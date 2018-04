Hafertepe Sweeps NRA Opener at Eldora

K&L Ready Mix National Racing Alliance

Eldora Speedway

Rossburg, OH

Saturday April 21, 2018

Qualifying: 1.15H-Sam Hafertepe Jr., 13.440 (NTR); 2.33W-Michael Walter, 13.705; 3.16-Ryan Ruhl, 13.724; 4.77x-Alex Hill, 13.868; 5.18-Todd Heuerman, 13.869; 6.35R-Ron Blair, 13.874; 7.85-Dustin Daggett, 13.882; 8.23D-Devon Dobie, 13.915; 9.22H-Randy Hannagan, 13.988; 10.10J-Jarrod DeLong, 13.999; 11.19-Colby Womer, 14.016; 12.2S-Kyle Sauder, 14.057; 13.49-Shawn Dancer, 14.070; 14.B20-Butch Schroeder, 14.094; 15.24-Koby Allison, 14.144; 16.22D-Aaron Robnolte, 14.221; 17.7J-Joe Swanson, 14.272; 18.11N-Ed Neumeister, 14.274; 19.28-Phil Gressman, 14.303; 20.17-Jared Hortsman, 14.401; 21.15-Brandon Ferguson, 14.617; 22.11-Tim Allison, 14.809; 23.5W-Jeffrey Williams, 14.882; 24.77-Zane DeVault, 15.157; 25.37-Noah Dunlap, 15.165; 26.21M-Chris Olding, 99.991; 27.5M-Max Stambaugh, 99.992;

Heat Race #1 (8) Laps – Top 5 Transfer

1. 15H-Sam Hafertepe Jr.[4]; 2. 85-Dustin Daggett[2]; 3. 10J-Jarrod DeLong[1]; 4. 77X-Alex Hill[3]; 5. 49-Shawn Dancer[5]; 6. 11-Tim Allison[8]; 7. 28-Phil Gressman[7]; 8. 22D-Aaron Robnolte[6]; 9. 37-Noah Dunlap[9]; (First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8) Laps – Top 5 Transfer

1. 23D-Devon Dobie[2]; 2. 19-Colby Womer[1]; 3. B20-Butch Schroeder[5]; 4. 18-Todd Heuerman[3]; 5. 17-Jared Hortsman[7]; 6. 7J-Joe Swanson[6]; 7. 5W-Jeffrey Williams[8]; 8. 33W-Michael Walter[4]; 9. 21M-Chris Olding[9]; (First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8) Laps – Top 5 Transfer

1. 22H-Randy Hannagan[2]; 2. 2S-Kyle Sauder[1]; 3. 16-Ryan Ruhl[4]; 4. 35R-Ron Blair[3]; 5. 11N-Ed Neumeister[6]; 6. 24-Koby Allison[5]; 7. 77-Zane DeVault[8]; 8. 15-Brandon Ferguson[7]; 9. 5M-Max Stambaugh[9]; (First five finishers transferred to the A-Main)

B-Feature (10-Laps): 1. 24-Koby Allison[3]; 2. 11-Tim Allison[1]; 3. 22D-Aaron Robnolte[7]; 4. 7J-Joe Swanson[2]; 5. 77-Zane DeVault[6]; 6. 15-Brandon Ferguson[9]; 7. 37-Noah Dunlap[10]; 8. 28-Phil Gressman[4]; 9. 33W-Michael Walter[8]; (First five finishers transferred to the A-Main)

A-Feature (25-Laps): 1. 15H-Sam Hafertepe Jr.[1]; 2. 22H-Randy Hannagan[4]; 3. B20-Butch Schroeder[8]; 4. 85-Dustin Daggett[3]; 5. 23D-Devon Dobie[2]; 6. 2S-Kyle Sauder[5]; 7. 17-Jared Hortsman[14]; 8. 16-Ryan Ruhl[9]; 9. 49-Shawn Dancer[13]; 10. 77X-Alex Hill[10]; 11. 10J-Jarrod DeLong[7]; 12. 11-Tim Allison[17]; 13. 18-Todd Heuerman[11]; 14. 77-Zane DeVault[20]; 15. 24-Koby Allison[16]; 16. 7J-Joe Swanson[19]; 17. 22D-Aaron Robnolte[18]; 18. 19-Colby Womer[6]; 19. 11N-Ed Neumeister[15]; 20. 15-Brandon Ferguson[21];