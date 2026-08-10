Larson Wins the Capitani Classic for the Second Time

KNOXVILLE, IA (August 9, 2026) – For the second time in his storied career Kyle Larson won the feature event during the Avanti Windows and Doors Capitani Classic presented by Great Southern Bank.
After racing with the NASCAR Cup Series at nearby Iowa Speedway, Larson was able to run down David Gravel through slower traffic and take the lead on lap 17 and held off Rico Abreu after a late race restart for the victory.
Gravel led the 16 laps from the pole position until Larson caught him in slower traffic and drove by him for the lead. On lap 22 Rico Abreu dropped Gravel back to the second position and was setting out after Larson for the lead when a red flag came out for Buddy Kofoid getting upside down along with Tyler Courtney and Kaleb Johnson involved in the incident. All drivers walked away from the crash but were unable to continue.
After the red flag Larson was never seriously challenged, building up a .0743 second advantage over Abreu and Gravel at the finish. Aaron Reutzel and Austin McCarl rounded out the top five.
Avanti Windows and Doors Capitani Classic presented by Great Southern Bank
Knoxville Raceway
Knoxville, Iowa
Sunday, August 9, 2026
Qualifying Flight A
1. 2-David Gravel, 15.205[4]
2. 88W-Austin McCarl, 15.279[28]
3. 87-Aaron Reutzel, 15.280[31]
4. 71-Parker Price Miller, 15.331[29]
5. 27A-Emerson Axsom, 15.384[23]
6. 77-Giovanni Scelzi, 15.411[2]
7. 23D-Chase Dietz, 15.413[37]
8. 14-Corey Day, 15.463[30]
9. 5-Brenham Crouch, 15.472[16]
10. 10-Ryan Timms, 15.480[10]
11. 19HM-Kaleb Johnson, 15.560[21]
12. 7BC-Tyler Courtney, 15.566[12]
13. 12X-Landon Crawley, 15.588[5]
14. 09-Matt Juhl, 15.617[8]
15. 13-Tanner Holmes, 15.619[9]
16. 16C-Skylar Gee, 15.623[3]
17. 83-Michael Kofoid, 15.628[41]
18. 4-Kasey Kahne, 15.641[27]
19. 9P-Daison Pursley, 15.661[17]
20. 44-Chris Martin, 15.675[14]
21. 9R-Chase Randall, 15.694[33]
22. 55-Kerry Madsen, 15.700[35]
23. 2K-Lynton Jeffrey, 15.714[15]
24. 1TZ-Tasker Phillips, 15.729[13]
25. 3P-Sawyer Phillips, 15.770[34]
26. 42-Sye Lynch, 15.785[18]
27. 28-Jace Park, 15.787[42]
28. 121-RJ Johnson, 15.792[36]
29. 51-Steven Snyder Jr, 15.792[38]
30. 26R-Levi Hillier, 15.819[1]
31. 17-Spencer Bayston, 15.885[43]
32. 2C-Cole Macedo, 15.929[39]
33. 27B-Garrett Benson, 15.936[20]
34. 2M-JJ Hickle, 15.943[6]
35. 19H-Joel Myers Jr, 15.992[32]
36. 22-Riley Goodno, 16.044[22]
37. 24D-Danny Sams III, 16.134[11]
38. 15J-Kade Higday, 16.159[25]
39. 4C-Cameron Martin, 16.173[26]
40. 6-Zach Hampton, 16.253[44]
41. 15JR-Cole Mincer, 16.274[40]
42. 85J-Logan Julien, 16.323[24]
43. 56-Joe Simbro, 16.739[7]
44. 11R-Rodney Huband, 16.790[19]
Qualifying Flight B
1. 21H-Brady Bacon, 15.248[3]
2. 69K-Daryn Pittman, 15.329[8]
3. 19-Brent Marks, 15.381[16]
4. 57-Kyle Larson, 15.416[7]
5. 88-Tanner Thorson, 15.499[22]
