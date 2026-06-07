Kaleb Montgomery grabs checkers at Santa Maria

Santa Maria,Ca (June 6,2026)- Kaleb Montgomery won the 30 lap USAC/CRA feature at Santa Maria Speedway Saturday night. Montgomery was followed by Ryan Timmons, Austin Williams, R.J. Johnson and Daylin Perreira.
AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: June 6, 2026 – Santa Maria Speedway – Santa Maria, California
WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Cade Lewis, 8M, May-14.048; 2. Ryan Timmons, 29T, Timmons-14.077; 3. Kaleb Montgomery, 3, Montgomery-14.105; 4. Danny Faria Jr., 17V, Faria-14.279; 5. R.J. Johnson, 1P, Petty-14.288; 6. Austin Williams, 17W, Dunkel-14.345; 7. Blake Bower, 3F, Finkenbinder-14.352; 8. Daylin Perreira, 21P, Perreira-14.417; 9. Bryan Whitley, 22, Whitley-14.458; 10. Bruce St. James, 1AZ, St. James-14.623; 11. Brecken Guerrero, 98B, Guerrero-14.858; 12. Brandon Wiley, 33B, Smith-15.484; 13. Verne Sweeney, 98, Guerrero-15.813; 14. Mark Henry, 39R, Henry-15.824; 15. David Perry Jr., 27, Perry-16.781; 16. Zate Legend, Z8, Legend-16.932; 17. Brent Sexton, 44, Sexton-NT.
SEXTON FIRE PROTECTION FIRST HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. R.J. Johnson, 2. Kaleb Montgomery, 3. Bryan Whitley, 4. Blake Bower, 5. Brandon Wiley, 6. Cade Lewis, 7. Zate Legend, 8. Mark Henry, NT.
ROY MILLER FREIGHT LINES SECOND HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. Austin Williams, 2. Bruce St. James, 3. Ryan Timmons, 4. Daylin Perreira, 5. Danny Faria Jr., 6. Verne Sweeney, 7. David Perry Jr. NT.
FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Kaleb Montgomery (4), 2. Ryan Timmons (5), 3. Austin Williams (1), 4. R.J. Johnson (2), 5. Daylin Perreira (8), 6. Danny Faria Jr. (3), 7. Mark Henry (13), 8. Verne Sweeney (12), 9. Zate Legend (15), 10. David Perry Jr. (14), 11. Bruce St. James (10), 12. Brent Sexton (16), 13. Blake Bower (7), 14. Bryan Whitley (9), 15. Brandon Wiley (11), 16. Brecken Guerrero (17), 17. Cade Lewis (6). NT.
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**Brecken Guerrero flipped during qualifications.
FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-3 Austin Williams, Laps 4-7 Ryan Timmons, Laps 8-30 Kaleb Montgomery
STEVE LAFOND PHOTOS HARD CHARGERS: Mark Henry (13 to 7), Zate Legend (15 to 9)
NEW AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR POINTS:
NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACE: June 20 – Perris Auto Speedway – Perris, California