Jim Tribby, 16.023[5]
9. 83B-Jeff Beasley, 16.165[6]
Qualifying Flight D (3 Laps)
1. 63-Cale Coons, 15.304[4]
2. 75-Jordan Kinser, 15.443[3]
3. 41-Ricky Lewis, 15.849[8]
4. 5-James Turnbull, 16.073[2]
5. 27K-Reed Miller, 16.243[9]
6. 44H-David Hair, 16.350[1]
7. 67L-Josh Lane, 16.615[5]
8. 43-Owen Barr, 16.693[6]
9. 2-Evan Mosley, 16.693[7]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 57R-David Gasper[3]
2. 47-Jake Swanson[4]
3. 34T-Cody Trammell[1]
4. 8-Michael Clark[2]
5. 4C-Daylan Chambers[6]
6. 06-Mike Larrison[5]
7. 33-Jesse Miller[7]
8. 7W-Rick Wilson[9]
DNS: 3KB-Jacob Brown
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 14-Jadon Rogers[4]
2. 22-Brandon Spencer[1]
3. 24P-Max Adams[2]
4. 16K-Colin Parker[3]
5. I1-Ivan Glotzbach[5]
6. 33S-Jake Scott[6]
7. 97NK-Nolan Kiefer[8]
8. 83-Carl Rhuebottom[7]
9. 6S-Josh Cunningham[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 13P-Cameron La Rose[2]
2. 24M-Hunter Maddox[3]
3. 44-Todd Hobson[4]
4. 17-Bryce Andrews[1]
5. 10G-Gabriel Gilbert[5]
6. 24-Mason Giddens[7]
7. 9-Jim Tribby[8]
8. 33$-Shane O’Banion[6]
9. 83B-Jeff Beasley[9]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 41-Ricky Lewis[2]
2. 75-Jordan Kinser[3]
3. 63-Cale Coons[4]
4. 2-Evan Mosley[9]
5. 27K-Reed Miller[5]
6. 67L-Josh Lane[7]
7. 44H-David Hair[6]
8. 43-Owen Barr[8]
DNS: 5-James Turnbull
Feature (25 Laps)
1. 41-Ricky Lewis[6]
2. 75-Jordan Kinser[3]
3. 14-Jadon Rogers[4]
4. 13P-Cameron La Rose[7]
5. 24M-Hunter Maddox[8]
6. 47-Jake Swanson[5]
7. 63-Cale Coons[12]
8. 44-Todd Hobson[11]
9. 33S-Jake Scott[19]
10. 57R-David Gasper[2]
11. 22-Brandon Spencer[1]
12. 16K-Colin Parker[14]
13. 8-Michael Clark[13]
14. 27K-Reed Miller[18]
15. 17-Bryce Andrews[15]
16. 24P-Max Adams[10]
17. 2-Evan Mosley[16]
18. 34T-Cody Trammell[9]
19. 10G-Gabriel Gilbert[20]
20. 4C-Daylan Chambers[17]
Semi-Feature (12 Laps)
1. 4C-Daylan Chambers[1]
2. 27K-Reed Miller[4]
3. 33S-Jake Scott[6]
4. 10G-Gabriel Gilbert[3]
5. 24-Mason Giddens[7]
6. 33$-Shane O’Banion[15]
7. 44H-David Hair[12]
8. 67L-Josh Lane[8]
9. 9-Jim Tribby[11]
10. 83-Carl Rhuebottom[14]
11. 06-Mike Larrison[5]
12. 97NK-Nolan Kiefer[10]
13. 83B-Jeff Beasley[19]
14. 6S-Josh Cunningham[18]
15. 43-Owen Barr[16]
16. I1-Ivan Glotzbach[2]
17. 33-Jesse Miller[9]
DNS: 7W-Rick Wilson
DNS: 3KB-Jacob Brown
Indiana RaceSaver Sprint Cars
Qualifying Flight A (3 Laps)
1. 17B-Dean Barnes, 15.190[4]
2. 3C-Hunter Maddox, 15.297[2]
3. 22M-Makenzie Hieston, 15.508[3]
4. 11R-Blayne Ridgley, 15.648[6]
5. 11M-Kayla Martin, 15.873[1]
6. 00H-Michael Helterbran, 15.879[8]
7. 13C-Joshua Cevela, 15.998[5]
8. 41M-Dirk McGuyer, 16.557[7]
Qualifying Flight B (5 Laps)