6. 11-Justin Henderson, 15.499[9]
7. 1K-Kelby Watt, 15.509[10]
8. 14TSR-Rico Abreu, 15.518[5]
9. 21T-James McFadden, 15.553[13]
10. 26-Justin Peck, 15.638[28]
11. 15H-Sam Hafertepe Jr, 15.655[39]
12. 21-Brian Brown, 15.693[24]
13. 7S-Chris Windom, 15.733[15]
14. 41-Carson Macedo, 15.738[23]
15. 45X-Rees Moran, 15.777[26]
16. 39M-Anthony Macri, 15.796[30]
17. 1S-Logan Schuchart, 15.805[41]
18. 2A-Austin Wood, 15.833[2]
19. 87X-Ashton Torgerson, 15.848[14]
20. 25-Jy Corbet, 15.862[33]
21. 1X-Scott Bogucki, 15.884[34]
22. 23-Garet Williamson, 15.925[43]
23. 11N-Darin Naida, 15.995[19]
24. 15-Donny Schatz, 16.018[11]
25. 27-Carson McCarl, 16.069[40]
26. 17GP-Brock Zearfoss, 16.072[29]
27. 74-Xavier Doney, 16.078[31]
28. 45D-Derek Hagar, 16.079[21]
29. 31-Cale Thomas, 16.124[36]
30. 4W-Jamie Ball, 16.224[38]
31. 2KS-Hank Davis, 16.270[35]
32. 0D-DJ Christie, 16.282[27]
33. 23L-Jimmy Light, 16.291[4]
34. 14T-Brooke Tatnell, 16.312[17]
35. 24T-Christopher Thram, 16.344[32]
36. 16G-Austyn Gossel, 16.347[12]
37. 40-Clint Garner, 16.386[20]
38. G5-Gage Pulkrabek, 16.505[18]
39. 7B-Ben Brown, 16.635[6]
40. 6DC-Will Armitage, 16.694[42]
41. 8N-Dylan Bloomfield, 16.704[25]
42. 10V-Joe Beaver, 16.717[1]
DNS: 24-Terry McCarl, 16.717
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 23D-Chase Dietz[2]
2. 71-Parker Price Miller[3]
3. 2-David Gravel[4]
4. 12X-Landon Crawley[5]
5. 3P-Sawyer Phillips[9]
6. 17-Spencer Bayston[11]
7. 9P-Daison Pursley[7]
8. 16C-Skylar Gee[6]
9. 10-Ryan Timms[1]
10. 55-Kerry Madsen[8]
11. 121-RJ Johnson[10]
12. 2M-JJ Hickle[12]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 14-Corey Day[2]
2. 88W-Austin McCarl[4]
3. 19HM-Kaleb Johnson[1]
4. 27A-Emerson Axsom[3]
5. 83-Michael Kofoid[6]
6. 09-Matt Juhl[5]
7. 42-Sye Lynch[9]
8. 44-Chris Martin[7]
9. 2K-Lynton Jeffrey[8]
10. 19H-Joel Myers Jr[12]
11. 51-Steven Snyder Jr[10]
DNS: 2C-Cole Macedo
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 7BC-Tyler Courtney[1]
2. 87-Aaron Reutzel[4]
3. 77-Giovanni Scelzi[3]
4. 5-Brenham Crouch[2]
5. 4-Kasey Kahne[6]
6. 28-Jace Park[9]
7. 13-Tanner Holmes[5]
8. 9R-Chase Randall[7]
9. 27B-Garrett Benson[11]
10. 22-Riley Goodno[12]
11. 26R-Levi Hillier[10]
DNS: 1TZ-Tasker Phillips
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 26-Justin Peck[1]
2. 57-Kyle Larson[3]
3. 1K-Kelby Watt[2]
4. 7S-Chris Windom[5]
5. 87X-Ashton Torgerson[7]
6. 27-Carson McCarl[9]
7. 14T-Brooke Tatnell[12]
8. 23-Garet Williamson[8]
9. 45D-Derek Hagar[10]
10. 2KS-Hank Davis[11]
11. 21H-Brady Bacon[4]
12. 39M-Anthony Macri[6]
Heat Race #5 (8 Laps)
1. 14TSR-Rico Abreu[2]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
3. 1S-Logan Schuchart[6]
4. 69K-Daryn Pittman[4]
5. 41-Carson Macedo[5]
6. 88-Tanner Thorson[3]
7. 25-Jy Corbet[7]
8. 11N-Darin Naida[8]
9. 31-Cale Thomas[10]
10. 17GP-Brock Zearfoss[9]
11. 24T-Christopher Thram[12]
12. 0D-DJ Christie[11]
Heat Race #6 (8 Laps)
1. 21T-James McFadden[2]
2. 21-Brian Brown[1]
