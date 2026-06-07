Brock Hallett at Butler

Quincy,Mi (June 6,2026)- Brock Hallett took the 25 lap feature win at Butler Speedway Saturday night. Following Hallett was Dan McCarron, Ryan Ruhl, Thomas Meseraull and Josh Turner.
410 Winged Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 5AU-Brock Hallett[2]; 2. 22M-Dan McCarron[6]; 3. 16-Ryan Ruhl[7]; 4. 00-Thomas Meseraull[16]; 5. 4-Josh Turner[1]; 6. 77-Geoff Dodge[3]; 7. 33F-Jason Ferguson[8]; 8. 20A-Andy Chehowski[13]; 9. 51-Mark Yearling[4]; 10. 2X-Gage Etgen[9]; 11. 87-Logan Easterday[17]; 12. 22-Aaron Shaffer[12]; 13. 99-Jack James[14]; 14. 23-Charlie Baur[15]; 15. 42-Boston Mead[5]; 16. 19-Avery Neal[11]; 17. 6-Jimmie Ward Jr[10]
Heat 1 (8 Laps): 1. 77-Geoff Dodge[2]; 2. 4-Josh Turner[1]; 3. 42-Boston Mead[3]; 4. 16-Ryan Ruhl[4]; 5. 2X-Gage Etgen[5]; 6. 19-Avery Neal[9]; 7. 20A-Andy Chehowski[8]; 8. 23-Charlie Baur[7]; 9. 87-Logan Easterday[6]
Heat 2 (8 Laps): 1. 5AU-Brock Hallett[2]; 2. 51-Mark Yearling[1]; 3. 22M-Dan McCarron[3]; 4. 33F-Jason Ferguson[4]; 5. 6-Jimmie Ward Jr[6]; 6. 22-Aaron Shaffer[7]; 7. 99-Jack James[8]; 8. 00-Thomas Meseraull[5]
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 42-Boston Mead, 13.634[14]; 2. 22M-Dan McCarron, 13.639[11]; 3. 77-Geoff Dodge, 13.768[7]; 4. 5AU-Brock Hallett, 13.876[2]; 5. 4-Josh Turner, 13.996[5]; 6. 51-Mark Yearling, 14.065[8]; 7. 16-Ryan Ruhl, 14.084[12]; 8. 33F-Jason Ferguson, 14.199[4]; 9. 2X-Gage Etgen, 14.252[6]; 10. 00-Thomas Meseraull, 14.365[3]; 11. 87-Logan Easterday, 14.373[17]; 12. 6-Jimmie Ward Jr, 14.487[10]; 13. 23-Charlie Baur, 14.518[16]; 14. 22-Aaron Shaffer, 14.610[9]; 15. 20A-Andy Chehowski, 15.279[1]; 16. 99-Jack James, 15.435[13]; 17. 19-Avery Neal, 15.562[15]