1. 67B-Dillan Baldwin, 15.327[8]
2. 14M-Brenden McGlothlin, 15.498[4]
3. 14BC-Kanon Posey, 15.690[3]
4. 23T-Ashton Thompson, 15.735[7]
5. 36M-Barry Miller, 15.840[2]
6. 84-Noah Luzzi, 16.099[1]
7. 12-Bob Shutt, 16.299[5]
8. 21RB-Cody Broughton, 16.353[6]
Qualifying Flight C (3 Laps)
1. 23F-Cole Parker, 15.385[8]
2. 22H-Rod Henning, 15.558[4]
3. 56R-Ryan Myers, 15.586[1]
4. 39-Justin Mathews, 15.736[6]
5. 5M-Matthew McDonald, 15.753[2]
6. 92-Jake Beck, 15.785[3]
7. 39H-Evan Hammond, 15.849[7]
8. 24-Luke Neumann, 17.754[5]
Qualifying Flight D (3 Laps)
1. 14-Ethan Barrow, 15.278[8]
2. 93-Jordan Welch, 15.500[1]
3. 11V-Jonathan Vennard, 15.525[4]
4. 83-Carson Dillion, 15.725[2]
5. 45-Eric Perrott, 16.211[6]
6. 55-Dustin Bauer, 16.556[3]
7. 13-Tyson Lady, 16.741[7]
8. 77-Kevin Cook, 18.249[5]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 17B-Dean Barnes[1]
2. 3C-Hunter Maddox[2]
3. 11M-Kayla Martin[5]
4. 22M-Makenzie Hieston[3]
5. 13C-Joshua Cevela[7]
6. 41M-Dirk McGuyer[8]
7. 11R-Blayne Ridgley[4]
8. 00H-Michael Helterbran[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 67B-Dillan Baldwin[1]
2. 14M-Brenden McGlothlin[2]
3. 14BC-Kanon Posey[3]
4. 23T-Ashton Thompson[4]
5. 84-Noah Luzzi[6]
6. 12-Bob Shutt[7]
7. 21RB-Cody Broughton[8]
8. 36M-Barry Miller[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 23F-Cole Parker[1]
2. 22H-Rod Henning[2]
3. 39-Justin Mathews[4]
4. 5M-Matthew McDonald[5]
5. 92-Jake Beck[6]
6. 56R-Ryan Myers[3]
7. 39H-Evan Hammond[7]
8. 24-Luke Neumann[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 14-Ethan Barrow[1]
2. 93-Jordan Welch[2]
3. 83-Carson Dillion[4]
4. 45-Eric Perrott[5]
5. 13-Tyson Lady[7]
6. 55-Dustin Bauer[6]
7. 77-Kevin Cook[8]
8. 11V-Jonathan Vennard[3]
B-Main (12 Laps)
1. 56R-Ryan Myers[7]
2. 13-Tyson Lady[4]
3. 11R-Blayne Ridgley[9]
4. 84-Noah Luzzi[2]
5. 39H-Evan Hammond[11]
6. 00H-Michael Helterbran[13]
7. 12-Bob Shutt[6]
8. 36M-Barry Miller[14]
9. 13C-Joshua Cevela[1]
10. 41M-Dirk McGuyer[5]
11. 21RB-Cody Broughton[10]
12. 55-Dustin Bauer[8]
13. 24-Luke Neumann[15]
14. 77-Kevin Cook[12]
15. 92-Jake Beck[3]
16. 11V-Jonathan Vennard[16]
A-Main (25 Laps)
1. 23F-Cole Parker[4]
2. 17B-Dean Barnes[5]
3. 14M-Brenden McGlothlin[2]
4. 67B-Dillan Baldwin[7]
5. 3C-Hunter Maddox[8]
6. 56R-Ryan Myers[17]
7. 5M-Matthew McDonald[15]
8. 22H-Rod Henning[1]
9. 39-Justin Mathews[11]
10. 11R-Blayne Ridgley[19]
11. 23T-Ashton Thompson[14]
12. 11M-Kayla Martin[9]
13. 83-Carson Dillion[12]
14. 13-Tyson Lady[18]
15. 45-Eric Perrott[16]
16. 14BC-Kanon Posey[10]
17. 14-Ethan Barrow[6]
18. 93-Jordan Welch[3]
19. 84-Noah Luzzi[20]
20. 22M-Makenzie Hieston[13]