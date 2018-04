Dietrich Leads Wire-to-Wire at Lincoln

From Bill Meyer

ABBOTTSTOWN, Pa. (April 21, 2018) — Danny Dietrich led all 25 laps en route to his second win of the year in the 410 Sprint feature at Lincoln Speedway. Dietrich’s win, the 40th of his career at Lincoln, came over last week’s feature winner Freddie Rahmer and 6-time defending track champion Brian Montieth.

Dave Brown passed Dalton Dietrich on the seventh lap for the lead and then held off Cody Fletcher in a one-lap dash to the checkered to register his first career 358 sprint win in their 20-lap feature.

Shaun Jones grabbed the lead from his pole starting position at the drop of the green and then 5 minutes 57.58 seconds later took the checkered after 20 non-stop laps to register the 358 Late Model win over Randy Christine, Jr. and Wes Bonebrake.

RACE RESULTS

Saturday, April 21, 2018

LINCOLN SPEEDWAY

Abbottstown, PA

McSHERRYSTOWN MOOSE LODGE #720 NIGHT/ARCH NIGHT

LAWRENCE CHEVROLET 410 SPRINTS

410 Sprint Feature Finish (25 Laps) – 1. 48-Danny Dietrich ($3,500); 2. 51-Freddie Rahmer; 3, 21-Brian Montieth; 4. 87-Alan Krimes; 5. 59-Jim Siegel; 6. 2W-Glenndon Forsythe; 7. 6K-Chris Knopp; 8. 69-Tim Glatfelter; 9. 21T-Scott Fisher; 10. 88-Brandon Rahmer; 11. 7K-Dan Shetler; 12. 39-Cory Haas; 13. 19-Landon Myers; 14. 1X-Chad Trout; 15. 17-Cole Young; 16. 22T-Matt Boland; 17. 73B-Brett Michalski; 18. 40-George Hobough; 19-10-Zach Eucalano; 20. 5-Tyler Ross (DNF); 21. 3-Chris Prior (DNF). No Time.

Lap Leaders – Danny Dietrich (1-25)

410 Sprint Heat One Finish (10 laps) – 1. 2W-Glenndon Forsythe; 2. 87-Alan Krimes; 3. 21-Brian Montieth; 4. 7K-Dan Shetler; 5. 88-Brandon Rahmer; 6. 73B-Brett Michalski; 7. 40-George Hobaugh; 8. 10-Zach Eucalano. Time – 2:21.848

410 Sprint Heat Two Finish (10 laps) – 1. 48-Danny Dietrich; 2. 6K-Chris Knopp; 3. 5-Tyler Ross; 4. 21T-Scott Fisher; 5. 1X-Chat Trout; 6. 19-Landon Myers; 7. 39-Cory Haas. Time – 2:26.905

410 Sprint Heat Three Finish (10 laps) – 1. 51-Freddie Rahmer; 2. 69-Tim Glatfelter; 3. 59-Jim Siegel; 4. 22T-Matt Boland; 5. 17N-Cole Young; 6. 3-Chris Priar; DNS – 99M-Kyle Moody. No Time

KEIZER ALUMINUM WHEELS 358 SPRINTS

358 Sprint Feature Finish (20 Laps) – 1. 27-Dave Brown; 2. 66A-Cody Fletcher; 3. 9-Dalton Dietrich; 4. 7-Trey Hivner; 5. 4R-Chase Dietz; 6. 19-Troy Wagaman, Jr.; 7. 66-Jeff Halligan; 8. 97-Brie Hershey; 9. 11D-Kody Hartlaub; 10. 8-Kenny Kuhn; 11. 14T-Tyler Walton; 12. 89-Ashley Cappetta; 13. 28-Matt Findley; 14. 44-Dylan Norris; 15. 12-Brent Shearer; 16. 59-Steve Wilbur; 17. 5A-Zachary Allman; 18. 11-Greg Plank; 19. 27G-Jake Galloway; 20. 4-Dwight Leppo (DNF); 21. 50-Alyson Dietz (DNF); 22. 19D-Wyatt Hinkle (DNF). No Time.

Lap Leaders – Dalton Dietrich (1-6), Dave Brown (7-20)

358 Sprint Heat One Finish (10 laps) – 1. 66-Jeff Halligan; 2. 4R-Chase Dietz; 3. 59-Steve Wilbur; 4. 7-Trey Hivner; 5. 28-Matt Findley; 6. 50-Alyson Dietz; 7. 5A-Zachary Allman; 8. 27G-Jake Galloway. Time – 2:22.37

358 Sprint Heat Two Finish (10 laps) – 1. 44-Dylan Norris; 2. 8-Kenny Kuhn; 3. 97-Brie Hershey; 4. 19-Troy Wagaman, Jr.; 5. 14T-Tyler Walton; 6. 89-Ashley Cappetta; 7. 11-Greg Plank. Time – 2:26.21

358 Sprint Heat Three Finish (10 laps) – 1. 12-Brent Shearer; 2. 27-Dave Brown; 3. 66A-Cody Fletcher; 4. 9-Dalton Dietrich; 5. 11D-Kody Hartlaub; 6. 4-Dwight Leppo; 7. 19D-Wyatt Hinkle (DNF). Time – 2:25.91

358 LATE MODELS

358 Late Model Feature Finish (20 Laps) – 1. 32J-Shaun Jones; 2. 74-Randy Christine, Jr.; 3. 5B-Wes Bonebrake; 4. 1-Gene Knaub; 5. 62- Devin Frey; 6. NINE-Alan Sagi; 7. 5W-Craig Wagaman; 8. 12-Bobby Beard; 9. 1K-Bruce Kane; 10. X-Bernie Beard; 11. 37-Paul Cursey; 12. 121-Larry Neiderer; 13. 118-Sean Merkel; 14. 21M-Matt Murphy; 15. 4M-Kyle Moser; 16. 85-Chad Earnst; 17. 41-Jake Moser; 18. 17-Doug Legum; 19. 19-Dan Hoffman (DNF); 20. 21Z-Cam Zeigler (DNF); 21. 07-Bob Stough (DNF). Time – 5:57.78

Lap Leaders – Shaun Jones (1-20)

358 Late Model Heat One Finish (10 laps) – 1. 5B-Wes Bonebrake; 2. 32J-Shaun Jones; 3. 12-Bobby Beard; 4. X-Bernie Beard; 5. 121-Larry Niederer; 6. 17-Doug Legum; 7. 19-Don Hoffman. Time – 2:13.78

358 Late Model Heat Two Finish (10 laps) – 1. 74-Randy Christine, Jr.; 2. 62-Devin Frey; 3. 1-Gene Knaub; 4. 1K-Bruce Kane; 5. 118-Sean Merkel; 6. 4M-Kyle Moser; 7. 21Z-Can Ziegler (DNF). Time – 2:15.25

358 Late Model Heat Three Finish (10 laps) – 1. NINE-Alan Sagi; 2. 37-Paul Cursey; 3. 5-Craig Wagaman; 4. 21M-Matt Murphy; 5. 85-Chad Earnst; 6. 41-Jake Moser; 7. 07-Bob Stough (DNF). Time – 2:16.90