3. 19-Brent Marks[4]
4. 11-Justin Henderson[3]
5. 15-Donny Schatz[8]
6. 45X-Rees Moran[5]
7. 1X-Scott Bogucki[7]
8. 74-Xavier Doney[9]
9. 2A-Austin Wood[6]
10. 4W-Jamie Ball[10]
11. 16G-Austyn Gossel[12]
12. 23L-Jimmy Light[11]
C-Main #1 (10 Laps)
1. 51-Steven Snyder Jr[5]
2. 24D-Danny Sams III[10]
3. 26R-Levi Hillier[6]
4. 4C-Cameron Martin[12]
5. 15J-Kade Higday[11]
6. 85J-Logan Julien[15]
7. 6-Zach Hampton[13]
8. 11R-Rodney Huband[17]
9. 56-Joe Simbro[16]
10. 22-Riley Goodno[3]
11. 15JR-Cole Mincer[14]
12. 55-Kerry Madsen[1]
13. 19H-Joel Myers Jr[2]
14. 121-RJ Johnson[4]
15. 2M-JJ Hickle[7]
16. 2C-Cole Macedo[8]
17. 1TZ-Tasker Phillips[9]
C-Main #2 (10 Laps)
1. 17GP-Brock Zearfoss[2]
2. 2KS-Hank Davis[1]
3. 16G-Austyn Gossel[6]
4. 23L-Jimmy Light[9]
5. 8N-Dylan Bloomfield[14]
6. 0D-DJ Christie[8]
7. 10V-Joe Beaver[15]
8. G5-Gage Pulkrabek[11]
9. 7B-Ben Brown[12]
10. 40-Clint Garner[10]
11. 4W-Jamie Ball[3]
12. 21H-Brady Bacon[4]
13. 24T-Christopher Thram[5]
14. 39M-Anthony Macri[7]
15. 6DC-Will Armitage[13]
16. 24-Terry McCarl[16]
Pole Shuffle
1. 2-David Gravel[1]
2. 19-Brent Marks[2]
3. 88W-Austin McCarl[3]
4. 57-Kyle Larson[4]
5. 87-Aaron Reutzel[5]
6. 14TSR-Rico Abreu[8]
7. 1K-Kelby Watt[6]
8. 71-Parker Price Miller[7]
B-Main #1 (12 Laps)
1. 83-Michael Kofoid[5]
2. 27A-Emerson Axsom[2]
3. 5-Brenham Crouch[3]
4. 12X-Landon Crawley[1]
5. 17-Spencer Bayston[7]
6. 4-Kasey Kahne[6]
7. 28-Jace Park[9]
8. 9P-Daison Pursley[10]
9. 9R-Chase Randall[15]
10. 44-Chris Martin[14]
11. 13-Tanner Holmes[12]
12. 3P-Sawyer Phillips[4]
13. 2K-Lynton Jeffrey[17]
14. 26R-Levi Hillier[21]
15. 27B-Garrett Benson[18]
16. 4C-Cameron Martin[22]
17. 51-Steven Snyder Jr[19]
18. 24D-Danny Sams III[20]
19. 42-Sye Lynch[11]
20. 09-Matt Juhl[8]
DNS: 16C-Skylar Gee
DNS: 10-Ryan Timms
B-Main #2 (12 Laps)
1. 7S-Chris Windom[1]
2. 15-Donny Schatz[6]
3. 11-Justin Henderson[3]
4. 69K-Daryn Pittman[2]
5. 1X-Scott Bogucki[12]
6. 41-Carson Macedo[5]
7. 88-Tanner Thorson[8]
8. 45X-Rees Moran[9]
9. 87X-Ashton Torgerson[4]
10. 2KS-Hank Davis[20]
11. 25-Jy Corbet[11]
12. 14T-Brooke Tatnell[10]
13. 74-Xavier Doney[15]
14. 11N-Darin Naida[14]
15. 31-Cale Thomas[17]
16. 23L-Jimmy Light[22]
17. 45D-Derek Hagar[16]
18. 17GP-Brock Zearfoss[19]
19. 16G-Austyn Gossel[21]
20. 2A-Austin Wood[18]
21. 27-Carson McCarl[7]
22. 23-Garet Williamson[13]
A-Main (25 Laps)
1. 57-Kyle Larson[4]
2. 14TSR-Rico Abreu[6]
3. 2-David Gravel[1]
4. 87-Aaron Reutzel[5]
5. 88W-Austin McCarl[3]
6. 21T-James McFadden[10]
7. 19-Brent Marks[2]
8. 77-Giovanni Scelzi[9]
9. 71-Parker Price Miller[8]
10. 15-Donny Schatz[22]
11. 1K-Kelby Watt[7]
12. 14-Corey Day[13]
13. 26-Justin Peck[12]
14. 7S-Chris Windom[20]
15. 1S-Logan Schuchart[18]
16. 11-Justin Henderson[24]
17. 15H-Sam Hafertepe Jr[14]
18. 5-Brenham Crouch[23]
19. 7BC-Tyler Courtney[17]
20. 83-Michael Kofoid[19]
21. 19HM-Kaleb Johnson[15]
22. 27A-Emerson Axsom[21]
23. 23D-Chase Dietz[11]
24. 21-Brian Brown[16]